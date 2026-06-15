भारतात टेस्ला मॉडेल Y L चं वितरण सुरू, सेंकदात गाठते बुलेटसारखा वेग
इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी 'टेस्ला'नं (Tesla) भारतात 'टेस्ला मॉडेल Y L' (Tesla Model Y L) च्या वितरणाला सुरुवात केली आहे.
Published : June 15, 2026 at 5:32 PM IST
मुंबई: टेस्लानं अलीकडेच भारतात 'मॉडेल Y L' लाँच केलं असून, कंपनीनं आता या नवीन व्हेरिएंटचं वितरण सुरू केलं आहे. या बातमीत आपण या वाहनाची वैशिष्ट्ये आणि किंमत याबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया...
टेस्ला मॉडेल Y L चं वितरण सुरू: टेस्लानं काही काळापूर्वी भारतात लाँच केलेल्या 'मॉडेल Y L' चं वितरण अधिकृतपणे सुरू केलं आहे. या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीची (SUV) पहिली खेप ग्राहकांना नुकतीच सुपूर्द करण्यात आल्याचं कंपनीनं स्पष्ट केलंय.
वैशिष्ट्ये आणि रेंज: टेस्लाच्या या नवीन मॉडेलमध्ये 84.2 kWh क्षमतेचा बॅटरी पॅक देण्यात आला आहे. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर ही गाडी 681 किलोमीटरपर्यंतची रेंज (अंतर) देते. याची मोटर 340 हॉर्सपॉवरची ताकद आणि 450Nm टॉर्क निर्माण करते. ही गाडी अवघ्या 3.44 सेकंदात 20 ते 80 किमी/तास इतका वेग गाठू शकते.
प्रमुख वैशिष्ट्ये: कंपनीनं या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमध्ये अनेक प्रभावी वैशिष्ट्ये दिली आहेत. यामध्ये एलईडी (LED) हेडलाइट्स, कनेक्टेड लाइटिंग एलिमेंट्स, 19-इंच अलॉय व्हील्स, सिंगल-टोन किंवा ड्युअल-टोन इंटिरियरचे पर्याय, सहा-सीट कॉन्फिगरेशन, 16-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि दुसऱ्या रांगेसाठी 8-इंच स्क्रीन आदीचा समावेश आहे.
किंमत: या व्हेरिएंटची एक्स-शोरूम किंमत 61.19 लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. टेस्लाचे हे नवीन व्हेरिएंट सहा-सीट कॉन्फिगरेशनसह उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यामध्ये आता दुसऱ्या रांगेत दोन आणि तिसऱ्या रांगेतही दोन सीट्सची सुविधा देण्यात आली आहे.
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