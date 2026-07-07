भारतातील टेस्लाचं पहिले 'इन-मॉल' ईव्ही (EV) चार्जिंग हब सुरू
टेस्लानं दिल्लीतील 'नेक्सस सिलेक्ट सिटीवॉक मॉल'मध्ये उत्तर भारतातील पहिली 'इन-मॉल' इलेक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग सुविधा सुरू केली आहे.
Published : July 7, 2026 at 12:41 PM IST
नवी दिल्ली: टेस्लानं दिल्लीतील 'नेक्सस सिलेक्ट सिटीवॉक मॉल'मध्ये उत्तर भारतातील पहिलं 'इन-मॉल' ईव्ही (EV) चार्जिंग हब सुरू केलं आहे. चार्जिंग सुविधेसोबतच, कंपनीनं 'मॉडेल Y' चं प्रदर्शन करणारं एक 'पॉप-अप स्टोअर' देखील सुरू केलं आहे. या सुविधेमध्ये 11 किलोवॅट (kW) क्षमतेचे सहा एसी (AC) डेस्टिनेशन चार्जर्स बसवण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, कंपनीनं 'मॉडेल Y' आणि '2026 मॉडेल Y' प्रकारांचे प्रदर्शन करणारे एक पॉप-अप स्टोअर सुरू केलं आहे.
उत्तर भारतात टेस्लाचा विस्तार: टेस्लानं सोमवारी दिल्लीतील आपल्या ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत एक नवीन टप्पा गाठला. 'नेक्सस सिलेक्ट सिटीवॉक मॉल'च्या P1 पार्किंग क्षेत्रात स्थित असलेली ही सुविधा ग्राहकांना खरेदी किंवा जेवण करताना त्यांच्या टेस्ला कार चार्ज करण्याची संधी देते. या चार्जिंग स्टेशनमध्ये 11 किलोवॅट क्षमतेचे सहा एसी डेस्टिनेशन चार्जर्स आहेत. कंपनीनं सांगितलं की ही सुविधा अत्यंत विश्वसनीय असून तिचा 'अपटाइम' (कार्यरत राहण्याचा कालावधी) 99.95% इतका आहे. या नवीन हबसह, टेस्ला आता भारतात एकूण सहा चार्जिंग ठिकाणे चालवत आहे, ज्यामध्ये 20 सुपरचार्जर्स आणि 20 डेस्टिनेशन चार्जर्सचा समावेश आहे.
पॉप-अप स्टोअर आणि नवीन मॉडेल्स: चार्जिंग सुविधेसोबतच, कंपनीनं 6 जुलै ते 10 जुलै या कालावधीसाठी एक पॉप-अप स्टोअर सुरू केलं आहे. येथे ग्राहक नुकत्याच लाँच झालेल्या 'मॉडेल Y L' आणि '2026 मॉडेल Y प्रीमियम रिअर-व्हील ड्राइव्ह' मॉडेल्सचा अनुभव घेऊ शकतात. तसंच, येथे गाड्यांची सविस्तर माहिती (गाइडेड वॉकअराउंड्स), उत्पादनांचे प्रात्यक्षिक आणि टेस्ट ड्राइव्ह यांसारख्या सुविधा उपलब्ध आहेत.
मॉडेल Y L: ही सहा आसनी (सिक्स-सीटर), ऑल-व्हील-ड्राइव्ह इलेक्ट्रिक एसयूव्ही (SUV) आहे. यात तीन रांगांमध्ये बसण्याची व्यवस्था (थ्री-रो सीटिंग) आहे आणि ती 681 किलोमीटरपर्यंतची रेंज (WLTP सायकलवर आधारित) देते. ही कार 5 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठते. याची किंमत 61.99 लाखांपासून सुरू होते. दुसरा प्रकार, '2026 मॉडेल Y प्रीमियम रिअर-व्हील ड्राइव्ह', हे पाच आसनी मॉडेल आहे; ही गाडी एका चार्जवर 500 किमीपर्यंतची रेंज देते आणि अवघ्या 5.9 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठू शकते. या व्हेरिएंटची किंमत 50.89 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते.
सुरक्षा आणि उपलब्धता: टेस्लानं जाहीर केलं आहे की, दोन्ही मॉडेल्सना अमेरिकेतील NHTSA आणि IIHS तसेच Euro NCAP, ANCAP आणि C-IASI यांसारख्या प्रतिष्ठित जागतिक संस्थांकडून सर्वोच्च सुरक्षा मानांकनं (safety ratings) मिळाली आहेत. दोन्ही वाहने आता कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर बुकिंगसाठी उपलब्ध आहेत. तसंच, भारतातील सर्व राज्यांमध्ये 'होम चार्जिंग' सुविधा उपलब्ध असल्याचंही कंपनीनं जाहीर केलं.
भारतात टेस्लाचा विस्तार: मॉल्समध्ये सुरू करण्यात आलेली ही नवीन चार्जिंग सुविधा भारतातील टेस्लाच्या विस्तारामध्ये एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. मॉल्समध्ये चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करून दिल्यानं ग्राहकांना सोय मिळते आणि एक वेगळा ब्रँड अनुभव निर्माण होतो. भविष्यात आणखी शहरांमध्ये अशाच सुविधा उभारण्याची कंपनीची योजना आहे.