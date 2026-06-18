टेस्ला इंडियानं हैदराबादमध्ये नवीन एक्सपीरियन्स सेंटर उघडलं, डिलिव्हरी आणि सर्व्हिस सुविधा सुरू
टेस्लानं हैदराबादमध्ये नवीन एक्सपीरियन्स सेंटर उघडलंय. 2026 मॉडेल Y आणि मॉडेल Y L प्रदर्शित करत कंपनीनं स्थानिक डिलिव्हरी आणि सर्व्हिस सुविधा सुरू केल्या आहेत.
Published : June 18, 2026 at 10:16 AM IST
मुंबई : टेस्ला कंपनीनं भारतात आपली उपस्थिती मजबूत करण्यासाठी हैदराबादमध्ये नवीन एक्सपीरियन्स सेंटर सुरू केलं आहे. 17 जून 2026 रोजी HITEC सिटी, मधापूर येथे उघडलेल्या या सेंटरमुळं टेस्ला ग्राहकांना आता अधिक चांगला अनुभव मिळणार आहे. 2026 मॉडेल Y च्या दोन्ही व्हेरिएंट्स येथे प्रदर्शित करण्यात आले असून, स्थानिक डिलिव्हरी आणि सर्व्हिस सुविधाही सुरू झाल्या आहेत.
टेस्ला हैदराबाद एक्सपीरियन्स सेंटर : टेस्ला इंडियाचे हे पाचवे एक्सपीरियन्स सेंटर आहे. हैदराबादच्या टेक हबमध्ये उभारलेल्या या सुविधेमुळं दक्षिण भारतातील ग्राहकांना टेस्ला वाहनांची प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याची संधी मिळणार आहे. या सेंटरमध्ये अभ्यागतांना गाइडेड टूर्स आणि इंटरॅक्टिव्ह डेमोद्वारे टेस्ला वाहनांची तंत्रज्ञान, सुरक्षा, परफॉर्मन्स आणि डिझाइन याबाबत सविस्तर माहिती मिळेल. HITEC सिटीतील हे स्थान ग्राहकांसाठी सहज उपलब्ध आहे.
डिलिव्हरी आणि सर्व्हिस सुविधा : नवीन शोरूम व्यतिरिक्त, टेस्लानं बोल्लारम इंडस्ट्रीअल एरियातील सुविधेतून डिलिव्हरी आणि आफ्टर-सेल्स सर्व्हिस सुरू केल्या आहेत. यामुळं हैदराबाद आणि तेलंगणा भागातील टेस्ला मालकांना चांगली सेवा आणि सोय उपलब्ध होणार आहे.
2026 टेस्ला मॉडेल Y प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव : या सेंटरमधील मुख्य आकर्षण म्हणजे 2026 मॉडेल Y प्रीमियम रियर-व्हील ड्राइव. हे इलेक्ट्रिक SUV पाच जणांची बसण्याची सोय आणि 2,138 लिटर कार्गो स्पेस देतं. 0-100 किमी/तास वेग 5.9 सेकंदात गाठणारे हे वाहन एका चार्जवर WLTP नुसार 500 किमीपर्यंत रेंज देते. एक्स-शोरूम किंमत 50.89 लाख रुपये आहे. जुलै 2026 पासून डिलिव्हरी सुरू होणार आहेत.
टेस्ला मॉडेल Y L देखील प्रदर्शित : कुटुंबासाठी डिझाइन केलेलं मॉडेल Y L तीन-रो, सहा-सीटर लेआउटसह उपलब्ध आहे. यात अधिक पॅसेंजर स्पेस आणि व्यावहारिकता दिली आहे. हे मॉडेल 0-100 किमी/तास वेग 5.0 सेकंदात गाठतं आणि WLTP प्रमाणे 681 किमीपर्यंत रेंज देते. याची कार्गो क्षमता 2,539 लिटर आहे. एक्स-शोरूम किंमत 61.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते.
बुकिंग आणि ऑफर : दोन्ही मॉडेल्स आता टेस्ला इंडियाच्या अधिकृत वेबसाइटवर बुकिंगसाठी उपलब्ध आहेत. 30 जून 2026 पर्यंत ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वॉल कनेक्टर होम चार्जर दिला जाईल.
टेस्ला भारतात विस्तार : हैदराबादमधील नवीन सेंटर टेस्लाच्या भारतातील विस्ताराची दिशा दर्शवते. कंपनी EV बाजारात मजबूत पकड घेण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, उत्कृष्ट परफॉर्मन्स आणि पर्यावरणस्नेही वैशिष्ट्यांमुळं टेस्ला वाहने भारतीय ग्राहकांमध्ये लोकप्रिय होत आहेत. हैदराबाद सारख्या टेक-सिटीमध्ये या सेंटरमुळं टेस्लाला नवीन ग्राहक मिळण्याची शक्यता आहे. कंपनी भविष्यात इतर शहरांमध्येही अशी सेंटर उघडण्याची योजना आखत आहे.
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