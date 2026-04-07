नवी मुंबईत टेस्लाचं पहिलं मॉल आधारित चार्जिंग स्टेशन सुरू

टेस्लानं नवी मुंबईतील नेक्सस सीवूड्स मॉलमध्ये भारतातील पहिलं इन-मॉल चार्जिंग स्टेशन सुरू केलंय.

प्रातिनिधिक छायाचित्र (Tesla)
Published : April 7, 2026 at 11:13 AM IST

मुंबई : टेस्ला कंपनीनं नवी मुंबईतील नेक्सस सीवूड्स मॉलमध्ये भारतातील पहिलं इन-मॉल चार्जिंग स्टेशनचं उद्घाटन (Tesla Charging Station Navi Mumbai) केलं. या नवीन सुविधेमुळं टेस्ला मालकांसाठी आठ चार्जिंग पॉइंट्स उपलब्ध झाले आहेत, ज्यात चार V4 सुपरचार्जर्स आणि चार डेस्टिनेशन चार्जर्स समाविष्ट आहेत. ही सुविधा B1 पार्किंग क्षेत्रात उभारण्यात आली असून, टेस्ला भारतात आपले फास्ट-चार्जिंग नेटवर्क विस्तारण्याच्या दिशेनं एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहे.

चार्जिंग सुविधा आणि क्षमता : या स्टेशनमध्ये चार V4 सुपरचार्जर्स 250 kW पर्यंतच्या पीक DC फास्ट चार्जिंग स्पीड (Tesla Charging Station) देतात. याशिवाय, 11 kW आउटपुट असलेले चार AC डेस्टिनेशन चार्जर्स उपलब्ध आहेत. कंपनीनं सांगितलं की, V4 सुपरचार्जर्स 15 मिनिटांत टेस्ला मॉडेल Y ला 275 किलोमीटरपर्यंतची रेंज देऊ शकतात. हे नवी मुंबई ते पुणे येथील राउंड ट्रिपसाठी पुरेसं आहे, ज्यामुळं दैनंदिन कम्युट किंवा छोट्या रोड ट्रिप्ससाठी सोयीस्कर ठरतं. टेस्ला आपल्या चार्जिंग नेटवर्कला शॉपिंग मॉल्स, हायवे स्टॉप्स आणि फूड कोर्ट्ससारख्या ठिकाणी विस्तारित करत आहे, जिथे ग्राहक नैसर्गिकरित्या वेळ घालवतात. गुरुग्राम, दिल्ली आणि मुंबईतील यशस्वी स्टेशननंतर हे नवीन स्टेशन जोडलं आहे. सध्या भारतात टेस्लाच्या चार स्टेशनमध्ये एकूण 20 सुपरचार्जर्स आणि 14 डेस्टिनेशन चार्जर्स आहेत.

टेस्ला अ‍ॅपद्वारे सोयीस्कर चार्जिंग : टेस्ला चार्जिंग अनुभव पूर्णपणे अ‍ॅप-इंटिग्रेटेड आहे. अ‍ॅपद्वारे स्टेशन शोधणे, रिअल-टाइम स्टॉल उपलब्धता तपासणे, बॅटरी प्री-कंडिशनिंग, चार्जिंग प्रोग्रेस मॉनिटरिंग, पूर्णता अलर्ट आणि पेमेंट सर्व एकाच ठिकाणी करता येतं.

चार्जिंग खर्च : 250kW सुपरचार्जरचा दर 24 प्रति kWh आहे. मॉडेल Y स्टँडर्ड व्हेरियंटसाठी पूर्ण चार्ज सुमारे 1,800 आणि लाँग रेंजसाठी 2,000 पेक्षा जास्त येऊ शकतो. 11 kW डेस्टिनेशन चार्जर मात्र 14 प्रति kWh दरानं अधिक किफायतशीर पर्याय उपलब्ध करतं.

पॉप-अप स्टोअर आणि मॉडेल Y : चार्जिंग स्टेशनसोबत मॉलच्या मुख्य अ‍ॅट्रियममध्ये पॉप-अप स्टोअर देखील उभारण्यात आले आहे. येथे अभ्यागतांना गाइडेड वॉकअराउंड, इमर्सिव डिस्प्ले आणि टेस्ट ड्राइव्हद्वारे टेस्ला वाहनांचा अनुभव घेता येईल. टेस्ला मॉडेल Y सध्या भारतात 59.89 लाख रुपयांपासून उपलब्ध आहे, ज्यात होम चार्जिंग सपोर्ट समाविष्ट आहे.

