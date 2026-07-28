टेस्ला इंडियानं पुण्यात पहिले अधिकृत 'बॉडी शॉप'केलं सुरू
टेस्ला इंडियानं पुण्यामध्ये आपलं पहिलं 'टेस्ला-मान्यताप्राप्त बॉडी शॉप' (Tesla Approved body shop) सुरू केलं आहे.
Published : July 28, 2026 at 5:17 PM IST
पुणे: टेस्ला इंडियानं मंगळवारी महाराष्ट्रातील पुण्यात आपलं पहिलं अधिकृत 'बॉडी शॉप' (गाडीच्या बाह्य भागाची दुरुस्ती करणारे केंद्र) सुरू केलं. या नवीन सुविधेमुळं राज्यातील टेस्ला मालकांना अपघातानंतरच्या दुरुस्तीसाठी (collision repair) अधिकृत सेवा उपलब्ध होतील आणि 'मॉडेल Y' (Model Y) साठी टेस्ट ड्राइव्हची सुविधाही मिळेल. भारतातील ग्राहकांचा अनुभव अधिक चांगला करण्याच्या दिशेनं टेस्लाचं हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
अधिकृत सेवा आणि सुविधा: टेस्लाचे अधिकृत बॉडी शॉप कंपनीच्या मानकांनुसार अपघातानंतरची दुरुस्ती आणि 'बॉडीवर्क'ची कामे करतं. या केंद्रात अस्सल सुटे भाग (genuine parts), मान्यताप्राप्त दुरुस्ती पद्धती, सॉफ्टवेअर-आधारित निदान (diagnostics) आणि प्रशिक्षित तंत्रज्ञांचा वापर केला जातो, ज्यामुळं वाहनाची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता कायम राखली जाते. हे पुणे केंद्र संपूर्ण महाराष्ट्रातील टेस्ला मालकांसाठी एक सेवा केंद्र (service hub) म्हणून काम करेल.याव्यतिरिक्त, पुणे आणि आसपासच्या परिसरातील ग्राहक आता नवीन 'मॉडेल Y प्रीमियम रिअर-व्हील ड्राइव्ह' (Model Y Premium Rear-Wheel Drive) आणि 'मॉडेल Y L' (Model Y L) या प्रकारांची टेस्ट ड्राइव्ह घेऊ शकतात. टेस्ट ड्राइव्हसाठी टेस्लाच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा टोल-फ्री क्रमांकाद्वारे बुकिंग करता येईल.
मॉडेल Y ची किंमत आणि वैशिष्ट्ये: या मॉडेलमध्ये 2,138 लिटरची साठवण क्षमता (storage capacity), पाच आसनी रचना आणि 'पॉवर-फोल्डिंग' सीट्सची सुविधा आहे. ही गाडी 5.9 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठते आणि 500किमीपर्यंतची WLTP रेंज देते. या कारची किंमत 50.89 लाख इतकी असून, यासाठी 6 लाख डाऊन पेमेंट आणि 39,990 पासून सुरू होणारे मासिक हप्ते (EMI) उपलब्ध आहेत. या गाड्यांची डिलिव्हरी जुलै 2026 मध्ये सुरू होणार आहे.
मॉडेल Y L (ऑल-व्हील ड्राइव्ह): या SUV मॉडेलमध्ये तीन रांगा आणि सहा आसनांची रचना आहे आणि ती 681 किमीपर्यंतची WLTP रेंज देते. ही गाडी 5.0 सेकंदात 0 ते 100 किमी/तास वेग गाठते आणि यात 2,539 लिटरची कार्गो स्पेस (सामान ठेवण्याची जागा) मिळते. याची किंमत 62 लाख असून, यासाठी 6.5 लाख डाऊन पेमेंट आणि 49,990 पासून सुरू होणारे मासिक हप्ते (EMI) उपलब्ध आहेत. या नवीन बॉडी शॉप आणि टेस्ट ड्राइव्ह सुविधांच्या माध्यमातून, टेस्ला इंडिया भारतीय ग्राहकांना विश्वसनीय आणि उच्च-गुणवत्तेची सेवा देण्याचा प्रयत्न करणार आहे.
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