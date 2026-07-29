FSB कडून टेलिग्रामच्या संस्थापकाचा शोध: पावेल डुरोव्ह यांच्यावर दहशतवादाला मदत केल्याचा आरोप
रशियाच्या फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हिसनं (FSB) टेलिग्रामचे संस्थापक पावेल डुरोव्ह यांच्यावर दहशतवादाला मदत केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. तसंच, त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'वॉन्टेड' घोषित करण्यात आलं.
Published : July 29, 2026 at 3:58 PM IST
मुंबई: रशियाच्या फेडरल सिक्युरिटी सर्व्हिसनं (FSB) टेलिग्राम या मेसेजिंग ॲपचे संस्थापक पावेल डुरोव्ह यांच्यावर दहशतवादाला प्रोत्साहन दिल्याचा किंवा मदत केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांना आंतरराष्ट्रीय 'वॉन्टेड' यादीत टाकण्यात आलं आहे. रशियामध्ये टेलिग्राम ॲपवर वाढत्या निर्बंधांच्या पार्श्वभूमीवर ही कारवाई करण्यात आली आहे. रशियामध्ये टेलिग्राम हे सर्वाधिक वापरलं जाणारं मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म असलं, तरी गेल्या काही वर्षांत रशियन सरकार आणि डुरोव्ह यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला आहे.
एफएसबीचे आरोप: एका निवेदनात एफएसबीनं दावा केला आहे की, टेलिग्रामनं काही विशिष्ट चॅनेल्स, चॅट्स आणि बॉट्स (bots) काढून टाकण्यात नकार दर्शवला आहे. या प्लॅटफॉर्म्सचा वापर युक्रेनच्या गुप्तचर संस्था तसेच दहशतवादी आणि अतिरेकी संघटनांकडून रशियामध्ये दहशतवादी कारवाया, तोडफोड, सामूहिक हत्या आणि सायबर फसवणूक घडवून आणण्यासाठी केला जात असल्याचं म्हटलं जातं. एका लोकप्रिय डेटिंग चॅटबॉटचा संदर्भ देत एफएसबीनं सांगितलं की, युक्रेनच्या सुरक्षा यंत्रणा याचा वापर रशियन नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी आणि त्यांना तोडफोड व दहशतवादी कारवायांसाठी भरती करण्यासाठी करतात. जुलै 2015 पासून, या चॅटबॉटचा वापर केल्याप्रकरणी रशियाभर 12 ते 22 वयोगटातील 46 तरुणांना अटक करण्यात आली आहे; त्यांच्यावर पोलिसांवर हल्ले, जाळपोळ आणि इतर गुन्ह्यांचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. डुरोव्ह यांनी यापूर्वी रशियन सरकारसोबतच्या तणावाबाबत भाष्य केलं होतं. या वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांनी सांगितलं होतं की, रशियन अधिकाऱ्यांनी खोट्या किंवा आधारहीन कारणांवरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यांच्या मते, या प्रयत्नांचा उद्देश गोपनीयता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे हा आहे.
डुरोव्ह यांची पार्श्वभूमी : पावेल डुरोव्ह यांचा जन्म रशियामध्ये झाला आणि परदेशात जाण्यापूर्वी त्यांनी तिथंच आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. टेलिग्राम कंपनीचं मुख्यालय दुबईमध्ये आहे आणि डुरोव्ह यांच्याकडं फ्रान्स, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) चं दुहेरी नागरिकत्व आहे. ते सध्या दुबईमध्ये वास्तव्यास आहेत.
संभाव्य शिक्षा: दहशतवादाला मदत केल्याचा आरोप सिद्ध झाला, तर डुरोव्ह यांना रशियामध्ये जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. ही कारवाई म्हणजे इंटरनेटवर कडक निर्बंध लादण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्या दीर्घकालीन धोरणाचाच एक भाग आहे; फेब्रुवारी 2022 मध्ये युक्रेनवर केलेल्या पूर्ण-प्रमाणावरील आक्रमणानंतर या प्रयत्नांमध्ये अधिकच तीव्रता आली आहे. युद्धाशी संबंधित मजकुराच्या नियमनाबाबत 'टेलिग्राम' (Telegram) सारखी प्लॅटफॉर्म्स सहकार्य करत नाहीत, असं रशियन सरकारचं मत आहे. मूळची रशियन कंपनी असून आणि देशांतर्गत लाखो वापरकर्ते असूनही, टेलिग्रामचे सरकारसोबतचे संबंध सध्या तणावपूर्ण बनले आहेत.
रशिया-टेलिग्राम संबंधांचा इतिहास: सुरुवातीच्या काळात रशियन सरकारकडून टेलिग्रामला प्रोत्साहन मिळालं होतं. मात्र, गोपनीयता (privacy) आणि 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' (end-to-end encryption) यांसारख्या धोरणांमुळं सरकारला त्यावर नियंत्रण मिळवणं कठीण झालं. रशियानं अनेकदा या ॲपवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्याची लोकप्रियता आणि तांत्रिक रचनेमुळं हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. या दीर्घकालीन संघर्षातील ही आतापर्यंतची सर्वात गंभीर कारवाई मानली जात आहे.
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