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केंद्राच्या तात्पुरती बंदी विरोधात टेलिग्रामची दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव, गुगल-अ‍ॅपल प्ले स्टोअरमधून अ‍ॅप गायब

नेट पुनर्परीक्षेसाठी केंद्रा सरकारनं टेलिग्रामवर एक आठवड्याची तात्पुरती बंदी घातली. या विरोधात टेलिग्रामनं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

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टेलिग्राम (AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 4:26 PM IST

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मुंबई : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) आणि केंद्र सरकारच्या नेट-यूजी पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्रामनं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. परीक्षा पेपर लीक रोखण्यासाठी केंद्रानं टेलिग्रामच्या सेवेवर एक आठवड्याची तात्पुरती बंदी घातली होती. न्यायालयानं या प्रकरणाची तातडीनं सुनावणी करण्याचं मान्य केलं आहे.

बंदीला टेलिग्रामचा विरोध : परीक्षेतील सातत्यानं होणाऱ्या पेपर लीक प्रकरणांमुळं एनटीए आणि केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उडाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर नेट-यूजी पुनर्परीक्षा (21जून) अगोदर टेलिग्रामच्या सेवेवर 24 टेलिग्रामवर एक आठवड्याची घालण्याचा निर्णय केंद्रानं घेतला. या निर्णयाविरोधात इन्स्टंट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामनं बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयानं या प्रकरणाची तातडीनं सुनावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंगळवारी केंद्र सरकारनंशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या शिफारशीवरून ही बंदी लागू केली. या बंदीचा मुख्य उद्देश परीक्षा पेपर लीक रोखणे, अफवा पसरविणे थांबवणे आणि संघटित फसवणूक रॅकेट्सना आळा घालणे हा आहे. याशिवाय टेलिग्रामला आपल्या मेसेज एडिटिंग फीचरला डिसेबल करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. एनटीएनं म्हटले आहे की, परीक्षा संपल्यानंतर प्रश्नपत्रिका टाकून त्यांचा टाइमस्टँप कायम ठेवत मेसेज एडिट करून बनावट ‘पेपर लीक’ पुरावा तयार करण्यासाठी या फीचरचा दुरुपयोग होत आहे.

10 लाख रुपयांपर्यंतची मागणी : एनटीएनं सांगितले की, संघटित फसवणूक सिंडिकेट्स टेलिग्रामच्या सुरक्षित सेवेचा वापर करून मेडिकल प्रवेशासाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पूर्व-सोल्व्ह केलेले प्रश्नपत्रिका विकत आहेत. विद्यार्थ्यांकडून यासाठी लाखो रुपये घेतले जात असल्याचं समोर आलं आहे. काही प्रकरणांत तर 25 हजार ते 10 लाख रुपयांपर्यंतची मागणी केली जात आहे. अशा फसवणुकीमुळं विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ होत असल्याचे चित्र आहे.

गुगल-अ‍ॅपलनेही काढले अ‍ॅप: केंद्राच्या आदेशानुसार गुगल आणि अॅपलनं आपल्या प्ले स्टोअर आणि अ‍ॅप स्टोअरमधून तात्पुरतं टेलिग्राम अ‍ॅप काढून टाकलं आहे. भारतातील 99 टक्क्यांहून अधिक मोबाइल डिव्हाइसेस या दोन कंपन्यांच्या ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालतात. टेलिग्रामचे संस्थापक पावेल दुरोव यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली. त्यांनी म्हटले, “काही लोकांनी लीक केलेले प्रश्न शेअर केल्यामुळं भारतानं टेलिग्रामवर एक आठवड्याची बंदी घातली. यामुळे 15 कोटीहून अधिक सामान्य वापरकर्त्यांना शिक्षा होत आहे. खरे दोषी मात्र सुटले आहेत. ही बंदी काहीही सोडवणार नाही. लीक आता इतर अ‍ॅप्सवर जाणार.” दरम्यान, मे महिन्यातील नेट परीक्षेच्या पेपर लीक प्रकरणातील तपासात पोलिसांना टेलिग्रामवर अनेक ग्रुप्स आणि चॅनेल्स सक्रिय असल्याचं आढळलं आहे. या ग्रुप्समध्ये लीक झालेले प्रश्नपत्रिका विक्रीसाठी ठेवले जातात. उमेदवारांच्या भीतीचा फायदा घेत फसवणूककर्ते मोठी रक्कम वसूल करतात. व्हीपीएनचा वापर करून ट्रॅकिंग करणे कठीण जात असल्यानं तपास यंत्रणांसमोर आव्हान उभे आहे.

विद्यार्थ्यांनी या तात्पुरत्या बंदीचं स्वागत केलं आहे. मात्र, सरकार आणि एनटीएनं पेपर लीक रोखण्यावर मुख्य भर द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. फक्त टेलिग्राम बंद केल्यानं समस्या सुटणार नाही, तर परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित करणे गरजेचे आहे.

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