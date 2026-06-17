चोरी थांबण्यासाठी मॉल्स बंद करा, टेलिग्राम निर्बंधांवर CEO कडाडले..
टेलिग्राम संस्थापक पावेल दुरोव यांनी भारतातील तात्पुरत्या बंदीला टीका केली. NEET च्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या या कारवाईमुळं 150 मिलियन भारतीय वापरकर्त्यांना शिक्षा झाल्याचा त्यांचा दावा आहे.
Published : June 17, 2026 at 11:06 AM IST
मुंबई : टेलिग्रामचे संस्थापक पावेल दुरोव यांनी भारत सरकारनं टेलिग्रामवर घातलेल्या तात्पुरत्या निर्बंधांवर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी म्हटलं की, या निर्णयामुळं 150 मिलियनहून अधिक सामान्य भारतीय वापरकर्त्यांना शिक्षा झाली आहे, तर गळती झालेल्या प्रश्नपत्रिका आणि फसवणुकी रोखण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. NEET UG 2026 च्या पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळं चर्चेला उधाण आलं आहे. 'चोरी रोखण्यासाठी मॉल्स बंद करणार का, असा प्रत्युत्तर देखील टेलिग्रामनं दिलं आहे.
India’s IT ministry banned Telegram for one week because some users shared leaked exam questions.— Pavel Durov (@durov) June 16, 2026
This punishes 150M+ ordinary Telegram users in India — not the insiders who leaked the exam materials.
And the ban hasn't stopped anything. The leaks just moved to other apps. https://t.co/CzQWN4mXfb
टेलिग्रामवर बंदी : भारत सरकारनं NEET UG 2026 पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्राम messaging प्लॅटफॉर्मवर तात्पुरते निर्बंध लादले आहेत. 16 जून 2026 रोजी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) नं दिलेल्या माहितीनुसार, माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) च्या सूचनेनुसार टेलिग्रामची उपलब्धता 22 जूनपर्यंत मर्यादित करण्यात आली आहे. तसेच, 30 जूनपर्यंत संदेश संपादन सुविधाही बंद ठेवण्यात आली आहे. ही पुनर्रचना 21 जून रोजी होणाऱ्या परीक्षेच्या काळात सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करण्यासाठी घेण्यात आली आहे.
The National Testing Agency (NTA) has welcomed the Ministry of Electronics and IT's directions restricting Telegram access in India until June 22, 2026, ahead of the NEET (UG) 2026 re-examination on June 21 pic.twitter.com/TkCFPQjl29— IANS (@ians_india) June 16, 2026
पावेल दुरोव यांनी मंगळवारी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, “ही बंदी काहीही थांबवू शकलेली नाही. गळती आणि फसवणुकीचे प्रकार फक्त इतर अॅप्सवर सरकले आहेत.” त्यांच्या मते, सामान्य नागरिकांना शिक्षा करून समस्या सोडवता येत नाही. उलट, अशा निर्बंधांमुळं वापरकर्ते इतर प्लॅटफॉर्मकडं वळतात आणि मूळ समस्या कायम राहते.
NEET 2026 घोटाळा : गेल्या महिन्यात NEET UG 2026 परीक्षेत प्रश्नपत्रिका गळती आणि गैरप्रकारांच्या गंभीर आरोपांमुळं देशभरात खळबळ उडाली होती. लाखो विद्यार्थ्यांच्या निकाल रद्द करण्यात आल्यानं मोठा वाद निर्माण झाला. यामुळं विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये संतापाचं वातावरण होतं. NTA नं सांगितलं की, ‘PAPER LEAKED NEET’, ‘Re-NEET 2026’ आणि ‘Private Mafia’ सारख्या टेलिग्राम चॅनेल्सद्वारे विद्यार्थ्यांना फसवलं जात होतं. या गटांकडून कथित गळती झालेल्या प्रश्नपत्रिका विक्रीचं आश्वासन देऊन पैसे घेतले जात होते. NTA नं स्पष्ट केलं की, कोणत्याही व्यक्ती, संस्था किंवा प्लॅटफॉर्मला परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेची आधी माहिती नसते आणि अशा फसवणुकींपासून विद्यार्थ्यांनी सावध राहावे. सरकारनं या कारवाईला “समयोचित आणि संतुलित” पाऊल म्हणून संबोधलं आहे. मात्र दुरोव यांनी याला “150 मिलियन भारतीयांना शिक्षा” असं म्हटलं आहे. भारतात टेलिग्रामचे लाखो सक्रिय वापरकर्ते आहेत आणि ही बंदी त्यांच्या दैनंदिन संवादावर परिणाम करणारी ठरली आहे.
NTA STATEMENT REGARDING THE ACTION ON TELEGRAM PLATFORM IN INDIA— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 16, 2026
1. The National Testing Agency (NTA) welcomes the directions issued today in respect of the Telegram platform in India. The directions, issued on recommendations of NTA are calibrated and bounded in time:
(a) a…
दुरोव यांचा युक्तिवाद : दुरोव यांनी म्हटलं की, बंदीमुळं कंटेंट थांबत नाही, तर तो इतर ठिकाणी विस्थापित होतो. त्यामुळं सरकारनं अधिक स्मार्ट उपाययोजना करणं गरजेचं आहे, जसं की लक्ष्यित कारवाई, शिक्षण आणि जागरूकता. मात्र सरकारचं म्हणणे आहे की, परीक्षेच्या संवेदनशील काळात अशा पावलांची गरज आहे जेणेकरून विद्यार्थ्यांचं भवितव्य सुरक्षित राहील. ही घटना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सुरक्षित परीक्षा यांच्यातील संतुलनावर प्रश्न उपस्थित करते. NEET सारख्या महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये ऑनलाइन फसवणुकी रोखणे हे आव्हान कायम आहे.
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