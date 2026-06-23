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टेलीग्राम पुन्हा कार्यरत; NEET पुन्हा परीक्षेनंतर तात्पुरती बंदी हटवली

टेलीग्राम 22 जून 2026 पासून पुन्हा भारतात कार्यरत झालंय. NEET परीक्षेनंतर लादलेली तात्पुरती बंदी हटवण्यात आली आहे.

Telegram back in India
टेलीग्राम (AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 10:59 AM IST

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नवी दिल्ली: संपूर्ण भारतात टेलिग्रामची सेवा पूर्ववत झाली आहे. NEET-UG च्या पुनर्परीक्षेदरम्यान होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी 16 जून ते 22 जून या कालावधीत सरकारनं घातलेली तात्पुरती बंदी अधिकृतपणे संपुष्टात आली आहे.

टेलिग्रामची सेवा सुरू : 22 जून 2026 पासून भारतात 'टेलिग्राम' (Telegram) या मेसेजिंग ॲपची सेवा पुन्हा सुरू झाली आहे. NEET (UG) 2026 च्या फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर घालण्यात आलेली तात्पुरती बंदी उठवल्यानंतर हे ॲप अनेक वापरकर्त्यांसाठी उपलब्ध झालं आहे. 23 जूनच्या सुरुवातीच्या काही तासांत ॲप स्टोअर्सवर उपलब्ध नसलेलं टेलिग्राम आता अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी 'गुगल प्ले स्टोअर'वर परत आलं आहे. देशभरात ही सेवा आज पूर्णपणे पूर्ववत होण्याची अपेक्षा असतानाच, ते लवकरच 'ॲपल ॲप स्टोअर'वरही उपलब्ध होणार आहे. मात्र, 30 जूनपर्यंत मेसेज-एडिटिंग (संदेशात बदल करण्याचे) वैशिष्ट्य बंदच राहणार आहे.

NEET पेपर लीक प्रकरण आणि सरकारी कारवाई : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय (MeitY) नं 22 जून 2026 पर्यंत टेलीग्रामची उपलब्धता मर्यादित केली होती. ही बंदी राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) च्या शिफारशीवर आधारित होती. NTA नं “सार्वजनिक सुव्यवस्थेच्या हितासाठी” हे पाऊल उचलल्याचं सांगितलं. परीक्षेदरम्यान फसवणूक करणाऱ्या टोळ्यांनी टेलीग्रामचा संगनमतानं गैरवापर केल्याचं आढळलं होतं. टेलीग्रामचे CEO आणि सह-संस्थापक पावेल दुरोव यांनी या तात्पुरत्या बंदीचा निषेध केला होता. त्यांनी म्हटलं की, यामुळे 15 कोटीहून अधिक सामान्य वापरकर्त्यांना शिक्षा मिळाली, तर खरे दोषी इतर प्लॅटफॉर्मवर स्थलांतरित झाले. टेलीग्रामनं दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून बंदीला आव्हान दिले होतं.

न्यायालयाचा निकाल आणि युक्तिवाद : दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारच्या निर्देशाला वैध ठरवलं होतं. न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या एकल खंडपीठानं ही बंदी “उचित” असल्याचं म्हटलं होतं. 22 जूनपर्यंत अ‍ॅप बंदी आणि 30 जूनपर्यंत संपादन वैशिष्ट्य बंदी योग्य असल्याचं न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं. केंद्र सरकारनं कायद्यानं विहित प्रक्रिया पाळली असल्याचं आणि ही कारवाई “कमीत कमी प्रतिबंधात्मक” असल्याचं मत व्यक्त केलं होतं. ही घटना NEET सारख्या राष्ट्रीय परीक्षांच्या पारदर्शकतेसाठी सरकार किती गंभीर आहे, याचे द्योतक आहे. टेलीग्रामने देखील सुरक्षा आणि गोपनीयता राखताना कायद्याचं पालन करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

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