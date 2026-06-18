दहशतवादी कारवायांसाठी टेलिग्रामचा वापर: केंद्र सरकारची दिली उच्च न्यायालयात माहिती
दहशतवादी कारवायांसाठी 'टेलिग्राम' (Telegram) हे पसंतीचं व्यासपीठ बनल्याचं केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितलं.
Published : June 18, 2026 at 5:02 PM IST
नवी दिल्ली: केंद्र सरकारनं NEET UG 2026 च्या फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्राम ॲपवर काही दिवसाठी भारतात बंदी घातली आहे. त्याविरोधात कंपनीनं दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर आज दिल्ली उच्च न्यायालयाला यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं की, टेलिग्राम ॲपचा वापर आता दहशतवाद, सायबर गुन्हे, अमली पदार्थांची तस्करी, बालकांचं शोषण आणि फसवणूक यांसारख्या विविध बेकायदेशीर कृत्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) NEET UG 2026 च्या फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर टेलिग्रामच्या कामकाजावर तात्पुरते निर्बंध घालण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा बचाव करताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी ही माहिती दिली.
SGI says that as per report the app is the most preferred platform for terrorist activities.— Live Law (@LiveLawIndia) June 18, 2026
‘But right now we’re not concerned with it…so I’m not going into it…they are facing problems in other jurisdictions because of the architectural design’ SGI
सुरक्षा धोका आणि प्लॅटफॉर्मची रचना: उच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना केंद्र सरकारनं सांगितलं की, उपलब्ध अहवालांनुसार, दहशतवादी संघटनांमधील संवादासाठी टेलिग्राम हे सर्वात पसंतीचं व्यासपीठ बनलं आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, "टेलिग्राम हा केवळ परीक्षांशी संबंधित मुद्दा नसून राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित एक गंभीर विषय आहे." त्यांनी नमूद केलं की, सध्याची चर्चा परीक्षांवर केंद्रित असली तरी, या ॲपची मूलभूत रचना आणि कार्यपद्धती (आर्किटेक्चर) इतर देशांमध्येही समस्या निर्माण करत आहे.
नवीन डार्क वेब : सरकारनं टेलिग्रामचा उल्लेख "नवीन डार्क वेब" (new dark web) असा केला आहे. याचं कारण म्हणजे बॉट्स, ऑटोमेशन आणि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन यांसारख्या वैशिष्ट्यांमुळं पारंपारिक देखरेख यंत्रणांपासून (surveillance mechanisms) वाचणं सोपं होतं. यामुळे परीक्षेच्या लीक झालेल्या प्रश्नपत्रिकांचे वितरण, अतिरेकी विचारसरणीचा प्रसार, बेकायदेशीर कारवायांचं समन्वय आणि सायबर गुन्ह्यांचे आयोजन करणे सुलभ होतं, असं सरकाचं म्हणणे आहे.
SGI says problems lies in the underlying architecture which relies on BOT infra.— Live Law (@LiveLawIndia) June 18, 2026
These features can be exploited for dissemination leaks, terrorist propoganda which poses serious challenge: SGI
सरकारची मुख्य चिंता: टेलिग्रामच्या रचनेमुळं कायद्याची अंमलबजावणी करणं कठीण झालं आहे. अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, या प्लॅटफॉर्मचा वापर सायबर फसवणूक, बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार, दहशतवादी संवाद आणि बालकांच्या शोषणाशी संबंधित सामग्रीच्या वितरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी आणि राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रक्रियांची अखंडता जपण्यासाठी तात्पुरते निर्बंध आवश्यक आहेत, असं सरकारचं म्हणणे आहे. NEET-UG 2026 ची फेरपरीक्षा 21 जून रोजी होणार असल्यानं, परीक्षेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि प्रश्नपत्रिका लीक होण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारनं टेलिग्रामवर निर्बंध घातले. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. युक्तिवादादरम्यान, केंद्र सरकारनं स्पष्ट केलं की हा मुद्दा केवळ परीक्षेपुरता मर्यादित नसून, टेलिग्रामची संपूर्ण तांत्रिक रचना आणि त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता यांशी संबंधित आहे.
आंतरराष्ट्रीय चिंता: सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी नमूद केलं की, केवळ भारतच नव्हे तर जगभरातील न्यायालये आणि कायदा अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना 'टेलिग्राम'च्या (Telegram) रचनेमुळं आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. दहशतवादी गट आणि गुन्हेगारी संघटना या प्लॅटफॉर्मचा गैरफायदा घेत आहेत. सरकारनं न्यायालयाला खात्री दिली की, हे निर्बंध केवळ परीक्षेच्या कालावधीपुरतेच मर्यादित आहेत आणि त्यांच्या व्याप्ती व कालावधीचा योग्य विचार करण्यात आला आहे.
न्यायालयीन कार्यवाही: दिल्ली उच्च न्यायालय या प्रकरणातील सर्व संबंधित पक्षांचे युक्तिवाद ऐकून घेत आहे. सुरक्षिततेशी संबंधित बाबी आणि नागरिकांचे अभिव्यक्ती व संवादाचं स्वातंत्र्य यांच्यात समतोल राखण्यावर न्यायालय भर देत आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल अद्याप प्रलंबित आहे.
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