NEET (UG) 2026 च्या फेरपरीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर भारतात टेलिग्रामवर तात्पुरती बंदी
NEET (UG) 2026 री-एक्झामच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं टेलीग्राम अॅपवर 22 जूनपर्यंत देशव्यापी बंदी घातली आहे. NTA च्या शिफारशीवरून ही कारवाई करण्यात आली.
Published : June 16, 2026 at 10:55 AM IST
नवी दिल्ली: NEET (UG) 2026 पुनर्परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारनं टेलिग्राम (Telegram) या मेसेजिंग ॲपवर देशभरात तात्पुरती बंदी घातली आहे. NTA च्या शिफारशीनुसार, MeitY (इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय) नं IT कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत हे आपत्कालीन पाऊल उचललं आहे. ही बंदी 22 जून 2026 पर्यंत लागू राहील.
Telegram access restricted in India for re- NEET following recommendations of NTA— ANI (@ANI) June 16, 2026
" ministry of electronics and information technology has issued notification a direction under section 69 a of the information technology act, 2000, restricting access to the telegram platform in… pic.twitter.com/3TzJepOoej
NTA च्या माहितीनुसार, “Paper Leaked NEET”, “Re-NEET 2026”, “Private Mafia” अशा नावाने चालणारे अनेक टेलिग्राम चॅनेल्स आणि ग्रुप्स सक्रिय होते. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांकडून काही हजार ते लाखो रुपयांपर्यंत रक्कम घेऊन बनावट पेपर देण्याचं आमिष दाखवलं जात होतं. मात्र, NTA नं पुन्हा एकदा स्पष्ट केलं की, कोणताही पेपर लीक झालेला नाही आणि अशा सर्व दाव्यांना फसवणूक मानलं जाईल. 'इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर' (I4C) च्या समन्वयानं टेलिग्रामवरील अनेक चॅनेल्स, ग्रुप्स आणि बॉट्स बंद करण्यात आले. बिहार पोलिसांचा 'इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस युनिट' आणि अहमदाबाद शहर सायबर क्राईम शाखा यांसारख्या विविध राज्यांतील पोलीस दलांनी स्वतंत्रपणे कारवाया केल्या. आंतरराज्यीय फसवणूक करणाऱ्या अनेक टोळ्यांविरुद्ध छापे टाकण्यात आले. केवळ चॅनेल-निहाय कारवाया अपुऱ्या ठरल्यानंतरच हा व्यापक निर्णय घेण्यात आल्याचं 'एनटीए'नं (NTA) स्पष्ट केलं.
बंदीची कारणे आणि निर्देश: प्रश्नपत्रिका फुटणे (पेपर लीक) आणि परीक्षेशी संबंधित गैरप्रकार रोखण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावलं उचलली गेली आहेत. टेलिग्रामवर होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालण्याची विनंती NTA नं केंद्राकडं केली होती.
भारतीय सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) च्या समन्वयानं अनेक टेलिग्राम चॅनेल्स, ग्रुप्स आणि बॉट्स काढून टाकण्यात आले. बिहार पोलीस इकॉनॉमिक ऑफेन्सेस युनिट आणि अहमदाबाद सिटी सायबर क्राईम ब्रँचसह इतर राज्यांच्या पोलिसांनी स्वतंत्र कारवाया केल्या. अनेक आंतरराज्यीय फसवणूक नेटवर्क्सवर छापे टाकण्यात आले आहेत. NTA नं सांगितले की, चॅनेल-विशिष्ट कारवाया अपुरी पडल्यानंतरच हा व्यापक निर्णय घेण्यात आला. हा उपाय किमान आणि तात्पुरता ठेवण्यात आला असून, परीक्षेच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक आहे.
पूर्ण प्रवेश बंदी: भारतात टेलिग्राम प्लॅटफॉर्मवरील सार्वजनिक प्रवेश 22 जून 2026 पर्यंत पूर्णपणे बंद करण्यात आला आहे. ही बंदी NEET पुनर्परीक्षेच्या आधी, परीक्षेदरम्यान आणि त्यानंतरच्या काही दिवसांतही लागू राहील.
मेसेज एडिट (संपादन) सुविधा बंद: भारतात यापूर्वी पाठवलेल्या सर्व मेसेजेससाठी 'एडिट' करण्याची सुविधा 30 जून 2026 पर्यंत बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. NEET (UG) 2026 ची पुनर्परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 रोजी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा माफियांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या टेलिग्राम चॅनेल आणि कॉपी करणाऱ्या टोळ्यांना (cheating rackets) लक्ष्य करून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सरकारची भूमिका: परीक्षेची विश्वासार्हता आणि पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारनं कठोर उपाययोजना केल्या आहेत. टेलिग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर रोखण्यासाठी ही तात्पुरती बंदी आवश्यक मानली जात आहे. विद्यार्थ्यांनी माहितीसाठी केवळ NTA च्या अधिकृत वेबसाइट आणि चॅनेलवरच अवलंबून राहावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
ही बंदी केवळ NEET पुनर्परीक्षेच्या कालावधीपुरतीच लागू आहे; परीक्षेनंतर हा प्लॅटफॉर्म पुन्हा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, मेसेज एडिट करण्याची सुविधा 30 जूनपर्यंत बंद राहील. विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि परीक्षेची निष्पक्षता या दृष्टीनं ही पावले अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहेत. NTA आणि सरकारकडून सतर्कता वाढवण्यात आली असून, कोणत्याही अफवा किंवा गैरप्रकारांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.
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