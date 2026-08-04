ॲपलनं ॲप स्टोअरवरून टेलिग्राम ॲप टाकलं काढून; बाल लैंगिक शोषणाचे साहित्य हटवल्यानंतर ॲप पुन्हा उपलब्ध
बाल लैंगिक शोषणाचं साहित्य आढळल्यानंतर ॲपलनं ॲप स्टोअरवरून टेलिग्राम तात्पुरतं काढून टाकलं होतं. टेलिग्रामनं ते साहित्य काढून टाकल्यानंतर ॲप पुन्हा उपलब्ध करण्यात आलं.
Published : August 4, 2026 at 10:20 AM IST
मुंबई: ॲपलनं आपल्या ॲप स्टोअरवरून टेलिग्राम मेसेजिंग ॲप तात्पुरतं काढून टाकलं होतं. कंपनीच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेदरम्यान ॲपवर बाल लैंगिक शोषणाचं साहित्य आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. टेलिग्रामनं आक्षेपार्ह साहित्य काढून टाकल्यानंतर आणि जबाबदार वापरकर्त्यावर बंदी घातल्यानंतर काही तासांतच ॲप पुन्हा उपलब्ध करण्यात आलं. ही घटना जगभरात जवळपास एक अब्ज वापरकर्ते असलेल्या प्लॅटफॉर्मवर घडली.
reports of my demise are greatly exaggerated 🍎— Telegram Messenger (@telegram) August 4, 2026
ॲपलचे अधिकृत निवेदन: ॲपलनं अनेक वृत्तसंस्थांना दिलेल्या निवेदनात या घटनेची पुष्टी केली. कंपनीनं म्हटलं आहे की, ॲप स्टोअरच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन करणारे बाल लैंगिक शोषणाचे साहित्य आढळल्यामुळं टेलिग्राम तात्पुरतं काढून टाकण्यात आलं होतं. कंपनीनं त्वरित आक्षेपार्ह साहित्य काढून टाकल्यानंतर आणि जबाबदार वापरकर्त्यावर बंदी घातल्यानंतर ॲप पुन्हा सूचीबद्ध करण्यात आलं. ॲप आधीच पुनर्संचयित झाल्यानंतर सुमारे वीस मिनिटांनी ॲपलचं निवेदन जारी करण्यात आलं. यापूर्वी, अनेक तासांपर्यंत दोन्ही कंपन्यांकडून कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण आलं नव्हतं. विविध भागातील वापरकर्त्यांना ॲप स्टोअरवर टेलिग्राम शोधल्यावर कोणतेही परिणाम मिळत नव्हता. यामुळं ॲप का गायब झालं असावं याबद्दल तर्कवितर्क सुरू झाले. तथापि, या काळात टेलिग्राम मॅक ॲप स्टोअरवर उपलब्ध होतं. आयफोन आणि आयपॅडवर आधीपासून इंस्टॉल केलेलं ॲप्स सामान्यपणे काम करत होतं; वापरकर्ते अजूनही मेसेजिंग, कॉलिंग, चॅनेल आणि ग्रुप्स वापरू शकत होते. तथापि, ज्या वापरकर्त्यांनी या काळात ॲप डिलीट केलं होतं, त्यांना ते पुन्हा इंस्टॉल करता आलं नाही.
टेलिग्रामची प्रतिक्रिया : ॲप पुन्हा उपलब्ध झाल्यानंतर, टेलिग्रामच्या अधिकृत खात्यावरून एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) एक हलकीफुलकी प्रतिक्रिया पोस्ट केली: "माझ्या मृत्यूच्या बातम्या खूपच अतिरंजित आहेत." कंपनीनं संबंधित विशिष्ट मजकुराबाबत कोणतंही सविस्तर सार्वजनिक स्पष्टीकरण दिलं नाही. ॲपलच्या मते, आक्षेपार्ह मजकूर आणि संबंधित खात्यावर कारवाई झाल्यानंतरच ॲप पुन्हा सुरू करण्यात आलं.
Apple: We briefly removed Telegram from the App Store after our review found content that violates our strict guidelines prohibiting child sexual abuse material. The app was subsequently restored after the developer promptly removed the content and banned the user who posted it.— Mark Gurman (@markgurman) August 4, 2026
चॅनेलवर बाल लैंगिक शोषणाचे साहित्य : टेलिग्रामला अशा घटनेचा सामना करण्याची ही पहिली वेळ नाही. फेब्रुवारी 2018 मध्ये, सार्वजनिक चॅनेलवर बाल लैंगिक शोषणाचे साहित्य प्रसारित होत असल्याचं आढळून आल्यानंतर ॲपलनं टेलिग्राम आणि टेलिग्राम एक्स ॲप्स तात्पुरतं काढून टाकलं होतं. ॲपलचे कार्यकारी फिल शिलर यांनी एका वापरकर्त्याला ईमेलद्वारे पुष्टी दिली की, अशा प्रकारची सामग्री वितरित करण्यासाठी ॲपचा वापर केला जात होता. ॲप स्टोअर टीमनं 'नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन'ला याबद्दल सतर्क केलं होतं. टेलिग्रामनं सुरक्षा उपाययोजना लागू केल्यानंतर ॲप्स पूर्ववत करण्यात आलं.
अलीकडेच, टेलिग्रामनं यूके-स्थित 'इंटरनेट वॉच फाउंडेशन'सोबत भागीदारी करून ज्ञात आक्षेपार्ह प्रतिमांचं स्वयंचलित स्कॅनिंग सक्षम केलं आहे. प्लॅटफॉर्मच्या सामग्री नियंत्रणाच्या (कंटेंट मॉडरेशन) दृष्टिकोनाबद्दल हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.या घटनेमुळं प्रमुख मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवरील सामग्री नियंत्रण आणि बाल सुरक्षेभोवतीचा वाद पुन्हा पेटला आहे. टेलिग्रामच्या जलद कारवाईमुळं ॲप त्वरित पूर्ववत करणे शक्य झालं असले तरी, अशा घटनांमुळे वापरकर्त्यांमध्ये चिंता निर्माण होते.
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