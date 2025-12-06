ETV Bharat / technology

तेलंगणा सरकारचा कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं उत्कृष्टता केंद्र उभारण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या डीकिन विद्यापीठासोबत करार

तेलंगणा सरकारनं ऑस्ट्रेलियाच्या डीकिन विद्यापीठासोबत देशातील पहिले AI उत्कृष्टता केंद्र उभारण्याचा करार केला. भारत फ्युचर सिटीतील AI विद्यापीठात हे केंद्र सुरू होणार आहे.

December 6, 2025

हैदराबाद : तेलंगणा सरकारनं शुक्रवारी ऑस्ट्रेलियाच्या डीकिन विद्यापीठासोबत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) क्षेत्रातील देशातील पहिलं खास कौशल्य विकास केंद्र उभारण्याचा करार केला. हा करार भारत फ्युचर सिटी येथे उभारण्यात येणाऱ्या प्रस्तावित AI विद्यापीठात हे ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ स्थापन करेल.

शुक्रवारी सचिवालयात झालेल्या सामंजस्य करारावर (MoU) स्वाक्षरीप्रसंगी ऑस्ट्रेलियाचे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंत्री ज्युलियन हिल आणि तेलंगणाचे माहिती तंत्रज्ञान व उद्योग मंत्री दुद्दिला श्रीधर बाबू उपस्थित होते. डीकिन विद्यापीठाच्या ‘अप्लाईड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इन्स्टिट्यूट’ आणि तेलंगणा सरकार हे केंद्र संयुक्तपणे चालवणार आहेत.

मंत्री श्रीधर बाबू यांनी माध्यमांना सांगितलं की, “या केंद्राचा उद्देश फक्त पदवीधर तयार करणे नाही, तर जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणारे उच्चकौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ घडवणे आहे. ऑस्ट्रेलियन सरकारसोबतची ही भागीदारी हीच आमची दृष्टी दर्शवते.” मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या प्रयत्नांमुळं जगातील आघाडीची विद्यापीठे तेलंगणात येत असल्याचेही त्यांनी नमूद केलं.

हे उत्कृष्टता केंद्र संशोधन आणि प्रगत कौशल्य विकासासाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये काम करेल. यात शासन, आरोग्य, शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, जीवनविज्ञान, कृषी, क्रिटिकल मिनरल्स आणि रेअर अर्थ मेटल्स यांचा समावेश आहे. “तेलंगणा डिजिटल इंडियाच्या भविष्याचा प्रवेशद्वार बनेल,” असं मंत्री म्हणाले.

राज्याच्या प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमध्येही कौशल्य विकासाची व्यवस्था केली जात आहे. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान डीकिन विद्यापीठाला तेलंगणात कॅम्पस उभारण्याचे निमंत्रण दिल्याचे श्रीधर बाबू यांनी सांगितलं. “राज्यात नावीन्यपूर्ण वातावरण आहे. हे केंद्र त्याला आणखी बळ देईल. तसंच ऑस्ट्रेलियानं तेलंगणातील कामगारांसाठी त्यांच्या देशात उच्चस्तरीय कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासही तयारी दर्शवली आहे,” असं त्यांनी सांगितलं.

या सामंजस्य करारप्रसंगी सरकारचे माहिती तंत्रज्ञान सल्लागार आय. साईकृष्ण, ऑस्ट्रेलियन प्रतिनिधी कॅम ग्रीन, करेन सँडरकॉक, नॅथॅनियल वेब, स्टीव्हन बिडल, हिलरी मॅकगीची, स्टीव्हन कॉनली, विक्रम सिंग आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे मुख्य रणनीतीकार श्रीकांत लंका उपस्थित होते.

हा करार तेलंगणाला जागतिक दर्जाच्या AI हबमध्ये रूपांतरित करण्याच्या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा भाग आहे. लवकरच भारत फ्युचर सिटीमध्ये उभारल्या जाणाऱ्या AI विद्यापीठात हे केंद्र कार्यान्वित होईल आणि देशभरातील विद्यार्थी-व्यावसायिकांना प्रगत AI कौशल्य मिळवण्याची संधी मिळेल.

