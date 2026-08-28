Tecno Spark Go 3 Pro : फक्त 15,999 मध्ये भारतात लाँच!
Tecno Spark Go 3 Pro भारतात फक्त 15,999 मध्ये लाँच झालाय. यात 120Hz डिस्प्ले, IP68 ड्युरेबिलिटी आणि दमदार बॅटरीसह डिझाईनचा संगम आहे.
Published : August 28, 2026 at 12:40 PM IST
मुंबई : भारतातील बजेट स्मार्टफोन नवा Tecno Spark Go 3 Pro स्मार्टफोन लॉंच झाला आहे. Tecno कंपनीनं त्यांच्या लोकप्रिय Spark सिरीजचा हा नवीनतम Spark Go 3 Pro भारतात अधिकृतपणे लाँच केला. हा फोन विशेषतः डिझाईन आणि टिकाऊपणावर भर देऊन तयार करण्यात आला आहे. पाणी आणि धूळ यापासून संरक्षण देणारं IP68/IP69 रेटिंग, हलकं वजन आणि आकर्षक लूक यामुळं युजर्सना तो आवडेल,अशी कंपनीला आशा आहे.
Sabka mind ab hoga blow. Aa gaya hai naya #SparkGo3Pro 😎— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) August 28, 2026
Desh Jaise Dumdaar features ke saath:
💪 Segment's First IP68 & IP69 Rated Phone*
🏋️ Drop Resistant* Upto 1.5m**
🎙️ AI Voiceprint Noise Cancellation
✅ Upto 12GB*** RAM
🔊 Dual DTS Speakers
⚡ 5200mAh Battery & Supports… pic.twitter.com/5lqTSfPHI7
आकर्षक किंमत आणि व्हेरिएंट्स : Tecno Spark Go 3 Pro ची सुरुवातीची किंमत फक्त 15,999 आहे. यात 4GB RAM आणि 64GB स्टोरेज असलेलं व्हेरिएंट उपलब्ध आहे. ज्यांना जास्त स्टोरेज हवे आहे त्यांच्यासाठी 4GB + 128GB व्हेरिएंट 16,999 मध्ये ऑफर केलं जात आहे. ही किंमत बजेट सेगमेंटमध्ये खूप स्पर्धात्मक आहे. स्टोरेज वाढवण्यासाठी microSD कार्ड सपोर्टही आहे, त्यामुळं फोटो, व्हिडिओ आणि अॅप्स सहज साठवता येतील.
डिस्प्ले : फोनमध्ये 6.78 इंचाचा HD+ LCD डिस्प्ले आहे, ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. पंच-होल डिझाईनमुळं स्क्रीन अधिक सिनेमॅटिक दिसतं. Tecno नं यावेळी वॉटरड्रॉप नॉच वापरलेला नाही, ज्यामुळं डिस्प्ले अधिक मॉडर्न आणि आकर्षक झाला आहे. गेमिंग, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग किंवा व्हिडिओ पाहताना अनुभव खूप स्मूथ मिळेल.
पावरफुल प्रोसेसर : या फोनला पॉवर देण्यासाठी MediaTek Helio G81 प्रोसेसर वापरण्यात आला आहे. यासोबत LPDDR4X RAM आणि UFS 2.2 स्टोरेज असल्यानं अॅप्स उघडणे, मल्टीटास्किंग आणि लाइट गेमिंग सहज होतं. रोजच्या वापरासाठी हा कॉम्बिनेशन पुरेसा आहे असून बजेट फोनमध्ये चांगला परफॉर्मन्स मिळतो.
कॅमेरा सेटअप : मागील बाजूला 13MP मेन कॅमेरा आहे, जो स्पष्ट फोटो काढण्यासाठी उपयुक्त आहे. फ्रंट कॅमेरा 8MP चा आहे, ज्यामुळं सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्स चांगल्या दर्जाचे होतात. सोशल मीडियासाठी किंवा कौटुंबिक फोटोंसाठी हा सेटअप पुरेसा ठरेल.
दमदार बॅटरी आणि चार्जिंग : 5200mAh ची मोठी बॅटरी दिवसभर टिकते. 10W चार्जिंग सपोर्ट असल्यानं रात्री चार्ज करून सकाळी पूर्ण बॅटरी मिळते. दीर्घकाळ वापरण्यासाठी ही बॅटरी खूप फायदेशीर आहे.
डिझाईन आणि ड्युरेबिलिटी : फोन फक्त 194 ग्रॅम वजन आणि 8.04 मिमी जाडीचा आहे. हा हलका आणि पातळ असल्यानं हातात धरताना आरामदायक वाटतो. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे IP68 आणि IP69 रेटिंग. यामुळं पाणी, धूळ आणि अगदी उच्च दाबाच्या पाण्यापासूनही संरक्षण मिळतं. डिझाईन आणि टिकाऊपणावर भर दिल्यामुळं हा फोन तरुण आणि व्यावसायिक दोघांसाठीही आकर्षक ठरला आहे. एकूणच Tecno Spark Go 3 Pro हा बजेट सेगमेंटमध्ये डिझाईन, ड्युरेबिलिटी आणि बेसिक परफॉर्मन्स यांचा उत्तम मेळ साधणारा फोन आहे. ज्यांना स्वस्त किंमतीत आकर्षक आणि टिकाऊ स्मार्टफोन हवा आहे, त्यांच्यासाठी हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो.
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