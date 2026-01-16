Tecno Spark Go 3 भारतात ऑफलाइन कॉलिंग फीचरसह लॉंच, किंमत फक्त 8999
टेक्नोचा नवीनतम बजेट 4G स्मार्टफोन, टेक्नो स्पार्क गो 3 लाँच झालाय. जाणून घ्या या स्मार्टफोनची किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Published : January 16, 2026 at 12:47 PM IST
मुंबई : टेक्नोने आपला नवीन एंट्री-लेव्हल स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क गो 3 आज भारतात अधिकृतपणे लॉंच केला. हा फोन टेक्नो स्पार्क गो 2 चा उत्तराधिकारी असून, भारतीय बाजारातील बजेट ग्राहकांसाठी टिकाऊ, वैशिष्ट्यपूर्ण आणि परवडणारा पर्याय म्हणून सादर केला जात आहे. कमी किंमतीत उत्तम टिकाऊपणा, नाविन्यपूर्ण ऑफलाइन कॉलिंग सुविधा आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या परफॉर्मन्समुळं हा फोन लक्ष वेधून घेत आहे.
लाँचबद्दल बोलताना, टेक्नो मोबाईल इंडियाचे सीईओ अरिजीत तलापात्रा म्हणाले, "भारतातील तरुण ग्राहकांना असे स्मार्टफोन हवे आहेत, जे त्यांच्या दैनंदिन गतीशी जुळवून घेऊ शकतील. टेक्नो स्पार्क गो3 सह, आम्ही एक असं उपकरण आणत आहोत जे सामर्थ्य, बुद्धिमत्ता आणि विश्वसनीय कनेक्टिव्हिटी यांचा संगम आहे. ‘देश जैसा दमदार’ या ब्रँडच्या तत्त्वज्ञानानुसार, स्पार्क गो3 ची रचना दैनंदिन जीवनातील अनिश्चितता लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे, आणि यामध्ये केवळ सौंदर्यात्मक ट्रेंडपेक्षा बिल्ड क्वालिटी आणि स्थानिक वैशिष्ट्यांवर अधिक भर दिला आहे."
टिकाऊपणा आणि रेसिस्टन्स
टेक्नो स्पार्क गो 3 ला विशेष टिकाऊपणासाठी डिझाइन केलं आहे. याला IP64 रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळं धूळ आणि पाण्याच्या शिंतोड्यांपासून संरक्षण मिळतं. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा फोन 1.2 मीटर उंचीवरून पडल्यावरही सुरक्षित राहतो. दैनंदिन वापरात फोनला अपघात होण्याची शक्यता जास्त असणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही वैशिष्ट्ये विशेष उपयुक्त ठरतील.
नाविन्यपूर्ण ऑफलाइन कॉलिंग सुविधा
या फोनचं सर्वात आकर्षक वैशिष्ट्य म्हणजे ऑफलाइन कॉलिंग सुविधा. नेटवर्क किंवा इंटरनेट कनेक्शन नसतानाही, दोन टेक्नो फोनधारक एकमेकांना 1.5 किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरात कॉल करू शकतात आणि संवाद साधू शकतात. ग्रामीण भागात किंवा नेटवर्क कमकुवत असलेल्या ठिकाणी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
चार वर्षांचा लॅग-फ्री परफॉर्मन्स
टेक्नोनं दावा केला आहे की, स्पार्क गो 3 चार वर्षांपर्यंत लॅग-फ्री परफॉर्मन्स देईल. यासाठी यात Unisoc T7250 चिपसेट वापरण्यात आला आहे. एंट्री-लेव्हल सेगमेंटमध्ये इतका दीर्घकाळ चांगला परफॉर्मन्स देणारा फोन दुर्मीळ आहे.
डिस्प्ले आणि बॅटरी
फोनमध्ये 6.75 इंचाचा HD+ डिस्प्ले आहे ज्याचा रिफ्रेश रेट 120Hz आहे. यामुळं स्क्रोलिंग आणि व्हिडीओ पाहताना स्मूथ अनुभव मिळेल. बॅटरीच्या बाबतीत 5,000mAh क्षमतेची बॅटरी आणि 15W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिला आहे, ज्यामुळं दिवसभराचा वापर सहज शक्य होईल.
सॉफ्टवेअर आणि AI असिस्टंट
टेक्नो स्पार्क गो 3 Android 15 (Go edition) वर चालतो आणि त्यावर HiOS 13 स्किन आहे. यात Ella AI व्हॉइस असिस्टंट समाविष्ट आहे, जो हिंदी, मराठी, तमिळ, तेलुगू, गुजराती आदी अनेक भारतीय भाषांना सपोर्ट करतो. यामुळं स्थानिक भाषिक ग्राहकांना सोयीस्कर अनुभव मिळेल.
उपलब्धता आणि खरेदी
4 जीबी रॅम + 64 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटमध्ये 8,999 रुपयांना उपलब्ध असलेला टेक्नो स्पार्क गो 3, 23 जानेवारीपासून भारतातील प्रमुख रिटेल स्टोअर्स आणि ॲमेझॉनवर खरेदीसाठी उपलब्ध असेल. बजेट सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढवणारा हा फोन ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही ग्राहकांना आकर्षित करेल अशी अपेक्षा आहे. टेक्नोची भारतातील बजेट स्मार्टफोन क्षेत्रातील आक्रमक धोरण यामुळं स्पार्क गो 3 हा फोन कमी किंमतीत जास्त वैशिष्ट्ये देणारा पर्याय ठरू शकतो. हा फोन चार टायटॅनियम ग्रे, इंक ब्लॅक, गॅलेक्सी ब्लू आणि ऑरोरा पर्पल रंगांमध्ये उपलब्ध असेल.
