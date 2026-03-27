TECNO Spark 50 5G : भारतात 16,999 च्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच
TECNO Spark 50 5G भारतात 16,999 च्या सुरुवातीच्या किमतीत लाँच झालाय. यात 6.78-इंचाचा 120Hz डिस्प्ले आणि 6500mAh बॅटरी देण्यात आली आहे.
Published : March 27, 2026 at 1:17 PM IST
मुंबई : टेक्नोनं आज भारतात आपला नवीन किफायतशीर 5जी स्मार्टफोन TECNO Spark 50 5G लाँच केला. हा फोन प्रामुख्याने दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी, मजबूत ड्युरेबिलिटी आणि रिअल-वर्ल्ड वापरावर भर देतो.या फोनची विक्री 3 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. बजेट आणि मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये स्पर्धा करणारा हा फोन सर्वसामान्य वापरकर्त्यांसाठी एक विश्वासार्ह दैनंदिन साथीदार म्हणून बाजारात उतरला आहे. Pixel-प्रेरित कॅमेरा डिझाइन, MIL-STD-810H प्रमाणपत्र आणि IP64 PRO रेटिंगसह हा फोन टिकाऊपणा आणि परफॉर्मन्सचा समतोल साधतो.
Meet #Spark50!— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) March 27, 2026
बॅटरी आणि चार्जिंग
TECNO Spark 50 5G ची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची 6500mAh क्षमतेची मोठी बॅटरी. ही बॅटरी पूर्ण दिवसभरातील वापर सहज हाताळू शकते. 45W फास्ट चार्जिंगसोबत फोन कमी वेळात चार्ज होतो, ज्यामुळं डाउनटाइम कमी होतो. व्यस्त जीवनशैली असलेल्या वापरकर्त्यांसाठी ही वैशिष्ट्ये अत्यंत उपयुक्त आहेत. कंपनीनं बॅटरी लाइफ आणि रिअल-वर्ल्ड युजेबिलिटीवर विशेष जोर दिला आहे.
परफॉर्मन्स आणि मेमरी
मल्टीटास्किंगसाठी फोनमध्ये 4GB/6GB LPDDR4x RAM (एक्सटेंडेड RAM सह 18GB पर्यंत) आणि 128GB UFS 2.2 स्टोरेज दिलं आहे. स्टोरेज microSD कार्डद्वारे 2TB पर्यंत वाढवता येईल. MediaTek Dimensity 6400 (किंवा 6300) 6nm प्रोसेसर, 2x Cortex-A76 @ 2.5GHz आणि 6x Cortex-A55 @ 2GHz कोरसह Arm Mali-G57 MC2 GPU देऊन फोन स्मूथ परफॉर्मन्स देतो.
डिस्प्ले आणि डिझाइन
फोनमध्ये 6.78 इंच HD+ (720x 1576 पिक्सेल्स) स्क्रीन आहे, जी 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट आणि 560 निट्स ब्राइटनेस देते. डिझाइन आधुनिक आहे, मागील बाजूला Pixel-प्रेरित क्षैतिज कॅमेरा मॉड्यूल आहे. हा फोन Fantasy Purple, Mint Green, Ink Black आणि Champagne Gold अशा चार आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. या फोनच वजन 210 ग्रॅम आणि जाडी 8.18mm आहे.
कॅमेरा
मागील बाजूला 50MP मुख्य कॅमेरा (f/1.85 अपर्चर) LED फ्लॅशसह आहे. समोर 8MP फ्रंट कॅमेरा (f/2.0) सेल्फीसाठी उपलब्ध आहे. कंपनीनं कॅमेरा डिझाइनला Pixel सारखं आकर्षक बनवलं आहे.
टिकाऊपणा (Durability)
बजेट फोन्समध्ये दुर्मीळ असलेल्या वैशिष्ट्यांपैकी एक म्हणजे या फोनला MIL-STD-810H प्रमाणपत्र मिळालंय, ज्यामुळं 1.5 मीटर उंचीवरून पडल्यासही तो टिकतो. IP64 PRO रेटिंगमुळं धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण मिळतं. हे वैशिष्ट्ये कठोर परिस्थितीत काम करणाऱ्या वापरकर्त्यांसाठी उपयुक्त आहेत.
कनेक्टिव्हिटी आणि अतिरिक्त वैशिष्ट्ये
फोनमध्ये UPS 3.0 टेक्नॉलॉजी आहे, जी कमकुवत नेटवर्कमध्येही UPI सारख्या डिजिटल पेमेंट्स 2X वेगानं करते.4×4 MIMO अँटेना 82% वेगवान डाउनलोड स्पीड देतं. सर्वात खास वैशिष्ट्य म्हणजे No Network Communication सुसंगत डिव्हाइसेसमध्ये 1.5 किलोमीटर अंतरावर नेटवर्क किंवा Wi-Fi शिवाय कम्युनिकेशन शक्य होतं. याशिवाय नॉइज कॅन्सलेशनसह स्पष्ट कॉल्स, 3.5mm ऑडिओ जॅक, साइड फिंगरप्रिंट सेन्सर, Android 16 with HiOS 16, ड्युअल SIM + microSD स्लॉट आणि पूर्ण 5G बँड्स (n1, n3, n5 इ.) उपलब्ध आहेत.
TECNO Spark 50 5G ची किंमत आणि उपलब्धता
- 4GB + 128GB: 16,999
- 6GB + 128GB: 18,999
या फोनची विक्री 3 एप्रिल रोजी दुपारी 12 वाजता Amazon.in आणि देशभरातील प्रमुख रिटेल स्टोर्सवर सुरू होईल.
TECNO Mobile India चे CEO Arijeet Talapatra यांनी लाँचबाबत सांगितलं की, कंपनीनं या फोनमध्ये बॅटरी लाँगेव्हिटी, हार्डवेअर रेझिलियन्स आणि ऑफलाइन कनेक्टिव्हिटीवर भर दिला आहे. हा फोन विविध परिस्थितींमध्ये विश्वासार्ह दैनंदिन ड्रायव्हर म्हणून काम करेल.
