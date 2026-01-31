टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 भारतात लवकरच लाँच होणार
टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 भारतात लवकरच लाँच होणार आहे. कंपनीनं कर्व्हड डिझाइनचा टीझर शेअर केला असून, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि मोठी बॅटरी यात अपेक्षित आहे. )
मुंबई : टेक्नोनं अधिकृतपणे त्यांचा आगामी स्मार्टफोन टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 भारतात लवकरच लाँच करण्याची घोषणा केलीय. कंपनीनं अधिकृत घोषणेआधीच फोनच्या डिझाइनचा प्रारंभिक दृष्टिक्षेप दिला आहे. हा फोन मे 2025 मध्ये भारतात आलेल्या टेक्नो पोवा कर्व्ह 5जी चा थेट उत्तराधिकारी असेल आणि तो कर्व्हड डिझाइन पुढं नेईल. लाँचची नेमकी तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही, मात्र टीझर्स आणि विविध सर्टिफिकेशन लिस्टिंग्समधून फोनच्या डिझाइन, हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअरबाबत महत्त्वाची माहिती समोर येऊ लागली आहे.
टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 लाँच
टेक्नोच्या एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वरील नवीन पोस्टमध्ये फोनच्या एका भागाचा पारदर्शक (ट्रान्सलूसेंट) रेंडर शेअर करण्यात आला आहे. या पोस्टद्वारे कंपनीनं स्पष्ट केलं की, टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 भारतात लवकरच उपलब्ध होईल. लाँच तारीख अद्याप घोषित नाही, पण येणाऱ्या काही दिवसांत कंपनी अधिक तपशील उघड करेल अशी अपेक्षा आहे. या टीझर इमेजमध्ये फोनच्या कर्व्हड एजचं वैशिष्ट्य स्पष्ट दिसतंय. यापूर्वीच्या एका टीझरमध्ये रियर पॅनेलवर गोलाकार कॅमेरा कटआउट दाखवण्यात आला होता, जो एका मोठ्या कॅमेरा मॉड्यूलमध्ये बसवलेला आहे. मात्र त्या वेळी मोठ्या मॉड्यूलचा पूर्ण आकार दिसला नव्हता. आता नवीन टीझरमुळं असं दिसतं की, डिझाइन मागील पोवा कर्व्ह 5जी शी मिळतं-जुळतं असेल, ज्यात आकर्षक कर्व्ह्ड एज आणि प्रीमियम फिनिशिंगचा समावेश आहे.
अपेक्षित वैशिष्ट्ये आणि तांत्रिक माहिती
गूगल प्ले कन्सोल लिस्टिंगमध्ये TECNO-LK7k हा मॉडेल नंबर नोंदवला आहे. त्यावरून तो टेक्नो पोवा कर्व्ह 5 5जीच असल्याचं दिसतंय. या लिस्टिंगनुसार फोनमध्ये मीडिया टेक डायमेंसिटी 7100 (MT6858) चिपसेट असेल. यात ARM Mali-G610 GPU (1000MHz) आहे. CPU कॉन्फिगरेशन 1+3+4 स्वरूपाचं आहे. एक Cortex-A78 कोर, तीन Cortex-A78 कोर 2.5GHz वर आणि चार Cortex-A55 कोर 2.0GHz वर चालतील. रॅमची क्षमता 12 जीबीपर्यंत असेल, तर ऑपरेटिंग सिस्टीम थेट अँड्रॉइड 16 असेल. डिस्प्लेची रिझॉल्यूशन 1080 × 2364 पिक्सेल आणि पिक्सेल डेन्सिटी 420ppi आहे, ज्यामुळे फुल एचडी प्लस कर्व्हड AMOLED पॅनेलची शक्यता आहे.
याच मॉडेल नंबरला TUV सर्टिफिकेशन मिळालं असून, त्यात 7,750 mAh क्षमतेची लिथियम-आयन पॉलिमर बॅटरी नमूद आहे. ही प्रचंड बॅटरी पोवा मालिकेच्या पारंपरिक बलस्थानाला साजेशी आहे आणि दीर्घकाळ वापराची हमी देते. एकूणच, टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 मिड-रेंज सेगमेंटमध्ये आकर्षक कर्व्हड डिझाइन, शक्तिशाली प्रोसेसर, मोठी बॅटरी आणि नवीनतम अँड्रॉइड व्हर्जन यांचा समावेश करून स्पर्धेत मजबूत दावेदार ठरेल असं दिसते.
