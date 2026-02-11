Tecno Pova Curve 2 5G : 8000mAh च्या शक्तिशाली बॅटरीसह लवकरच होतोय लॉंच
Tecno Pova Curve 2 5G मध्ये 8000mAh ची शक्तिशाली बॅटरी, 144Hz कर्व्ह्ड AMOLED डिस्प्ले आणि एक शक्तिशाली कॅमेरा असेल.
Published : February 11, 2026 at 5:17 PM IST
मुंबई : Tecno Pova Curve 2 5G लवकरच भारतीय स्मार्टफोन बाजारात येणार आहे. कंपनीनं पुष्टी केली आहे की हा फोन 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी भारतात लाँच होईल. यात 8000mAh ची मोठी बॅटरी, एक कर्व्ह्ड AMOLED डिस्प्ले, 5G कनेक्टिव्हिटी आणि शक्तिशाली कामगिरी असेल. Tecno चे हे नवीन मॉडेल गेल्या वर्षी लाँच झालेल्या Pova Curve 5G चा उत्तराधिकारी मानलं जातंय. फोनच्या हायलाइट्समध्ये त्याचा जगातील सर्वात पातळ डिस्प्ले आणि मोठी 8000mAh बॅटरी समाविष्ट आहे, जी एका चार्जवर दोन दिवसांपर्यंत बॅकअप देऊ शकते. फोनमध्ये साइड-कर्व्ह्ड बॅक, स्लिम बॉडी आणि स्लीक फिनिश आहे. याव्यतिरिक्त, हा फोन मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 सारखा शक्तिशाली चिपसेटनं सुसज्ज असू शकतो.
उपलब्धता आणि अपेक्षित किंमत
टेकनोनं अधिकृतपणे घोषणा केली आहे की Pova Curve 2 5G 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता भारतात लाँच होईल. कंपनीनं फ्लिपकार्टवर एक मायक्रोसाइट देखील जारी केली आहे, ज्यामध्ये हा फोन ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही ठिकाणी विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. या फोनची सुरुवातीची किंमत 30,000 ते 35,000 दरम्यान असू शकते.
टेकनो पोवा कर्व 2 वैशिष्ट्ये आणि तपशील (लीक)
Pova Curve 2 5G मध्ये 144 हर्ट्झच्या रिफ्रेश रेटसह 1.5 के एमोलेड डिस्प्ले असण्याची अपेक्षा आहे. फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची 8000 एमएएच बॅटरी. कंपनीचा दावा आहे की हा फोन एका चार्जवर दोन दिवसांपर्यंत टिकू शकतो, ज्यामुळं वारंवार चार्जिंगची गरज राहत नाहीय. हा फोन 45W जलद चार्जिंगला सपोर्ट करतो, असं म्हटलं जातंय. मोठी बॅटरी असूनही, फोनची बॉडी स्लिम (अंदाजे 7.4 मिमी) ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळं तो जड किंवा अवजड वाटत नाही. Tecno Pova Curve 2 5G मध्ये MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट असण्याची अपेक्षा आहे. त्याचं HiOS 16 (Android 16 वर आधारित) सॉफ्टवेअर एक स्मूथ अनुभव सुनिश्चित करतं. RAM आणि स्टोरेजबद्दल बोलायचं झालं तर, फोन 8GB RAM + 128GB स्टोरेज ते 12GB RAM + 256GB स्टोरेज अशा पर्यायांमध्ये येऊ शकतो.
50MP चा प्रायमरी कॅमेरा
Tecno Pova Curve 2 5G मध्ये 50MP चा प्रायमरी कॅमेरा असण्याची अपेक्षा आहे. त्यात 2MP चा सेकंडरी कॅमेरा आणि LED फ्लॅश देखील असू शकतो, जो पोर्ट्रेट किंवा डेप्थ शॉट्ससाठी उपयुक्त आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉलिंगसाठी 13MP चा फ्रंट कॅमेरा असण्याची अपेक्षा आहे, जो 4K रेकॉर्डिंगला देखील सपोर्ट करू शकतो. Tecno Pova Curve 2 5G च्या काही इतर उल्लेखनीय वैशिष्ट्यांमध्ये Dolby Atmos स्टीरिओ स्पीकर्सचा समावेश आहे, जे चांगला ऑडिओ अनुभव देतात. इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर ऑन-स्क्रीन सुरक्षा प्रदान करतो. फोनला IP64 रेटिंग आहे, जे धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षण करते.
