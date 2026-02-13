ETV Bharat / technology

TECNO Pova Curve 2 5G : 8000mAh बॅटरीसह भारतात लाँच, जगातील सर्वात पातळ फोन

TECNO Pova Curve 2 5G भारतात लाँच झालाय. यात 8000mAh बॅटरी असून हा फोन जगातील सर्वात पातळ फोन असल्याचा कंपनीचा दावा आहे.

Published : February 13, 2026 at 12:22 PM IST

मुंबई : TECNO Pova Curve 2 5G भारतात लाँच झालाय. यात 8000mAh बॅटरी असून हा फोन जगातील सर्वात पातळ वक्र फोन असल्याचा कंपनीचा दावा आहे. टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5G मध्ये 144 हर्ट्झ कर्व्हड एमोलेड डिस्प्ले, 8000 एमएएच बॅटरी, ट्रिपल चिपसेट सिस्टम आणि 20 5G बँड सपोर्टसह आहे.

टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5G
टेक्नोनx भारतात पोवा कर्व्ह २2 5G स्मार्टफोन लॉंच केला. कंपनीचा दावा आहे की हा जगातील सर्वात पातळ कर्व्हड डिस्प्ले असलेला स्मार्टफोन आहे ज्यात 8000mAh मोठी बॅटरी आहे. फक्त 7.42 मिमी जाडी आणि 192 ग्रॅम वजन असलेला हा फोन अफाट बॅटरी लाइफ, उत्तम फोटोग्राफी आणि 20 5G बँड्सचा सपोर्ट देणाऱ्या ट्रिपल चिपसेट सिस्टीमसह येतो.

डिस्प्ले आणि डिझाइन
टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5G मध्ये 17.22 सेमी (6.78 इंच) कर्व्हड एमोलेड आय केअर डिस्प्ले आहे. यात 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 93.18 टक्के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो आणि 2800 हर्ट्झ इन्स्टंट टच सॅम्पलिंग स्पीड आहे. डिस्प्लेचं रिझोल्यूशन 1080 x 2364 एफएचडी+ असून पीपीआय 429 आणि पीक ब्राइटनेस 4500 निट्सपर्यंत आहे. 20:9 आस्पेक्ट रेशियोमुळं गेमिंग आणि व्ह्यूइंग अनुभव उत्कृष्ट मिळतो. फोनच्या डायमेंशन्स 162.68 x 77.15 x 7.4 मिमी आहे. तो स्टॉर्म टायटॅनियम, मेल्टिंग सिल्व्हर आणि मिस्टिक पर्पल अशा तीन आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे.

कॅमेरा
समोर 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा आहे, जो एआय फीचर्ससह येतो. यात पोर्ट्रेट, सुपर नाईट, वाईड सेल्फी, टाइम-लॅप्स, ड्युअल व्हिडिओ, व्लॉग आणि एआयजीसी पोर्ट्रेट मोड्स आहेत. हा फोन 2K रेकॉर्डिंग 30 एफपीएसला सपोर्ट करतो. फोनच्या मागे 50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर आणि 2 मेगापिक्सेल दुय्यम कॅमेरा आहे. यात पोर्ट्रेट, सुपर नाईट, पॅनोरामा, डॉक्युमेंट्स, सुपर मॅक्रो, स्लो मोशन, ड्युअल व्हिडिओ, व्लॉग आणि एआयजीसी पोर्ट्रेट मोड्स आहेत. रियर व्हिडिओ रेकॉर्डिंगही 2K 30 एफपीएसवर चालते.

परफॉर्मन्स आणि मेमरी
फोनला मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 (6एनएम) प्रोसेसर पॉवर देतो. यात 4 कोअर आर्म कोर्टेक्स-ए78 (2.4गीगाहर्ट्झ) आणि 4 कोअर ए55 (2.0 गीगाहर्ट्झ) सीपीयू तसंच माली-जी610 एमसी2 जीपीयू आहे, ज्यामुळं मल्टीटास्किंग जलद आणि स्मूथ राहते. रॅम 8 जीबी फिजिकल + 8 जीबी मेमरी फ्यूजनद्वारे 16 जीबीपर्यंत वाढवता येते, स्टोरेज 128 जीबी किंवा 256 जीबी (यूएफएस 2.2) आहे.

बॅटरी आणि सॉफ्टवेअर
8000एमएएच बॅटरीसह हा जगातील सर्वात पातळ कर्व्हड डिस्प्ले फोन आहे. स्टँडबाय 1133.1 तास, कॉलिंग 48.1 तास, वाय-फाय 36.4 तास, व्हिडिओ 16.4 तास, गेमिंग 11.5 तास आणि म्युझिक 122.7 तास (हेडफोन) मिळतं. फोन अँड्रॉइड 16 वर आधारित हायओएस 16 स्किनसह येतो.

विशेष वैशिष्ट्ये आणि टिकाऊपणा
जगातील पहिला 20 5G बँड्स आणि ट्रिपल चिपसेट (जी1 आणि एसई1 ) असलेला फोन. भारतातील पहिला ऑल-सिनॅरियो एआय नॉइज रिडक्शन आणि यूआरएसपी फीचर यात आहे. आयपी64 रेटिंग, कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7आय, एसजीएस 5-स्टार ड्रॉप रेसिस्टन्स आणि 2 किमी नेटवर्क रेंज मिळतं.

भारतातील किंमत
8 जीबी + 128 जीबी मॉडेलची किंमत 27,999 रुपये, तर 8 जीबी + 256 जीबी 29,999 रुपये आहे. निवडक बँक आणि एनबीएफसीद्वारे 3,000 रुपयांपर्यंत कॅशबॅकही मिळेल.

