टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5G भारतात 13 फेब्रुवारीला होतोय: डिझाइन आणि रंग पर्याय आले समोर

टेक्नोनं भारतात टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5G स्मार्टफोनची लॉंच तारीख घोषित केलीय. हा फोन 13 फेब्रुवारीला दुपारी 12 वाजता लॉंच होतोय.

Tecno Pova Curve 2 5G
टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5G (Tecno)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 6, 2026 at 4:21 PM IST

2 Min Read
मुंबई : टेक्नोनं आपल्या बजेट 5G सीरिजमधील नवीन स्मार्टफोन Tecno Pova Curve 2 5G ची भारतातील लॉंच डेट जाहीर केली. हा फोन येत्या आठवड्यात बाजारात दाखल होईल. लॉंचच्या आधीच कंपनीनं X (पूर्वीचे ट्विटर) वर फोनचं पहिलं अधिकृत टीजर शेअर केलं. यात डिझाइन आणि रंग पर्याय दिसत आहेत. हार्डवेअर स्पेसिफिकेशन्स मात्र लॉंचच्या वेळी समोर येतील. मे 2025 मध्ये आलेल्या पोवा कर्व्ह 5G चा हा प्रकार असून फोनचं डिझाइन आणि रंग पर्याय कंपनीनं अधिकृतरीत्या टीज केले आहेत.

Pova Curve 2 5G लॉंच तारीख
Pova Curve 2 5G 13 फेब्रुवारी 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता भारतात लॉंच होईल. कंपनीनं X वर शेअर केलेल्या टीजरमध्ये फोनचा पहिला लूक दाखवला आहे. हा फोन टेक्नोच्या परवडणाऱ्या 5G लाइनअपचा भाग असेल.

पोवा कर्व्ह 2 5G डिझाइन
अधिकृत टीजरनुसार, पोवा कर्व्ह 2 5Gमध्ये कर्व्हड रियर पॅनल आहे. बॅक पॅनलला मॅट फिनिश मिळालं असून, त्यावर अँगुलर लाइन्स आणि कंटूर्स आहेत. सर्वात मोठा बदल कॅमेरा लेआउटमध्ये दिसतो. मागील मॉडेलमध्ये व्हर्टिकल कॅमेरा अ‍ॅरेंजमेंट होतं, तर नवीन फोनमध्ये त्रिकोणी आणि असिमेट्रिकल कॅमेरा आयलंड आहे. दोन कॅमेरा लेन्सेस हॉरिझॉंटल पिल-शेप्ड मॉड्यूलमध्ये एकत्र आहेत, तर तिसरी लेन्स खाली आहे. खालच्या लेन्सच्या शेजारी LED फ्लॅश आहे. रियर पॅनलवर पोवा ब्रँडिंग आणि रेग्युलेटरी टेक्स्टही दिसतं.

पोवा कर्व्ह 2 5G रंग पर्याय
टेक्नोने फोनचे तीन रंग पर्याय निश्चित केले आहेत. हा फोन ब्लॅक, सिल्व्हर आणि व्हायोलेट रंगात येणार आहे. प्रत्येक रंग व्हेरिएंटमध्ये बॅक पॅनलच्या खालच्या भागात छोटा अ‍ॅक्सेंट सेक्शन आहे.

अपेक्षित स्पेसिफिकेशन्स
टेक्नोनं अधिकृत स्पेसिफिकेशन्स अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. मात्र, अहवालांनुसार पोवा कर्व्ह 2 5G मध्ये मीडियाटेक MT6858 चिपसेट (डायमेन्सिटी 7100) असू शकतो. फोनला जास्तीत जास्त 12 जीबी रॅम मिळू शकतं आणि तो Android 16 वर चालेल. यापूर्वी हा फोन TUV सर्टिफिकेशन प्लॅटफॉर्मवर दिसला होता, ज्यावर 7,750mAh लिथियम-आयन पॉलिमर बॅटरी होती. चार्जिंग स्पीडबाबत अद्याप माहिती उपलब्ध नाही. टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5G बजेट सेगमेंटमध्ये आकर्षक डिझाइन आणि मोठ्या बॅटरीसह येणार आहे. हा फोन मीडियाटेकच्या नवीन चिपसह येईल, ज्यामुळं परफॉर्मन्सही चांगला अपेक्षित आहे. लॉंचनंतर याची किंमत आणि उपलब्धता स्पष्ट होईल.

