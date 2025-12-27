ETV Bharat / technology

Tecno Pova Curve 2 5G : 8000mAh बॅटरीसह मिडरेंज सेगमेंटमध्ये नवा बेंचमार्क सेट करणारा स्मार्टफोन

Tecno Pova Curve 2 5G चे लॉंचपूर्वीच वैशिष्ट्ये लीक झाली आहे. यात 8000mAh बॅटरी, कर्व्हड एमोलेड डिस्प्ले, डायमेंसिटी चिपसेटसह असेल.

Tecno Pova Curve 2 5G
Tecno Pova Curve 2 5G (Tecno)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 27, 2025 at 10:38 AM IST

2 Min Read
मुंबई : टेक्नो कंपनीचा आगामी मिडरेंज स्मार्टफोन टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5G चे लॉंच होण्यापूर्वीच रेंडर्स आणि मुख्य स्पेसिफिकेशन्स लीक झाले आहेत. हा फोन मागील मॉडेल टेक्नो पोवा कर्व्ह 5G चा सक्सेसर असून, त्यात मोठी 8000mAh बॅटरी आणि कर्व्हड एमोलेड डिस्प्ले यासारखे जबरदस्त फीचर्स मिळण्याची शक्यता आहे. लीक झालेल्या माहितीनुसार, हा फोन मिडरेंज सेगमेंटमध्ये बॅटरी लाइफच्या बाबतीत नवा रेकॉर्ड बनवू शकतो. कंपनी 2026 मध्ये हा फोन लॉंच (Tecno Pova Curve 2 launch) करू शकते.

डिझाइन आणि डिस्प्ले
लीक झालेल्या रेंडर्सनुसार, टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5G मध्ये 6.78 इंचाचा कर्व्हड एज एमोलेड डिस्प्ले मिळेल, ज्याचा रिझॉल्यूशन 1.5K असेल. यात 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि गोरिला ग्लास 5 प्रोटेक्शन असण्याची शक्यता आहे. फोनचा रियर डिझाइन बोल्ड आणि गेमर-इन्स्पायर्ड आहे, ज्यात त्रिकोणी कॅमेरा मॉड्यूल आणि काँट्रास्टिंग ब्लॅक ट्रायँगल इन्सर्ट दिसते. हा डिझाइन स्टारशिप-इन्स्पायर्ड असून, मिडरेंज फोनसाठी आकर्षक वाटतो.

परफॉर्मन्स आणि स्टोरेज
फोनमध्ये मीडियाटेक डायमेंसिटी 7100 चिपसेट मिळू शकते, जी अजून अधिकृतपणे अनाउन्स झालेली नाही. यासोबत 12 जीबीपर्यंत रॅम आणि 256 जीबी स्टोरेज अपेक्षित आहे. सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत, हा फोन आउट ऑफ द बॉक्स अँड्रॉइड 16 बेस्ड हायओएस 16 वर चालेल. इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, इन्फ्रारेड ब्लास्टर आणि आयपी64 रेटिंग यासारखे फीचर्सही मिळतील.

कॅमेरा आणि बॅटरी
रियर कॅमेरा सेटअपमध्ये 50 मेगापिक्सेल मुख्य सेन्सर (किंवा काही रिपोर्ट्सनुसार 64 मेगापिक्सेल सोनी सेन्सर) आणि 2 मेगापिक्सेल सेकंडरी लेंस असेल, सोबत एलईडी फ्लॅश. फ्रंटमध्ये 13 मेगापिक्सेल सेल्फी कॅमेरा अपेक्षित आहे. फोनचं हायलाइट म्हणजे 8000mAh मोठी बॅटरी, जी मागील मॉडेलच्या 5500mAh पेक्षा खूपच मोठी आहे. याला 45वॅट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल, ज्यामुळं मिडरेंज सेगमेंटमध्ये बॅटरी लाइफचा नवा बेंचमार्क सेट होऊ शकतो.

किंमत आणि लॉंच
मागील टेक्नो पोवा कर्व्ह 5G ची भारतातील किंमत 15,999 रुपयांपासून सुरू होती. त्यामुळं पोवा कर्व्ह 2 5जीची किंमतही त्याच रेंजमध्ये, म्हणजे 15,000 ते 20,000 रुपयांदरम्यान असू शकते. लॉंच टाइमलाइन अजून स्पष्ट नाही, पण 2026 च्या सुरुवातीला हा फोन बाजारात येऊ शकतो. टेक्नो पोवा कर्व्ह 2 5जी मिडरेंज यूझर्ससाठी खूपच आकर्षक ठरू शकतो, विशेषतः लांब बॅटरी लाइफ आणि स्मूथ डिस्प्ले शोधणाऱ्यांसाठी. लीक झालेली माहिती उत्साहवर्धक आहे, पण अधिकृत घोषणेची वाट पाहावी लागेल.

