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Tecno POVA 8 Pro 5G भारतात लॉंच! शक्तिशाली परफॉर्मन्स आणि जबरदस्त बॅटरी

Tecno POVA 8 Pro 5G भारतात MediaTek processor सह लॉंच झालाय.

Tecno POVA 8 Pro 5G
Tecno POVA 8 Pro 5G (Tecno)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 12:29 PM IST

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मुंबई : टेक्नो कंपनीनं मंगळवारी भारतात आपला नवीन स्मार्टफोन Tecno POVA 8 Pro 5G लाँच केला. हा फोन पोवा 8 सिरीजचा नवीनतम सदस्य आहे. काही महिन्यांपूर्वी साध्या पोवा 8 मॉडेलनंतर आता प्रो व्हर्जन आलं आहे. तीन आकर्षक रंगांत उपलब्ध असलेला हा फोन भारतीय युजर्ससाठी खास डिझाइन केला आहे.

आकर्षक किंमत आणि सेलची तारीख : पोवा 8 प्रो 5जी ची भारतातील किंमत 49,999 रुपयांपासून सुरू होते. निवडक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आणि यूपीआय पेमेंटवर 3,000 रुपयांचे इन्स्टंट कॅशबॅक मिळणार आहे. हा स्मार्टफोन 21 ऑगस्टपासून फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. आर्क व्हाइट, ग्रेफाइट ब्लॅक आणि टुंड्रा ग्रीन या तीन कलर ऑप्शन्समध्ये तो बाजारात येईल.

सुपर ब्राइट डिस्प्ले आणि मजबूत डिझाइन : फोनमध्ये 6.78 -इंच हायपरलक्स अमोलेड डिस्प्ले आहे. त्याची रिझोल्यूशन 1,208x 2,644 पिक्सल्स असून 144 हर्ट्झ रिफ्रेश रेट, 429 पीपीआय घनता, 4,500 निट्स पीक ब्राइटनेस आणि 1.07 अब्ज रंगांचा सपोर्ट आहे. स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो 93.18 टक्के आहे. याशिवाय आयपी69के रेटिंगमुळे धूळ आणि पाण्यापासून उत्कृष्ट संरक्षण मिळते. फोनचे आकारमान 162.48x 77.27x 7.39 मिमी असून वजन सुमारे 189 ग्रॅम आहे.

शक्तिशाली प्रोसेसर आणि कूलिंग सिस्टम : पोवा 8 प्रो 5जी मध्ये ऑक्टा-कोर मिडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 अल्टिमेट चिपसेट आहे. हा 4 नॅनोमीटर प्रोसेसवर बनलेला असून पीक क्लॉक स्पीड 2.6 गीगाहर्ट्झ आहे. टेक्नो पी1 ग्राफिक्स चिप आणि एआरएम माली-जी615 एमसी2 जीपीयू सोबत व्हेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम आहे. 5,000 स्क्वेअर मिमी हीट डिसिपेशन एरियामुळं गेमिंग आणि हेवी यूज दरम्यान फोन थंड राहतो.

कॅमेरा सिस्टीम आणि विशेष लाइट इफेक्ट : मागे दुहेरी कॅमेरा सेटअप आहे. 50 मेगापिक्सल्सचा मुख्य कॅमेरा ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशनसह येतो आणि सोबत 8 मेगापिक्सल्सचा अल्ट्रावाइड कॅमेरा आहे. समोर 13 मेगापिक्सल्सचा सेल्फी कॅमेरा आहे. मागे अलाइव्ह मॅट्रिक्स डिस्प्ले आहे ज्यात 177 मिनी एलईडी आहेत. हे 49 हून अधिक परिस्थितींमध्ये “ब्रीदिंग लाइट” इफेक्ट तयार करतात.

दीर्घ बॅटरी लाइफ आणि फास्ट चार्जिंग : 6,500 एमएएच बॅटरी आहे आणि 45 वॉट वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आहे. एकदा चार्ज केल्यानंतर दिवसभर सहज चालतो. कनेक्टिव्हिटीसाठी 5जी, 4जी एलटीई, वाय-फाय 6, ब्लूटूथ 5.4, युएसबी टाइप-सी, एनएफसी तसेच जीपीएस, ग्लोनास, बेइदौ आणि गॅलिलिओ सपोर्ट आहे.

सॉफ्टवेअर सपोर्ट आणि सुरक्षा फीचर्स : हा दुहेरी सिम स्मार्टफोन हायओएस 16 वर चालतो जो अँड्रॉइड 16 वर आधारित आहे. कंपनी दोन ओएस अपग्रेड आणि तीन वर्षांचे सिक्युरिटी अपडेट्स देण्याचे आश्वासन देते. इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर आणि फेस अनलॉक सुविधा आहेत. सेन्सर्स मध्ये अँबियंट लाइट, प्रॉक्सिमिटी, ई-कंपास आणि जायरोस्कोप यांचा समावेश आहे. एकूणच पोवा 8 प्रो 5जी हा मध्यमवर्गीय युजर्ससाठी शक्तिशाली, आकर्षक आणि दीर्घकाळ टिकणारा पर्याय ठरण्याची शक्यता आहे. त्याचे फीचर्स, बॅटरी आणि डिस्प्ले यामुळं तो स्पर्धेत वेगळा दिसतो.

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