Tecno Pova 8 Pro 5G : 'सेकंडरी डिस्प्ले'सह भारतात 18 ऑगस्टला होणार लाँच
Tecno नं आपल्या नवीन स्मार्टफोन, Tecno Pova 8 Pro 5G च्या भारतातील लाँचची तारीख निश्चित केली आहे. हा फोन 18 ऑगस्ट रोजी लाँच होणार आहे.
Published : August 14, 2026 at 3:49 PM IST
मुंबई : स्मार्टफोन निर्मात्यानं अधिकृतपणे जाहीर केलं आहे की Pova 8 Pro 5G पुढील आठवड्यात भारतात लाँच होईल. या घोषणेदरम्यान, कंपनीनं आगामी स्मार्टफोनच्या डिझाइनची झलकही (टीझर) दाखवली आहे. या डिव्हाइसच्या मागील पॅनेलवर (बॅक पॅनेलवर) एक 'सेकंडरी डिस्प्ले' असेल, यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. तसंच, यात मेटल फ्रेम असण्याचं संकेतही मिळाले आहेत. हा हँडसेट आधीच Tecno च्या जागतिक वेबसाइटवर सूचीबद्ध (लिस्ट) झाला आहे, जिथं त्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये, रंग पर्याय आणि इतर तपशील उघड झाले आहेत. Pova 8 Pro 5G यापूर्वी Google Play Console डेटाबेसवर दिसला होता, ज्यामुळं त्याच्या लवकरच येण्याचे संकेत मिळाले होते. जागतिक स्तरावर, Pova 8 Pro 5G मध्ये MediaTek Dimensity 7000 सिरीजची चिपसेट वापरण्यात आली आहे.
Built for accidental drops, unexpected splashes, and everyday chaos. 🛡️😎— tecnomobile (@tecnomobile) August 13, 2026
TECNO POVA 8 Pro 5G is ready for whatever comes next.
Dropped it? Splashed it? Keep going.#POVA8Pro5G #LightUpYourPower #TECNOAI pic.twitter.com/aOfElyNzgo
Pova 8 Pro 5G चे भारतातील लाँच 18 ऑगस्टला : गुरुवारी जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात, या टेक कंपनीनं जाहीर केले की Pova 8 Pro 5G भारतात 18 ऑगस्ट रोजी लाँच होईल. कंपनीनं हे देखील उघड केलं की आगामी स्मार्टफोनच्या मागील बाजूस कॅमेरा मॉड्यूलच्या अगदी शेजारी एक सेकंडरी डिस्प्ले असेल, ज्याला 'Alive Matrix Display' असं नाव देण्यात आलं आहे. Pova 8 Pro 5G च्या उजव्या बाजूला केशरी रंगाची झलक (फिनिश) असलेलं एक नवीन बटणही दाखवण्यात आलं आहे. या फोनमध्ये सपाट मेटल फ्रेम (flat metal frame) देखील असेल. हँडसेटच्या मुख्य वैशिष्ट्यांबद्दलचं अधिक तपशील अधिकृत लाँचच्या जवळच्या काळात उघड होण्याची शक्यता आहे.
रंग पर्याय : Pova 8 Pro 5G आधीच Tecno च्या जागतिक वेबसाइटवर त्याच्या वैशिष्ट्यांसह आणि रंग पर्यायांसह सूचीबद्ध आहे. जागतिक स्तरावर, हा हँडसेट Arc White, Graphite Black आणि Tundra Green या रंग पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. हा फोन Android 16 वर आधारित HiOS 16 वर चालतो. या फोनमध्ये 4nm प्रक्रियेवर आधारित ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट देण्यात आला आहे. हा चिपसेट २.६GHz पर्यंतचा पीक क्लॉक स्पीड देतो आणि यात Arm Mali-G615 MC2 GPU चा समावेश आहे. Pova 8 Pro 5G मध्ये 8GB + 256GB, 12GB + 256GB आणि 12GB + 512GB असे रॅम (RAM) आणि स्टोरेज पर्याय उपलब्ध आहेत.
HyperLux AMOLED डिस्प्ले : याव्यतिरिक्त, Pova 8 Pro 5G च्या ग्लोबल आवृत्तीमध्ये 6.78-इंचाचा (1,208x 2,644 पिक्सेल्स) HyperLux AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, 429 ppi पिक्सेल डेन्सिटी, 4,500 निट्सपर्यंतची पीक ब्राइटनेस, 1.07 अब्ज रंगांना सपोर्ट आणि 93.18 टक्के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशो यांसारखी वैशिष्ट्ये देतो. या फोनचे मोजमाप 162.48x 77.27x 7.39 मिमी इतकं असून त्याचं वजन अंदाजे 189 ग्रॅम आहे.
ड्युअल-कॅमेरा सेटअप : कॅमेरा सेटअपबद्दल सांगायचं तर, Pova 8 Pro 5G च्या ग्लोबल मॉडेलमध्ये मागील बाजूस ड्युअल-कॅमेरा सेटअप आहे; यात ऑप्टिकल इमेज स्टॅबिलायझेशन (OIS) सह 50-मेगापिक्सेलचा मुख्य कॅमेरा आणि 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड कॅमेरा समाविष्ट आहे. तसंच, सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात 13-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. या फोनमध्ये 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करणारी 6,500mAh ची मोठी बॅटरी आहे. सुरक्षेसाठी यात अंडर-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनरची सुविधा देण्यात आली आहे.
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