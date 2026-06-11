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Tecno POVA 8 5G : Sony Lytia 600 50MP कॅमेरा आणि 8000mAh बॅटरीसह भारतात लॉंच

Tecno POVA 8 5G मध्ये 50 MP चा Sony LYTIA 600 मुख्य कॅमेरा, 8,000mAh ची प्रचंड बॅटरी आणि MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट देण्यात आला आहे.

Tecno POVA 8 5G
Tecno POVA 8 5G (Tecno)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 12:32 PM IST

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मुंबई : टेक्नोने आपल्या पोवा सीरीजचा नवा स्मार्टफोन टेक्नो पोवा 8 5G (Tecno Pova 8 5G) भारतात लॉंच केला आहे. हा फोन मोठी बॅटरी, मजबूत परफॉर्मन्स आणि युनिक Alive Matrix डिस्प्लेसह येतोय. Pova 8 मध्ये 'मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7100 (MediaTek Dimensity 7100) चिपसेट आणि 8GB पर्यंत रॅम देण्यात आली असून, यात 144Hz रिफ्रेश रेट असलेला 6.76-इंचाचा डिस्प्ले आहे. तसंच, यात 8,000mAh ची बॅटरी आणि मागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप आहे.

Tecno POVA 8 5G
Tecno POVA 8 5G (Tecno)

कॅमेरा आणि डिस्प्ले : या फोनमध्ये 50MP Sony LYTIA 600 चा मुख्य कॅमेरा देण्यात आला आहे. हा कॅमेरा (1/1.95” सेन्सर) जो 2x इन-सेन्सर झूम आणि AF लेन्ससह येतो. सेल्फीसाठी यात 13MP फ्रंट कॅमेरा उपलब्ध आहे. फोनमध्ये 6.76 इंच IPS LCD डिस्प्ले आहे ज्यात 144Hz रिफ्रेश रेट, 1080p+ रिझोल्यूशन आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट मिळतो. Wet & Oily Finger Touch Recognition 2.0 टेक्नॉलॉजीमुळं ओल्या किंवा तेलकट हातांनीही फोन सहज वापरता येईल. फोन Android 16 वर आधारित HiOS 16 वर चालतो.

बॅटरी : फोनला पॉवर देण्यासाठी 8000mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे. TÜV SÜD च्या टेस्टनुसार ही बॅटरी एका चार्जवर दोन दिवस टिकते. बॅटरी 2000+ चार्ज सायकल्ससाठी रेटेड आहे, म्हणजे 6 वर्षांनंतरही तीची 80% क्षमता टिकून राहील. 45W फास्ट चार्जिंगनं 1% ते 50% चार्ज होण्यास फक्त 35 मिनिटे लागतात. 10W रिव्हर्स चार्जिंग देखील उपलब्ध आहे. मात्र, पोवा 7 मधील 30W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट यात काढून टाकण्यात आला आहे.

Tecno POVA 8 5G
Tecno POVA 8 5G (Tecno)

परफॉर्मन्स आणि स्टोरेज : टेक्नो पोवा 8 मध्ये MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट आहे. हा चिप जानेवारीमध्ये लाँच झाला असला तरी TSMC 6nm प्रोसेसवर आधारित आहे. मात्र, 15,000mm² ग्रेफाइट शीटमुळं उष्णता व्यवस्थापन चांगलं होतं. फोनमध्ये 8GB LPDDR5X RAM आणि 256GB UFS 2.2 स्टोरेज आहे. कंपनीनं Honor of Kings आणि Mobile Legends सारख्या गेम्समध्ये स्थिर 90fps गेमप्ले दिल्याचा दावा केला आहे.

डिझाइन, कलर्स आणि इतर वैशिष्ट्ये : फोन 16-बिट व्हाईट' (16-Bit White) आणि 'टर्मिनल ग्रीन' (Terminal Green) या आकर्षक कलर्समध्ये उपलब्ध असेल. डिझाइनमध्ये IP64 रेटिंग आहे, म्हणजे धूळ पूर्णपणे प्रतिरोधक आणि पाण्याच्या हलक्या शिंतोड्यांपासून संरक्षण.

Tecno POVA 8 5G
Tecno POVA 8 5G (Tecno)

POVA 8 5G किंमत आणि उपलब्धता : POVA 8 5G भारतात लाँच झाला असला, तरी त्याचा 'ओपन सेल' (थेट विक्री) फ्लिपकार्टवर 18 जून रोजी दुपारी 12:00 वाजता (IST) सुरू होईल. हा स्मार्टफोन '16-बिट व्हाईट' (16-Bit White) आणि 'टर्मिनल ग्रीन' (Terminal Green) अशा दोन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध असेल. किमतीबद्दल सांगायचं तर, 6GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 29,999 रुपये आहे, तर 8GB + 128GB व्हेरिएंटची किंमत 31,999 रुपये आहे. याव्यतिरिक्त, TECNO या डिव्हाइससोबत तीन महिन्यांसाठी 'Google AI Plus' मोफत देत आहे. यामध्ये 2TB क्लाउड स्टोरेज, Gmail मधील Gemini, इमेज जनरेशन आणि लर्निंग टूल्स यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

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