TECNO Pova 8 5G भारतात लवकरच करणार एंट्री; ग्लिफ-सारखा मॅट्रिक्स डिस्प्ले देणार अनोखा अनुभव
TECNO Pova 8 5G भारतात लवकरच लॉंच होणार आहे. कंपनीनं ग्लिफ-सारख्या Matrix Displayसह आकर्षक टीझर जारी केला. Android 16 आणि 8000mAh बॅटरीसह धमाकेदार फोन येतोय.
Published : June 2, 2026 at 10:41 AM IST
मुंबई : TECNO Pova 8 5G स्मार्टफोन गेल्या काही काळापासून चर्चेत होता. आता कंपनीनं अधिकृतरित्या लॉंचची घोषणा केली आहे. TECNO India च्या अधिकृत X (Twitter) खात्यावरुन प्रसिद्ध केलेल्या टीझरमध्ये फोनचा 'Matrix Display' दाखवण्यात आला आहे. हा डिस्प्ले Infinix Note 60 Pro च्या Mini-LED Glyph इंटरफेससारखा असण्याची शक्यता आहे. टीझरमधील टॅगलाइन "Light at play POVA 8. DELETE NORMAL. Arriving soon." यामुळं फोनची स्टाइलिश आणि वेगळी ओळख अधोरेखित होते. हा फोन जून महिन्यात भारतात लॉंच होण्याची दाट शक्यता आहे.
TECNO Pova 8 5G officially teased for India 👀— Saurav (@Saurav_DJ47) June 2, 2026
Expected specs:
🔹 Glyph-like Matrix Display
🔹 Dimensity 7100
🔹 Up to 8GB RAM + 256GB storage
🔹 Massive 8000mAh battery
🔹 45W fast charging
🔹 Android 16 out of the box
🔹 NFC support (market dependent)
TECNO Pova 8 5G लॉंचचा अधिकृत टीझर : TECNO नं आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया पोस्टद्वारे Pova 8 5G च्या आगमनाची माहिती दिली. टीझरमध्ये फोनच्या मागील भागावर Matrix Display दिसत आहे. हे वैशिष्ट्य नोटिफिकेशन्स, चार्जिंग स्टेटस, म्युझिक प्लेबॅक किंवा गेमिंग दरम्यान वेगवेगळ्या लाइट इफेक्ट्सद्वारे वापरकर्त्याला आकर्षक अनुभव देईल. कंपनीनं याला "Light at play" असं नाव दिलं आहे, जे युवा आणि गेमिंग प्रेमींच्या मनावर अधिराज्य गाजवेल असं वाटतं.
मुख्य वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : अनेक रिपोर्ट्स आणि सर्टिफिकेशन्सनुसार, TECNO Pova 8 5G मध्ये MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर असेल. हा चिपसेट मल्टीटास्किंग, गेमिंग आणि दैनंदिन कामांसाठी उत्तम परफॉर्मन्स देईल. फोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालेल, जे नवीनतम फीचर्स, सुधारित सिक्युरिटी आणि AI टूल्ससह येईल. Geekbench डेटाबेसमध्ये 6GB RAM असल्याचे दिसले आहे, तर FCC सर्टिफिकेशनमध्ये 8GB RAM आणि 256GB स्टोरेज व्हेरिएंटची माहिती मिळाली आहे.
स्टोरेज व्हेरिएंट्स : भारतासाठी Carlcare सर्व्हिस वेबसाइटवर 6GB/128GB, 8GB/128GB आणि 8GB/256GB असे तीन व्हेरिएंट्स नोंदवले गेले आहेत. फोनमध्ये 8000mAh (टिपिकल) क्षमतेची मोठी Li-ion पॉलीमर बॅटरी असेल. रेटेड क्षमता 7750mAh इतकी असेल. यासोबत 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळेल, ज्यामुळं फोन लवकर चार्ज होईल. मोठ्या बॅटरीमुळं हेवी युजर्स आणि गेमर्सना एका चार्जवर दीर्घकाळ वापरता येईल.
कनेक्टिव्हिटी आणि डिझाइन : FCC डेटाबेसनुसार फोनमध्ये GSM, WCDMA, 3G, 4G आणि 5G सपोर्ट असेल. Bluetooth, NFC, WiFi आणि GPS (L1) सारख्या सुविधा उपलब्ध होतील. NFC सपोर्ट काही प्रदेशांपुरता मर्यादित असू शकतो. फोनचा मागील डिझाइन आकर्षक दिसतो असा FCC लेबलवरुन अंदाज आहे. Matrix Display हे त्याचे मुख्य आकर्षण असेल.
लॉंच आणि उपलब्धता: सध्या फोनचा मायक्रोसाइट किंवा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर लिस्टिंग नाही. मात्र, कंपनीनं "Arriving soon" असं म्हटल्यानं जून महिन्यात लॉंच, होईल अशी अपेक्षा आहे. नेमकी तारीख जाहीर होण्याची प्रतीक्षा आहे. किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही, पण Pova सीरीज गेमिंग आणि मल्टिमीडिया फोन म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यामुळं यंदाही चांगली किंमत अपेक्षित आहे.
TECNO Pova 8 5G युवा वापरकर्त्यांसाठी आकर्षक पर्याय ठरेल. Matrix Display, मोठी बॅटरी, नवीनतम प्रोसेसर आणि Android 16 सारखी वैशिष्ट्ये यामुळं बाजारात चांगली स्पर्धा निर्माण होईल. गेमिंग, मल्टिमीडिया आणि दैनंदिन वापरासाठी हा फोन उत्तम पर्याय ठरू शकतो. लॉंचनंतर पूर्ण रिव्ह्यू आणि किंमत जाणून घेण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल.
