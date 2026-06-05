Tecno Pova 8 5G ची लॉंच तारीख जाहीर, Matrix Displayसह 'या' तारखेला होणार दमदार एंट्री
TECNO Pova 8 5G भारतात लवकरच लॉंच होणार असल्याची घोषणा कंपनीनं केलीय. कंपनीनं ग्लिफ-सारख्या Matrix Displayसह आकर्षक टीझर जारी केला.
Published : June 5, 2026 at 3:07 PM IST
मुंबई : TECNO नं आपल्या Pova सीरीजच्या नव्या धमाकेदार स्मार्टफोनची अधिकृत घोषणा केली आहे. TECNO Pova 8 5G हा फोन 11 जून 2026 रोजी भारतात अधिकृतपणे लाँच (Pova 8 Launch) होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या या फोनचा टीझर TECNO India च्या अधिकृत X (Twitter) खात्यावर प्रसिद्ध झाला होता. यात फोनच्या मागील बाजूला असलेल्या ‘Matrix Display’ ची झलक दाखवण्यात आली आहे. “Light at play POVA 8. DELETE NORMAL. Arriving soon.” या टॅगलाइनसह कंपनीनं युवा आणि गेमिंग प्रेमींच्या मनात उत्सुकता निर्माण केली आहे.
Here's the first look at the Pova 8 5G.— Anvin (@ZionsAnvin) June 5, 2026
The white variant is very attractive, and the Glyph-like Active Matrix Display is highly versatile thanks to its customisable features.
Launching on June 11.#Pova #Pova8 pic.twitter.com/cTXHNOzaFy
Matrix Display : Matrix Display हे वैशिष्ट्य Infinix Note 60 Pro मधील Mini-LED Glyph इंटरफेससारखे असण्याची शक्यता आहे. नोटिफिकेशन्स, चार्जिंग स्टेटस, म्युझिक प्लेबॅक आणि गेमिंग दरम्यान विविध लाइट इफेक्ट्स दाखवून हे डिस्प्ले वापरकर्त्याला आकर्षक अनुभव देणार आहे. “Light at play” हे नावच फोनच्या स्टाइलिश आणि डायनॅमिक ओळखीवर प्रकाश टाकतं.
मुख्य वैशिष्ट्ये आणि स्पेसिफिकेशन्स : TECNO Pova 8 5G मध्ये MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर देण्यात आला आहे. हा चिपसेट मल्टीटास्किंग, हेवी गेमिंग आणि दैनंदिन कामांसाठी शक्तिशाली परफॉर्मन्स देण्यास सक्षम आहे. फोन Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टमवर चालणार असून, नवीनतम सिक्युरिटी, AI फीचर्स आणि सुधारित यूजर इंटरफेस यासह येणार आहे. Geekbench डेटाबेसनुसार फोनमध्ये 6 जीबी RAM दिसून आली आहे, तर FCC सर्टिफिकेशनमध्ये 8 जीबी RAM आणि 256 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची माहिती समोर आली. Carlcare सर्व्हिस वेबसाइटवर भारतासाठी तीन व्हेरिएंट्स नोंदवले गेले आहेत. 6GB/128GB, 8GB/128GB आणि 8GB/256GB. यामुळे विविध बजेट आणि गरजेनुसार ग्राहकांना पर्याय उपलब्ध होणार आहेत.
बॅटरी आणि चार्जिंग: फोनची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची 8000mAh (टिपिकल) क्षमतेची Li-ion पॉलीमर बॅटरी. रेटेड क्षमता 7750 mAh इतकी असेल. 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह हा फोन लवकर चार्ज होईल. हेवी गेमर्स आणि युजर्ससाठी ही बॅटरी पूर्ण दिवस सहज टिकेल, ज्यामुळं वारंवार चार्जिंगची गरज भासणार नाही.
डिझाइन आणि कनेक्टिव्हिटी : फोनचा मागील भाग आकर्षक असून, Matrix Display हे त्याचं मुख्य वैशिष्ट्य आहे. FCC डेटाबेसनुसार फोनमध्ये GSM, WCDMA, 4G आणि 5G नेटवर्क सपोर्ट मिळेल. Bluetooth, WiFi, GPS (L1) आणि NFC सारख्या सुविधा उपलब्ध असतील (NFC काही प्रदेशांपुरता मर्यादित असू शकतो). एकूणच डिझाइन युवा वर्गाला आकर्षित करेल असे अपेक्षित आहे.
लाँच, किंमत आणि उपलब्धता : कंपनीनं “Arriving soon” असं म्हटल्यानं जून महिन्यात लाँच निश्चित आहे. 11 जून ही अधिकृत तारीख समोर आली आहे. सध्या मायक्रोसाइट किंवा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर लिस्टिंग उपलब्ध नाही, मात्र लाँचनंतर Flipkart किंवा Amazon वर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु Pova सीरीजची पार्श्वभूमी पाहता गेमिंग फोन म्हणून स्पर्धात्मक आणि वाजवी किंमत अपेक्षित आहे.
मल्टिमीडिया प्रेमींसाठी उत्तम पर्याय : TECNO Pova 8 5G युवा वापरकर्ते, गेमर्स आणि मल्टिमीडिया प्रेमींसाठी एक उत्तम पर्याय ठरणार आहे. Matrix Display, मोठी बॅटरी, शक्तिशाली प्रोसेसर आणि Android 16 सारख्या वैशिष्ट्यांमुळं बाजारात चांगली स्पर्धा निर्माण होईल. लाँचनंतर पूर्ण रिव्ह्यू, रिअल-वर्ल्ड परफॉर्मन्स आणि अंतिम किंमत जाणून घेण्यासाठी सर्वत्र उत्सुकता आहे. Pova 8 5G नं “DELETE NORMAL” असं म्हटल्यानं सामान्य फोनच्या पलीकडे जाणारा अनुभव देण्याची तयारी दाखवली आहे. गेमिंग, मनोरंजन आणि दैनंदिन वापरात हा फोन आपली छाप पाडेल अशी अपेक्षा आहे.
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