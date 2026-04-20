TECNO POP X 5G भारतात लॉंच, नेटवर्कशिवाय करता येणार फोन
टीसीएनओने भारतीय बाजारात TECNO POP X 5G हा नविन स्मार्टफोन लॉंच केलाय. यातून बॅटरी, टिकाऊपणा आणि ऑफलाइन कम्युनिकेशनचा नवा अनुभव मिळेल.
Published : April 20, 2026 at 3:44 PM IST
मुंबई : टीसीएनओ कंपनीनं भारतीय बाजारात TECNO POP X 5G स्मार्टफोन लॉंच केला. हा फोन मुख्यतः दीर्घकाळ टिकणारी बॅटरी, मजबूत बांधणी आणि विश्वसनीय कनेक्टिव्हिटीवर केंद्रित आहे. दररोजच्या वापरासाठी विश्वासार्ह कामगिरी आणि नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही कम्युनिकेशनची सोय करणारं हे डिव्हाइस सामान्य वापरकर्त्यांसाठी आदर्श ठरेल. विशेषतः ग्रामीण भाग, बेसमेंट, वेअरहाउस, कन्स्ट्रक्शन साइट्स किंवा दूरच्या शेतांमध्ये काम करणाऱ्यांसाठी याची FreeLink कम्युनिकेशन वैशिष्ट्य खूप उपयुक्त ठरेल. हा फोन 24 एप्रिलपासून Amazon.in वर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल.
हार्डवेअर आणि टिकाऊपणा : TECNO POP X 5G मध्ये 6500mAh ची मोठी बॅटरी देण्यात आली आहे, जी 45W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. यामुळं एकदा चार्ज केल्यावर फोन दीर्घकाळ चालतो आणि दैनंदिन कामे सहज हाताळतो. फोनचा प्रोफाइल केवळ 8.18mm इतका पातळ आहे, तर कॅमेरा डेकोसाठी 6-सीरीज एअरोस्पेस-ग्रेड अॅल्युमिनियम वापरण्यात आलं आहे. यामुळं डिव्हाइसची संरचनात्मक मजबुती वाढली आहे. फोन ड्रॉप-टेस्टेड आहे आणि त्याला IP64 Pro रेटिंग मिळालं आहे, ज्यामुळं धूळ आणि पाण्याच्या थेंबांपासून संरक्षण होतं. याशिवाय MIL-STD-810H प्रमाणपत्र देखील आहे, जे कठोर परिस्थितीत टिकाऊपणा दाखवते. वजन 210 ग्रॅम असलेला हा फोन हातात आरामदायक वाटतो आणि दैनंदिन वापरात मजबूत राहतो.
कनेक्टिव्हिटी आणि ऑफलाइन कम्युनिकेशन : हा फोन 5G सपोर्टसह येतो. 4×4 MIMO आणि 5G+ कॅरियर अॅग्रीगेशन सारख्या वैशिष्ट्यांमुळं डेटा स्पीड स्थिर राहतं. पण याची खरी खासियत आहे FreeLink Communication तंत्रज्ञान आहे. यामुळं पारंपरिक सेल्युलर नेटवर्कशिवाय जवळपासच्या डिव्हाइसेसमध्ये थेट संपर्क साधता येतो. ओपन एरियात 1.5 किलोमीटरपर्यंतच्या अंतरावर व्हॉइस कॉल्स, टेक्स्ट मेसेजिंग आणि फाइल शेअरिंग करता येतं. बेसमेंट, वेअरहाउस, बांधकाम स्थळं किंवा दूरच्या शेतांमध्ये सिग्नल नसताना हे वैशिष्ट्य खूप कामी येतं. Bluetooth द्वारे कार्य करणारे हे तंत्रज्ञान टीसीएनओच्या काही मॉडेल्समध्ये आधीही दिसलं आहे, पण POP X 5G मध्ये त्याची रेंज आणि विश्वासार्हता वाढवण्यात आली आहे.
स्क्रीन, प्रोसेसर आणि सॉफ्टवेअर : फोनमध्ये 6.78 इंच HD+ स्क्रीन आहे जी 120Hz रिफ्रेश रेट आणि 240Hz टच सॅम्पलिंग रेट देते. 560निट्स ब्राइटनेसमुळं बाहेरही स्पष्ट दिसतं. प्रोसेसर म्हणून MediaTek Dimensity 6400 (6nm) ऑक्टा-कोर चिपसेट वापरण्यात आला आहे, ज्यात 2x Cortex-A76 @ 2.5GHz आणि 6x Cortex-A55 @ 2GHz कोअर्स आहेत. Mali-G57 MC2 GPU सोबत 4GB/6GB LPDDR4x RAM आणि 128GB UFS 2.2 स्टोरेज (2TB पर्यंत microSD विस्तारणीय) उपलब्ध आहे. सॉफ्टवेअरमध्ये Android 16 वर आधारित HiOS 16 आहे. AI वैशिष्ट्ये खूप उपयुक्त आहेत. AI Noise Cancellation, WhatsApp Assistant, AI Writing Assistant, Circle to Search, AI Eraser 2.0, AI Image Extender आणि AI Flash Snap यांसारख्या टूल्सद्वारे फोटोग्राफी, एडिटिंग आणि प्रोडक्टिव्हिटी सोपी होते. 13MP रिअर कॅमेरा आणि 8MP फ्रंट कॅमेरा, साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर, 3.5mm ऑडिओ जॅक आणि ड्युअल SIM + microSD स्लॉट यासारख्या सुविधा आहेत.
किंमत आणि उपलब्धता : TECNO POP X 5G ची किंमत 4GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी 15,999 तर 6GB + 128GB व्हेरिएंटसाठी 17,999 खूप आकर्षक आहे. हा फोन केवळ Amazon.in वर 24 एप्रिलपासून विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. लॉंच ऑफर्स आणि कलर ऑप्शन्सबद्दल अधिक माहिती लवकरच अपडेट होईल.
टीसीएनओ POP X 5G हा बजेट 5G सेगमेंटमध्ये बॅटरी लाइफ, मजबूत बिल्ड आणि ऑफलाइन कम्युनिकेशनची अनोखी सोय देणारा फोन आहे. ज्यांना विश्वासार्ह दैनंदिन फोन हवा आहे आणि कधीकधी नेटवर्क नसलेल्या ठिकाणीही संपर्क साधायचा आहे, त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय ठरेल.
