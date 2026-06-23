Tecno Camon Slim : अल्ट्रा-स्लिम डिझाइन असलेला नवीन स्मार्टफोन झाला लॉंच
टेक्नोनं कॅमॉन स्लिम लाँच केलाय. केवळ 6.39 मिलिमीटर पातळ डिझाइन, 50MP Sony कॅमेरा आणि MediaTek Helio G200 प्रोसेसरसह हा फोन बाजारात धुमाकूळ घालणार आहे.
Published : June 23, 2026 at 10:43 AM IST
मुंबई: जागतिक बाजारपेठेत दाखल झालेला 'Tecno Camon Slim' आपल्या अत्यंत पातळ डिझाइन आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांमुळं सर्वांचं लक्ष वेधून घेत आहे. ट्रान्ससिऑन होल्डिंग्सची (Transsion Holdings) उपकंपनी असलेल्या 'Tecno'नं हा फोन काही निवडक जागतिक बाजारपेठांमध्ये सादर केला आहे. याची जाडी केवळ 6.39 मिमी इतकी कमी आहे, ज्यामुळं हा सध्या उपलब्ध असलेल्या सर्वात पातळ स्मार्टफोनपैकी एक ठरला आहे.
What would you expect from a phone this thin at just 6.39mm? 😏 Watch #CAMONSlim go beyond expectations with Pocket Genie Mood Light, a 50MP Sony LYTIA 600 Ultra Night Camera, and IP69/IP68 protection — all packed into one ultra-slim body.— tecnomobile (@tecnomobile) June 22, 2026
Thin on the outside. Packed with… pic.twitter.com/zp7mghiEWo
Tecno Camon Slim ची प्रमुख वैशिष्ट्ये : Tecno Camon Slim अल्ट्रा-स्लिम डिझाइनसह आला आहे. कंपनीनं हा फोन पाच आकर्षक रंगांमध्ये सादर केला आहे. बर्गंडी रेड (Burgundy Red), जंगल ग्रीन (Jungle Green), न्यू मोंड्रियन (New Mondrian), प्रिजम ब्लॅक (Prism Black) आणि व्हॅन गॉग ब्लू (Van Gogh Blue). IP69 + IP68 रेटिंग आणि MIL-STD-810 टिकाऊपणा प्रमाणपत्रासह (durability certification), हा फोन धूळ, पाणी यापासून सुरक्षित राहतो.
डिस्प्ले आणि कामगिरी: या फोनमध्ये 144Hz रिफ्रेश रेटसह 6.78-इंचाचा 1.5K AMOLED डिस्प्ले देण्यात आला आहे, ज्यामुळं स्क्रोलिंग, गेमिंग आणि व्हिडिओ पाहताना एक उत्तम आणि सुरळीत अनुभव मिळतो. यात MediaTek Helio G200 Ultimate प्रोसेसरचा वापर करण्यात आला असून, त्यासोबत 8GB रॅम (RAM) आणि 256GB पर्यंतची स्टोरेज क्षमता मिळते. 12-लेयर कूलिंग सिस्टम, 3,205 चौरस मिमीचा स्टेनलेस स्टील व्हेपर चेंबर आणि एकूण 13,828 चौरस मिमीचे कूलिंग क्षेत्र यामुळं जास्त वापरादरम्यानही फोन थंड राहतो.
कॅमेरा आणि लाइटिंग वैशिष्ट्ये: Tecno Camon Slim चं मुख्य आकर्षण म्हणजे याचा 50-मेगापिक्सेलचा Sony LYT-600 सेन्सर. यात 1/1.56-इंच सेन्सर आकार आणि फ्लिकर सेन्सरचा समावेश आहे. सेल्फीसाठी यात 32-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा देण्यात आला आहे. यातील एक विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे कॅमेरा युनिटमधील 354 मिनी-LEDs, जे विविध दृश्यांसाठी (scenes) लाइटिंग इफेक्ट्स देतात. हे लाईट कॉल, मेसेज किंवा चार्जिंगसाठी इंडिकेटर म्हणून काम करतात आणि वापरकर्ते त्यांच्या आवडीनुसार ते कस्टमाइज (बदल) करू शकतात.
बॅटरी आणि सॉफ्टवेअर: यात 5,600 mAh ची बॅटरी आहे जी 60W फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कंपनीचा दावा आहे की ही बॅटरी पाच वर्षे टिकेल अशा प्रकारे डिझाइन केली गेली आहे. एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर, हा फोन 54.04 तासांपर्यंतचा टॉक-टाइम आणि 576.24 तासांचा स्टँडबाय टाइम देतो. सॉफ्टवेअरचा विचार करता, हा फोन HiOS 16.2 (Android 16 वर आधारित) वर चालतो. कंपनीनं अँड्रॉइडचे तीन जनरेशन अपडेट्स देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
ऑडिओ, कनेक्टिव्हिटी आणि सेन्सर्स: डॉल्बी ॲटमॉस (Dolby Atmos) सपोर्टसह येणारे ड्युअल स्टिरिओ स्पीकर्स उत्कृष्ट ऑडिओ गुणवत्ता देतात. कनेक्टिव्हिटी पर्यायांमध्ये 4G, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, FM रेडिओ, USB Type-C आणि OTG यांचा समावेश आहे. सेन्सर्समध्ये ॲम्बियंट लाइट सेन्सर, इन्फ्रारेड रिमोट, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, जिओमॅग्नेटिक सेन्सर आणि प्रॉक्सिमिटी सेन्सर यांचा समावेश आहे.
Think slim means less? 🤔 #CAMONSlim says otherwise — discover all its standout features in one quick look.#CAMONSlim #HoldThinShinIn #TECNOAI pic.twitter.com/0mCAMFh8T2— tecnomobile (@tecnomobile) June 22, 2026
किंमत आणि उपलब्धता : कंपनीनं किंमत आणि उपलब्धतेबाबत अद्याप पूर्ण तपशील जाहीर केलेले नाहीत. हा फोन लवकरच काही निवडक बाजारपेठांमध्ये लाँच होण्याची अपेक्षा आहे. स्लिम डिझाइन, मजबूत बांधणी आणि प्रभावी कॅमेरा वैशिष्ट्यांमुळं, हा फोन मिड-रेंज श्रेणीमध्ये जोरदार स्पर्धा करेल अशी अपेक्षा आहे. पुढील अपडेट्ससाठी Tecno च्या अधिकृत चॅनेलवर लक्ष ठेवा.
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