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एकदम झकास स्मार्टफोन! TECNO Camon 50 Ultra लवकरच होतोय लॉंच...

ट्रान्सियनच्या टेक्नो कंपनीनं TECNO Camon 50 Ultra स्मार्टफोन भारतात 17 जुलै 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता लाँच करण्याची घोषणा केली आहे.

TECNO Camon 50 Ultra
TECNO Camon 50 Ultra (TECNO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 10, 2026 at 4:59 PM IST

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मुंबई : ट्रान्सियन होल्डिंग्सच्या लोकप्रिय ब्रँड टेक्नोनं आपल्या कॅमॉन सीरीजचा नवा फ्लॅगशिप स्मार्टफोन भारतात आणण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. TECNO Camon 50 Ultra हा स्मार्टफोन 17 जुलै 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता भारतात लाँच होणार आहे. अमेजन इंडिया वेबसाइटवर उपलब्ध असलेल्या मायक्रोसाइटनुसार, लाँचनंतर हा फोन लगेच अमेजनवर विक्रीसाठी उपलब्ध होईल. या फोनबद्दलची उत्सुकता मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, फोटोग्राफी प्रेमींसाठी हा फोन खास असेल अशी अपेक्षा आहे.

TECNO Camon 50 Ultra
TECNO Camon 50 Ultra कॅमेरा (TECNO)

लाँच तारीख, उपलब्धता आणि कलर ऑप्शन्स : अमेजन इंडियाच्या अधिकृत मायक्रोसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, टेक्नो कैमॉन 50 अल्ट्रा 5G चा भारत लाँच 17 जुलै 2026 रोजी सकाळी 12 वाजता होईल. लाँच इव्हेंटनंतर हा फोन थेट अमेजन प्लॅटफॉर्मवर खरेदीसाठी उपलब्ध होणार आहे. यामुळं ग्राहकांना सहज खरेदी करता येईल. फोनचे तीन आकर्षक कलर पर्याय जाहीर करण्यात आले आहेत. नेब्युला टिटॅनियम (Nebula Titanium), सायप्रस ग्रीन (Cypress Green) आणि मिस्टी पर्पल (Misty Purple). हे रंगीदार आणि प्रीमियम लूक असलेले कलर्स युवा वर्गाला विशेष आकर्षित करतील अशी अपेक्षा आहे.

TECNO Camon 50 Ultra
TECNO Camon 50 Ultra रंग पर्याय (TECNO)

कार्लकेअर लिस्टिंगमधून समोर आलेली माहिती : TECNO Camon 50 Ultra चा मॉडेल नंबर CN7c असल्याचं कार्लकेअर इंडियाच्या वेबसाइटवरून समोर आलं आहे. ही सर्व्हिस साइट सामान्यतः अधिकृत माहिती देते, त्यामुळं या लिस्टिंगला महत्त्व आहे. यात चार वेगवेगळ्या मेमरी व्हेरियंट्सची माहिती देण्यात आली आहे.

  • 8 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज
  • 8 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज
  • 12 जीबी रॅम + 256 जीबी स्टोरेज
  • 12 जीबी रॅम + 512 जीबी स्टोरेज

हे व्हेरियंट्स विविध गरजा असलेल्या ग्राहकांसाठी उपयुक्त ठरतील. मल्टिटास्किंग, गेमिंग आणि हाय-रिझोल्यूशन फोटोग्राफीसाठी 12 जीबी रॅम व्हेरियंट उत्तम पर्याय असेल.

TECNO Camon 50 Ultra
TECNO Camon 50 Ultra रंग पर्याय (TECNO)

कॅमॉन सीरीजची खासियत : टेक्नोची कॅमॉन सीरीज नेहमीच प्रीमियम डिझाइन आणि उत्तम कॅमेरा क्षमतांसाठी ओळखली जाते. जागतिक बाजारात आधीच लाँच झालेल्या या फोनची भारतातील आवृत्ती देखील समान स्पेसिफिकेशन्ससह येण्याची शक्यता आहे. मोठा डिस्प्ले, पॉवरफुल प्रोसेसर, लांब टिकणारी बॅटरी आणि AI सपोर्टेड कॅमेरा फीचर्स यामुळं हा फोन मिड-रेंज ते अप्पर-मिड रेंज सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा करेल. भारत हा स्मार्टफोन बाजाराचा मोठा भाग आहे. टेक्नोनं यापूर्वीही किफायतशीर किंमतीत प्रीमियम फीचर्स देऊन बाजारात आपली मजबूत उपस्थिती नोंदवली आहे. कैमॉन 50 अल्ट्रा 5G नं देखील त्याच परंपरेची पायंडी चालू ठेवली आहे. अमेजनवर उपलब्धता सुनिश्चित केल्यानं खरेदी प्रक्रिया सोपी आणि विश्वासार्ह होईल.

TECNO Camon 50 Ultra
TECNO Camon 50 Ultra रेटिंग (TECNO)

किंमत आणि इतर अपेक्षा : अधिकृत किंमत अद्याप जाहीर झालेली नाही, परंतु विविध व्हेरियंट्स आणि प्रीमियम फीचर्स पाहता हा फोन स्पर्धात्मक किंमतीत येईल, अशी अपेक्षा आहे. फोटोग्राफी, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि डेली युजसाठी हा फोन उत्तम पर्याय ठरू शकतो. ग्राहकांना सल्ला आहे की, लाँच इव्हेंटनंतर सर्व स्पेसिफिकेशन्स, किंमत आणि ऑफर्सची पूर्ण माहिती अमेजन आणि टेक्नोच्या अधिकृत चॅनेल्सवर तपासावी.

TECNO Camon 50 Ultra
TECNO Camon 50 Ultra बॅटरी (TECNO)

Camon 50 Ultra ची वैशिष्ट्ये: Camon 50 Ultra सर्वप्रथम जागतिक बाजारपेठेत लाँच होत आहे, त्यामुळं त्याची वैशिष्ट्ये आणि तांत्रिक तपशील आधीच समोर आले आहेत. या डिव्हाइसमध्ये "Silk-Flow" डिझाइन देण्यात आले आहे. यात 4nm MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेटचा वापर करण्यात आला आहे, जो 2.6GHz पर्यंतचा क्लॉक स्पीड देण्यास सक्षम आहे. Tecno Camon 50 Ultra 5G च्या जागतिक मॉडेलमध्ये LPDDR5X रॅम (RAM) देण्यात आली आहे; हे वैशिष्ट्य भारतीय मॉडेलमध्येही असेल, ज्यामुळं मल्टीटास्किंग सुरळीतपणे करता येईल. हा फोन 'एक्सटेंडेड रॅम' (extended RAM) तंत्रज्ञानाला सपोर्ट करतो, ज्यामुळं फिजिकल रॅमसोबत व्हर्च्युअल रॅम जोडून मेमरी क्षमता प्रभावीपणे दुप्पट करता येते. भारतीय ग्राहकांना हा फोन Android 16 वर आधारित HiOS 16 वर चालताना पाहायला मिळू शकतो.

TECNO Camon 50 Ultra
TECNO Camon 50 Ultra रंग पर्याय (TECNO)

AMOLED डिस्प्ले : या 5G फोनमध्ये 6.78-इंचाची 1.5K स्क्रीन आहे, जिचं रिझोल्यूशन 1208 x 2644 पिक्सेल इतकं आहे. यात कर्व्हड (वक्र) AMOLED डिस्प्ले आहे जो 144Hz रिफ्रेश रेट, 2304Hz PWM डिमिंग आणि 4500 निट्सच्या पीक ब्राइटनेसला सपोर्ट करतो. स्क्रीनच्या सुरक्षिततेसाठी त्यावर Corning Gorilla Glass 7i चं संरक्षण देण्यात आलं आहे. डोळ्यांवरील ताण आणि होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक मॉडेलमध्ये ProXDR Eye-Care तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात आला आहे.

ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप : फोटोग्राफीसाठी, Camon 50 Ultra 5G मध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सेटअप देण्यात आला आहे. या सेटअपमध्ये OIS सह 50-मेगापिक्सेलचा Sony LYT700C मुख्य सेन्सर, 50-मेगापिक्सेलचा 3x पेरिस्कोप टेलिफोटो सेन्सर आणि 8-मेगापिक्सेलचा अल्ट्रा-वाइड-अँगल लेन्स यांचा समावेश आहे. तसंच, सेल्फी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसाठी यात 50-मेगापिक्सेलचा कॅमेरा देण्यात आला आहे.

6500mAh ची बॅटरी : पॉवरसाठी, Tecno Camon 50 Ultra 5G मध्ये 6500mAh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. जागतिक बाजारपेठेत हे डिव्हाइस 5 वर्षांच्या बॅटरी हेल्थ गॅरंटीसह सादर करण्यात आलं होतं; हे वैशिष्ट्य भारतातही उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. जलद चार्जिंगसाठी यात 45W फास्ट चार्जिंग तंत्रज्ञानाचा सपोर्ट मिळतो. विशेष म्हणजे, जागतिक मॉडेलची जाडी 7.75 मिमी आहे आणि भारतीय व्हेरिएंटही तितकेच स्लिम (पातळ) असण्याची अपेक्षा आहे.

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