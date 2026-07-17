Tecno Camon 50 Ultra 5G भारतात लाँच: 6,500mAh बॅटरी आणि 50-मेगापिक्सेल कॅमेरा; जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये
Tecno Camon 50 Ultra 5G भारतात 6,500mAh बॅटरी आणि 50-मेगापिक्सेल कॅमेऱ्यासह लाँच करण्यात आला.
Published : July 17, 2026 at 12:28 PM IST
मुंबई : Tecno Camon 50 Ultra 5G भारतात लाँच झाला आहे. हा नवीन स्मार्टफोन देशात एका ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे तीन वेगवेगळ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. नवीन Camon 50 Ultra 5G मध्ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7000 सिरीजची चिपसेट देण्यात आली आहे. यात ProXDR कर्व्हड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट आणि 1.5K रिझोल्यूशन देतो. Tecno Camon 50 Ultra 5G मध्ये 6,500mAh ची बॅटरी देखील आहे, जी दोन दिवसांपेक्षा जास्त काळ टिकण्याचा दावा केला जातो.
The BIG day is here 😁— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) July 17, 2026
Meet CAMON 50 Ultra 5G. Pick yours from three unique shades!
Featuring:
📸 50MP Sony LYTIA 700C Camera
🔍 50MP 3X Optical Zoom + 8MP Ultra Wide and Macro
📱 6.78-inch 1.5K 144Hz Pro XDR Curved AMOLED Display
💪 6500mAh Battery
⚡ 45W Fast Charge… pic.twitter.com/rvwqSBxf9T
Tecno Camon 50 Ultra 5G किंमत आणि उपलब्धता : Tecno Camon 50 Ultra 5G ची भारतातील किंमत 39,999 रुपयांपासून सुरू होते. तथापि, कंपनी 3,000 रुपयांचं 'लाँच कूपन' देत आहे, ज्यामुळं या फोनची प्रभावी किंमत 36,999 रुपये इतकी होते. ग्राहकांना सहा महिन्यांपर्यंतच्या 'नो-कॉस्ट ईएमआय' (no-cost EMI) पर्यायांचा लाभही घेता येईल. हा नवीन हँडसेट 21 जुलै रोजी Amazon द्वारे भारतात विक्रीसाठी उपलब्ध होणार आहे. Tecno Camon 50 Ultra 5G सायप्रस ग्रीन (Cypress Green), मिस्टी पर्पल (Misty Purple) आणि नेबुला टायटॅनियम (Nebula Titanium) या रंगांच्या पर्यायांमध्ये सादर करण्यात आला आहे.
Tecno Camon 50 Ultra 5G वैशिष्ट्ये आणि तपशील : Tecno Camon 50 Ultra 5G हा ड्युअल सिम स्मार्टफोन आहे जो Android 16-आधारित HiOS 16 वर चालतो. यात 6.78-इंचाचा 1.5K (1,208 x 2,644 पिक्सेल) ProXDR कर्व्हड AMOLED डिस्प्ले आहे, जो 144Hz पर्यंतचा रिफ्रेश रेट, Corning Gorilla Glass 7i चं संरक्षण आणि 2,800Hz टच सॅम्पलिंग रेटला सपोर्ट करतो. कंपनीचा दावा आहे की, हा फोन धूळ आणि पाण्यापासून संरक्षणासाठी IP66, IP68, IP69 आणि IP69K रेटिंगसह येतो. तसंच, टिकाऊपणासाठी याला MIL-STD-810H मिलिटरी-ग्रेड प्रमाणपत्रही मिळालं आहे.
MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट : Tecno Camon 50 Ultra 5G मध्ये ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7400 Ultimate चिपसेट देण्यात आला आहे, जो 4nm प्रक्रियेवर आधारित आहे. यात 6,500mAh ची बॅटरी आहे जी 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते. कनेक्टिव्हिटीसाठी यात 5G, 4G LTE, ड्युअल-बँड वाय-फाय, ब्लूटूथ 5.4, USB Type-C पोर्ट, GPS, GLONASS आणि BeiDou यांसारख्या सुविधा आहेत. सुरक्षेसाठी यात इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कॅनर देखील देण्यात आला आहे. या फोनची जाडी 7.75 मिमी आहे.
ट्रिपल रिअर कॅमेरा सिस्टम : कॅमेरा सेटअपबद्दल बोलायचं झाल्यास, Tecno Camon 50 Ultra मध्ये ट्रिपल रिअर कॅमेरा सिस्टम आहे. यात 50-मेगापिक्सेलचा (f/1.8) मुख्य कॅमेरा आहे, ज्यामध्ये 1/1.56-इंचाचा Sony LYT-700C सेन्सर वापरण्यात आला आहे. यासोबतच, यात 3x ऑप्टिकल झूम क्षमतेसह 50-मेगापिक्सेलचा (f/2.4) टेलिफोटो कॅमेरा आणि 112-डिग्री फील्ड ऑफ व्ह्यू असलेला 8-मेगापिक्सेलचा (f/2.2) अल्ट्रावाइड कॅमेरा देण्यात आला आहे. सेल्फी आणि व्हिडिओ कॉल्ससाठी यात ऑटोफोकससह 50-मेगापिक्सेलचा फ्रंट कॅमेरा आहे. हा फोन 4K/30 fps पर्यंत व्हिडिओ रेकॉर्ड करण्यास सक्षम आहे.
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