Spotify Premium मधील तांत्रिक बिघाड दूर: जाहिरातीपासून Premium वापरकर्त्यांची सुटका

Spotify नं प्रीमियम यूजर्सना जाहिराती येणारा आणि अकाउंट फ्री दाखवणारा ग्लिच पूर्णपणे दुरुस्त केला आहे. आता सबस्क्रिप्शन योग्य काम करेल, असा दावा कंपनीनं केलाय.

Spotify Premium
Spotify Premium (Spotify)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 20, 2026 at 10:33 AM IST

मुंबई: Spotify नं आपल्या Premium सेवेची वर्गणी (subscription) घेतलेल्या वापरकर्त्यांना त्रासदायक ठरत असलेला एक तांत्रिक बिघाड (glitch) आता पूर्णपणे दूर केला आहे. या समस्येमुळं, काही Premium वापरकर्त्यांना गाण्यांच्या मध्ये जाहिराती ऐकणे भाग पडत होतं; शिवाय, ॲपमध्ये त्यांचे खाते चुकीनं 'Free' श्रेणीतील (tier) असल्याचं दर्शवलं जात होतं. कंपनीनं या प्रकरणाला अधिकृत दुजोरा दिला असून, ही समस्या यशस्वीरित्या सोडवण्यात आल्याचं जाहीर केलं आहे.

Spotify Premium मधील तांत्रिक बिघाड
9To5Google च्या एका अहवालानुसार, Premium वापरकर्त्यांना गाणी ऐकत असताना जाहिरातींचा सामना करावा लागत होता आणि ॲप त्यांच्या खात्यांची ओळख चुकीनं 'Free' श्रेणीतील करत होतं. काही प्रसंगी, खात्याच्या विहंगावलोकनामध्ये (account overview) Premium प्लॅन सक्रिय असल्याचं दिसत होतं, तरीही ही सेवा मात्र 'Free' श्रेणीप्रमाणेच कार्यरत होती. ही समस्या दिवसेंदिवस वाढत होती, ज्यामुळं X (पूर्वीचं Twitter) आणि DownDetector सारख्या मंचांवर अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. Spotify नं सुरुवातीला या समस्येची दखल घेतली आणि तपास सुरू केला. कंपनीनं आता स्पष्ट केलं आहे की, हा तांत्रिक बिघाड पूर्णपणे दूर करण्यात आला आहे. ज्या वापरकर्त्यांना अजूनही काही समस्या येत असतील, त्यांना ॲपमधून 'लॉग आउट' करून पुन्हा 'लॉग इन' करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. परिणामी, Premium वापरकर्त्यांचा अनुभव आता पुन्हा पूर्ववत आणि सुरळीत झाला आहे.

Spotify Taste Profile
याच बरोबरीनं, Spotify नं 'Taste Profile' नावाचं एक नवीन वैशिष्ट्य (feature) सादर केलं आहे. हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांना त्यांच्या गाणी ऐकण्याच्या सवयींवर अधिक नियंत्रण मिळवून देतं. वापरकर्ते आता त्यांच्या पसंतीच्या संगीत प्रकारांचा (genres), कलाकारांचा आणि गाणी ऐकण्याच्या पद्धतींचा आढावा घेऊ शकतात, तसंच त्यात बदलही करू शकतात. यामुळं वापरकर्त्यांना संगीताबाबत मिळणाऱ्या चुकीच्या शिफारसी (recommendations) सुधारण्याची सुविधाही मिळते. शिवाय, दिवसाची वेळ किंवा वापरकर्त्याची सध्याची कृती/स्थिती (activity) विचारात घेऊन, संगीताच्या शिफारसी अधिक अचूक केल्या जातात. सध्या, हे वैशिष्ट्य वापरकर्त्यांच्या एका निवडक गटासाठी 'बीटा' (beta) टप्प्यात उपलब्ध आहे. Premium वर्गणीदारांसाठी, हे वैशिष्ट्य सर्वप्रथम न्यूझीलंडमध्ये सादर केलं जाईल आणि त्यानंतर ते जागतिक स्तरावर उपलब्ध करून दिलं जाईल. वापरकर्त्यांना अत्यंत वैयक्तिकृत (personalized) संगीत अनुभव प्रदान करण्यात हे वैशिष्ट्य महत्त्वाची भूमिका बजावेल, अशी अपेक्षा आहे.

हे वाचलंत का :

  1. 9000mAh बॅटरीसह लेनोव्हो लेजियन Y700 Gen 5 लॉंच, जाणून घ्या किंमत, स्पेशिफीकेशन
  2. इंस्टाग्राम रील्स आता एका टॅपनं करा स्टॉप; डीएममध्येही AI व्हॉइस इफेक्ट्स
  3. अ‍ॅपल iPhone हॅकिंग झालं सोपं; 'DarkSword' तंत्रामुळं लाखो iPhones धोक्यात

संपादकांची शिफारस

