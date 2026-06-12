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TCS आणि अँथ्रोपिकने क्लॉड एआयसाठी धोरणात्मक भागीदारी केली; 50,000 कर्मचाऱ्यांना होणार लाभ

TCS नं अँथ्रोपिकसोबत भागीदारी केलीय. या भागीदारीअंतर्गत, TCS च्या 50,000 कर्मचाऱ्यांना क्लॉड एआय मॉडेल्सचा वापर करता येणार आहे.

TCS and Anthropic
TCS आणि अँथ्रोपिक (ETV Bharat And Canva)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 10:29 AM IST

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मुंबई: भारतीय आयटी क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसनं (TCS) गुरुवारी अमेरिकेतील एआय कंपनी अँथ्रोपिकसोबत भागीदारीची घोषणा केली. या भागीदारीअंतर्गत, TCS आपल्या 50,000 कर्मचाऱ्यांना क्लॉड एआय मॉडेल्स वापरण्यास सक्षम करेल. या सहकार्याचा उद्देश नियामक उद्योगांमध्ये एआय तंत्रज्ञानाचा विस्तार करणे, बीएफएसआय (बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा) क्षेत्रात कार्यक्षमता वाढवणे, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगची उत्पादकता सुधारणे आणि एआय प्रकल्पांना पायलटपासून पूर्ण उत्पादनापर्यंत विस्तारित करणे हा आहे.

एका समर्पित एआय व्यवसाय युनिटची स्थापना: TCS नं सांगितलं की, क्लॉड एआय मॉडेल्सवर आधारित संयुक्त उद्योग उपाययोजना पुरवण्यासाठी आणि एआयमधील कौशल्य प्रदान करण्यासाठी एक समर्पित व्यवसाय युनिट स्थापन केलं जाईल. या युनिटला क्लॉड मॉडेल्समध्ये प्रवेश मिळेल. ही भागीदारी नियामक उद्योगांमधील एआय (AI) प्रकल्पांना प्रायोगिक टप्प्यातून पूर्ण उत्पादनात रूपांतरित करण्यावर विशेष भर देईल. टीसीएसचे (TCS) व्यवस्थापन, नियंत्रण आणि अंमलबजावणीमधील कौशल्य क्लॉडच्या (Claude) क्षमतांसोबत एकत्रित केलं जाईल.

"व्यावसायिक संदर्भ समजून घेणे, गुंतागुंतीच्या प्रणालींचे एकत्रीकरण करणे आणि प्रगत एआय (AI) अभियांत्रिकी कौशल्यांचा लाभ घेणे यांतूनच 'एंटरप्राइझ एआय'चं मूल्य निर्माण होतं. ही भागीदारी ग्राहकांना त्यांची उत्पादनं किंवा सेवा बाजारात आणण्याचा वेग वाढवण्यास मदत करेल; विशेषतः अशा क्षेत्रांमध्ये जिथे विश्वासार्हता, लवचिकता आणि नियामक नियमांचं पालन करणं अनिवार्य असतं." – के. कृथिवसन, सीईओ आणि एमडी, टीसीएस (TCS).

एंटरप्राइझमधील अंमलबजावणी आणि ग्राहकांवरील परिणाम: TCS नं नमूद केलं की, मोठ्या प्रमाणावरील अंतर्गत अंमलबजावणी, संयुक्त गो-टू-मार्केट उपक्रम, उद्योग सह-नवोपक्रम आणि कर्मचारी सक्षमीकरणाद्वारे, ग्राहक संपूर्ण संस्थेमध्ये AI चा स्वीकार साध्य करतील. ही भागीदारी TCS च्या उत्पादनं, प्लॅटफॉर्म आणि डोमेन-विशिष्ट सोल्यूशन्सपर्यंत देखील विस्तारित होईल. जीवन आणि पेन्शन ॲप्लिकेशन्स: डिलिजेंटा, यूकेमधील TCS चा FCA-नियंत्रित जीवन आणि पेन्शन व्यवसाय, 22 दशलक्षाहून अधिक ग्राहकांना सेवा देतो. एजंट प्रक्रिया परिवर्तनासाठी क्लॉडचा वापर करून ग्राहकांचा अनुभव सुधारण्याचं कंपनीचं उद्दिष्ट आहे, ज्यामुळं प्रक्रिया लक्षणीयरीत्या स्वयंचलित होतील आणि कार्यक्षमता वाढेल.

सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आणि आयटी ऑपरेशन्समधील प्रगती: बीएफएसआय (BFSI) उत्पादन आणि प्लॅटफॉर्म टीम्स सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंग आणि आयटी ऑपरेशन्समधील उत्पादकता वाढवण्यासाठी क्लॉड कोडचा (Claude Code) वापर करतील. TCS आपलं डोमेन-आधारित अभियांत्रिकी कौशल्य क्लॉड कोड इकोसिस्टममध्ये आणेल, ज्यामध्ये दाव्यांचे मूल्यांकन आणि कर्ज सल्ला यांसारख्या कार्यांसाठी पुनर्वापर करण्यायोग्य क्षमता आणि प्लगइन्सचा समावेश असेल.

अँथ्रोपिकचे (Anthropic) सह-संस्थापक आणि सीईओ डॅरिओ अमोदेई यांनी नमूद केलं की, भारत ही त्यांच्या कंपनीची दुसरी सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. टाटा सन्सचे अध्यक्ष एन. चंद्रशेखरन यांनी सांगितलं की, अँथ्रोपिकची क्षमता आणि टाटा समूहाची व्यापक व्याप्ती, विश्वासार्ह संबंध व राष्ट्रनिर्मितीची बांधिलकी यांचा संगम साधल्यास व्यावसायिक परिवर्तनाला गती मिळेल आणि भारतातील तरुणांना एआय युगात नेतृत्व करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये आत्मसात करता येतील.

ही भागीदारी केवळ तंत्रज्ञान पुरवण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती नियंत्रित (regulated) क्षेत्रांमध्ये एआयचा सुरक्षित आणि प्रभावी अवलंब सुनिश्चित करते. टीसीएस आणि अँथ्रोपिक यांच्यातील हा सहयोग भारतीय आयटी (IT) क्षेत्रासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरेल आणि जागतिक एआय शर्यतीत भारताची भूमिका अधिक बळकट करेल.

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TAGGED:

TCS AND ANTHROPIC PARTNERSHIP
CLAUDE A
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टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस
TCS ANTHROPIC STRATEGIC PARTNERSHIP

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