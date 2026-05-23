Tata Tiago Facelift 2026: नवीन इंटिरियरची एक झलक! लाँचपूर्वीच महत्त्वाचे बदल समोर
Tata Motors नं आज 2026 Tiago Facelift च्या इंटिरियरचं (अंतर्भागाचे) अनावरण केलं. 28 मे रोजी होणाऱ्या लाँचपूर्वीच, या गाडीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
Published : May 23, 2026 at 3:06 PM IST
मुंबई: Tata Motors नं आज आपली लोकप्रिय हॅचबॅक कार 'Tata Tiago' च्या 2026 फेसलिफ्ट मॉडेलच्या इंटिरियर स्टाइलिंगचं अधिकृतपणे अनावरण केलं. 28 मे रोजी नियोजित असलेल्या लाँचपूर्वीच, कंपनीनं या कारच्या केबिनचा नवीन लूक सादर केला आहे. बाह्य रचनेबाबत (exterior design) यापूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 'टीझर्स'नंतर, आता इंटिरियरच्या रचनेतही (layout) महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत; ज्यामुळं Tiago ला अधिक आधुनिक आणि प्रीमियम लुक प्राप्त झाला आहे.
Tiago Facelift: नेहमीच्या फेसलिफ्ट मॉडेल्सच्या तुलनेत, Tata Tiago च्या केबिनमध्ये यावेळी खूप मोठे बदल करण्यात आले आहेत. यातील सर्वात लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे दोन 'फ्री-फ्लोटिंग' स्क्रीन्सचा समावेश. यातील एक स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम म्हणून कार्य करते, तर दुसरी स्क्रीन पूर्णपणे डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर म्हणून काम करते. मागील मॉडेलमध्ये आढळणाऱ्या जुन्या LCD स्क्रीन्सच्या तुलनेत, हे नवीन डिजिटल क्लस्टर एक मोठा 'अपग्रेड' (सुधारणा) मानलं जातंय.
डॅशबोर्डची रचना पूर्णपणे बदलण्यात आली आहे. मागील मॉडेलमधील 'इंटिग्रेटेड' (एकसंध) रचनेपासून फारकत घेत, आता यात 'लेयर्ड' (थर असलेली) आणि समकालीन रचना वापरण्यात आली आहे. नवीन डोअर पॅड्स, पुढील बाजूस 'सेंटर आर्मरेस्ट' आणि काळ्या-राखाडी रंगाच्या (dual-tone) कापडी सीट कव्हर्समुळं केबिनला एक प्रीमियम अनुभव मिळतो.
सेंटर कन्सोलची रचनाही पूर्णपणे नव्यानं करण्यात आली आहे. यात आता 'ग्लॉस ब्लॅक' फिनिशमध्ये बसवलेले दोन वायरलेस चार्जिंग पॅड्स देण्यात आले आहेत. मात्र, यामुळं पूर्वी उपलब्ध असलेल्या साठवणुकीच्या जागेत (storage space) थोडी कपात झाली आहे. दुर्दैवानं, मागील सीटसाठी ना सेंटर आर्मरेस्ट देण्यात आला आहे, ना ॲडजस्टेबल हेडरेस्ट्सची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
नवीन AC व्हेंट्स आणि क्लायमेट कंट्रोलची कार्ये एका 'फ्लोटिंग पॅनेलवर' (हवेत तरंगत असल्याचा भास निर्माण करणाऱ्या पॅनेलवर) बसवण्यात आली आहेत. मात्र, HVAC चं स्विचेस (नियंत्रण बटणे) मागील मॉडेलमध्ये जसं होते, अगदी तसेच कायम ठेवण्यात आले आहेत. स्टिअरिंग व्हीलमध्येही तोच परिचित 'टू-स्पोक' (दोन-आरे असलेला) डिझाइन कायम ठेवण्यात आलं आहे.
Tiago Facelift बाह्य रचनेतील अद्यतन: Tiago Facelift च्या बाह्य रचनेतही काही आकर्षक बदल करण्यात आले आहेत. यामध्ये नवीन बंपर्स, LED हेडलाईट्स आणि टेललाईट्सचा समावेश आहे; जे एका 'कनेक्टेड डिझाइन' घटकाद्वारे (connected design element) अत्यंत सुबकपणे एकमेकांशी जोडलेले दिसतात. याव्यतिरिक्त, नवीन अलॉय व्हील्समुळं या गाडीला अधिक आधुनिक आणि स्टायलिश लूक प्राप्त झाला आहे.
इंजिन आणि कामगिरी: गाडीच्या यांत्रिक रचनेबाबत (mechanicals) कोणतेही बदल अपेक्षित नाहीत. Tiago ही गाडी 1.2-लिटर पेट्रोल इंजिनसह (जे 86 हॉर्सपावर शक्ती निर्माण करते) आणि CNG व्हेरिएंटसह (जे 75.5 हॉर्सपावर शक्ती निर्माण करते) उपलब्ध असेल. या दोन्ही पर्यायांमध्ये 5-स्पीड मॅन्युअल आणि 5-स्पीड AMT गिअरबॉक्स यांपैकी एकाची निवड करण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. सध्याच्या 4.60 लाख ते 7.68 लाख (एक्स-शोरूम) या किंमत श्रेणीमध्ये थोडी वाढ अपेक्षित आहे.
स्पर्धक आणि बाजारातील स्थान: लाँच झाल्यानंतर, Tiago ची स्पर्धा Maruti Celerio, Maruti Wagon R आणि Hyundai Grand i10 Nios या गाड्यांशी होईल. Tiago नं सातत्यानं 'पैशाचा पुरेपूर मोबदला' (value-for-money) देण्याचे वैशिष्ट्य आणि आपली विश्वासार्हता सिद्ध केली आहे. तिच्या उत्कृष्ट दर्जाच्या (premium-quality) अंतर्गत सजावटीमुळं (interiors), ही नवीन 'facelift' आवृत्ती तरुण खरेदीदार आणि कुटुंबांना अधिकच भावेल अशी अपेक्षा आहे.
Tata Tiago ही भारतीय बाजारातील सर्वात लोकप्रिय 'एन्ट्री-लेव्हल' हॅचबॅक गाड्यांपैकी एक आहे. ही 'facelift' आवृत्ती कंपनीच्या 'Tata New Generation' या उत्पादन धोरणाचा एक भाग आहे. या धोरणांतर्गत Harrier, Safari आणि Nexon यांसारख्या मॉडेल्समध्येही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. नवीन 'डुअल स्क्रीन्स', 'वायरलेस चार्जिंग' आणि आधुनिक 'कॅबिन लेआउट' यांसारख्या वैशिष्ट्यांसह, Tiago आता आपल्या विभागात (segment) एक पाऊल पुढं टाकण्यास सज्ज झाली आहे. किंमतीबाबतची अधिकृत माहिती आणि वैशिष्ट्यांची संपूर्ण यादी, 28 मे रोजी लाँच कार्यक्रमादरम्यान उपलब्ध होईल.
हे वाचलंत का :