Tata Sierra vs Hyundai Creta : कोणती आहे सर्वात बेस्ट?

2026 मध्ये बाजारात टाटा सिएरा आणि ह्युंदाई क्रेटा यांच्यात जोरदार स्पर्धा आहे. क्रेटा व्यावहारिक आणि विश्वासार्ह, तर सिएरा प्रीमियम आणि फ्युचरिस्टिक गाडी आहे.

Tata Sierra vs Hyundai Creta
Tata Sierra vs Hyundai Creta (Tata, Hyundai)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 10, 2026 at 3:45 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद : 2026 मध्ये एसयूव्ही गाड्यांची मागणी झपाट्यानं वाढतेय. टाटा सिएरा आणि ह्युंदाई क्रेटा या दोन प्रमुख एसयूव्हींचा बाजारात बोलबाला आहे. क्रेटा ही भारतातील सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या एसयूव्हींपैकी एक आहे, तर टाटा सिएरा हे एक क्लासिक मॉडेलचं पुनरागमन करून प्रीमियम आणि फ्युचरिस्टिक अपील घेऊन आली आहे. क्रेटा व्यावहारिकता आणि विश्वासार्हतेवर भर देते, तर सिएरा आधुनिक डिझाइन आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यांसह लक्ष वेधते. या दोन्ही कारमध्ये स्पर्धा तीव्र आहे. या बातमीत आपण दोन्ही कारची किंमत, इंजिन, वैशिष्ट्ये यांची तुलना करणार आहोत, जेणेकरून तुम्हाला योग्य कार खरेदी करण्यास मदत होईल.

किंमत आणि मूल्य
ह्युंदाई क्रेटा 2026 ची भारतातील सुरुवातीची किंमत सुमारे 11 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन 20 लाख रुपयांपर्यंत जाते. ही किंमत इंजिन प्रकार आणि व्हेरिएंटवर अवलंबून असते, ज्यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या बजेटनुसार पर्याय उपलब्ध होतात. क्रेटा ही एक व्यावहारिक निवड आहे, जी मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी योग्य आहे. तिच्या किंमतीत मिळणारी वैशिष्ट्ये आणि विश्वासार्हता यामुळं ती मूल्यपूर्ण ठरते. दुसरीकडं, टाटा सिएरा ही प्रीमियम एसयूव्ही म्हणून बाजारात येत आहे, जिची सुरुवातीची किंमत 15 लाख रुपयांपासून सुरू होऊन 25 लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. ही किंमत जास्त असली तरी, सिएराची डिझाइन, प्रीमियम इंटिरियर आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यामुळं ती थोडी महाग आहे. सिएरा ही aspirational खरेदीदारांसाठी आहे, ज्यांना लक्झरी आणि स्टाइल हवं आहे. बजेट-संवेदनशील ग्राहकांसाठी क्रेटा अधिक आकर्षक असू शकते, तर प्रीमियम सेगमेंटमध्ये सिएरा अव्वल आहे. बाजारातील स्पर्धेमुळं दोन्ही कंपन्या डिस्काउंट आणि ऑफर्स देत आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांना फायदा होतो.

इंजिन आणि परफॉर्मन्स
ह्युंदाई क्रेटा 2026 मध्ये तीन इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत.पेट्रोल, डिझेल आणि टर्बो-पेट्रोल. पेट्रोल इंजिन शहरातील ड्रायव्हिंगसाठी योग्य आहे, ज्यात स्मूथ आणि इफिशिएंट परफॉर्मन्स मिळते. डिझेल इंजिन लांबच्या प्रवासासाठी आणि हायवे ड्रायव्हिंगसाठी आदर्श आहे, ज्यात अधिक टॉर्क आणि मायलेज मिळते. टर्बो-पेट्रोल हे स्पोर्टी ड्रायव्हर्ससाठी आहे, ज्यात जलद एक्सेलरेशन आणि रोमांचक अनुभव येतो. क्रेटाची ट्रान्समिशन पर्याय ऑटोमॅटिक आणि मॅन्युअल दोन्ही उपलब्ध आहेत, ज्यामुळं ड्रायव्हिंग सोपी होते.

टाटा सिएरा मात्र इलेक्ट्रिक आणि पेट्रोल पर्यायांसह येत आहे. इलेक्ट्रिक व्हर्जन हे शून्य इंधन खर्च आणि नीरव ड्रायव्हिंगसाठी ओळखले जातं, जे पर्यावरण-सजग ग्राहकांसाठी परफेक्ट आहे. पेट्रोल इंजिन हे पारंपरिक परफॉर्मन्स देत असलं तरी, सिएराचं फ्युचरिस्टिक अप्रोच लक्षात घेता, हायब्रिड व्हर्जन लवकरच येऊ शकतं. सिएराची बॅटरी रेंज आणि चार्जिंग स्पीड ही तिची मुख्य ताकद आहे, ज्यामुळं ती 2026 च्या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ट्रेंडशी जुळते. दोन्ही कार्स सुरक्षितता आणि मायलेजमध्ये स्पर्धा करतात, पण सिएरा इलेक्ट्रिक पर्यायामुळं पुढं आहे.

वैशिष्ट्ये आणि तंत्रज्ञान
क्रेटामध्ये भरपूर वैशिष्ट्ये आहे, ज्यात मोठा टचस्क्रीन, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ आणि वायरलेस चार्जिंग यांचा समावेश आहे. तिचं ADAS (अॅडव्हान्स्ड ड्रायवर असिस्टन्स सिस्टम) वैशिष्ट्ये जसं की ऑटोमॅटिक ब्रेकिंग आणि लेन असिस्ट, ड्रायव्हिंग सुरक्षित करतात. क्रेटाची इंटिरियर आरामदायक आणि शहरासाठी योग्य आहे.

टाटा सिएरा मात्र यात थोडी पुढं आहे. तिच्यात मोठा कर्व्हड डिस्प्ले, AI-आधारित कंट्रोल्स, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, पॅनोरॅमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम आणि उन्नत सुरक्षितता वैशिष्ट्ये आहेत. सिएराची इंटिरियर प्लश आणि फ्युचरिस्टिक आहे, ज्यात व्हॉइस कमांड आणि ऑटोमॅटेड पार्किंग यांचा समावेश आहे. दोन्ही कार्स कनेक्टिव्हिटी आणि इन्फोटेनमेंटमध्ये मजबूत आहेत, पण सिएरा तंत्रज्ञानात आघाडी घेते.

अंतिम मूल्यांकन
तुमच्यासाठी कोणती एसयूव्ही योग्य? जर तुम्हाला विश्वासार्ह, लवचिक आणि आरामदायक परफॉर्मन्स हवा असेल, तर ह्युंदाई क्रेटा तुमच्यासाठी योग्य पर्याय ठरू शकतो. ती दैनंदिन वापरासाठी आदर्श आहे. दुसरीकडं, फ्युचरिस्टिक डिझाइन, लक्झरी आणि इलेक्ट्रिक पर्याय हवे असतील, तर टाटा सिएराचा तुम्ही नक्की विचार करू शकता. शेवटी, तुमचं बजेट, ड्रायव्हिंग स्टाइल आणि पर्यावरणीय प्राधान्ये यावर निर्णय घेतील. 2026 मध्ये हे दोन्ही मॉडेल्स बाजार बदलतील.

