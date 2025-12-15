टाटा सिएरा एसयूव्हीच्या टॉप व्हेरियंट्सच्या किंमती जाहीर; मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये मजबूत स्पर्धा
टाटा मोटर्सनं नोव्हेंबर 2025 मध्ये लाँच झालेल्या Tata Sierra SUV टॉप-एंड अकॉम्प्लिश्ड आणि अकॉम्प्लिश्ड प्लस व्हेरियंट्सच्या किंमती आता जाहीर केल्या आहेत.
Published : December 15, 2025 at 10:53 AM IST
मुंबई : टाटा मोटर्सनं नोव्हेंबर 2025 मध्ये आयकॉनिक सिएरा एसयूव्ही लाँच केली होती. त्यावेळी फक्त सुरुवातीच्या किंमत जाहीर करण्यात आल्या होत्या, तर उर्वरित व्हेरियंट्सच्या किंमती टप्प्याटप्प्यानं उघड केल्या जात होत्या. आता कंपनीनं टॉप-एंड अकॉम्प्लिश्ड आणि अकॉम्प्लिश्ड प्लस ट्रिम्सच्या किंमती जाहीर करून सिएराची संपूर्ण किंमत यादी जाहीर केलीय. या पुनरुज्जीवन केलेल्या आयकॉनिक नावाच्या मॉडेलची टॉप व्हेरियंट्स आकर्षक फीचर्स आणि पॉवरट्रेन पर्यायांसह येत आहेत, ज्यामुळं ती मिड-साइज एसयूव्ही मार्केटमध्ये स्पर्धात्मक बनली आहे.
टाटा सिएरा एसयूव्हीच्या टॉप व्हेरियंट्सच्या किंमती
सिएराच्या अकॉम्प्लिश्ड ट्रिमची सुरुवातीची किंमत 17.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे, जी 1.5 लिटर एनए पेट्रोल एमटी व्हेरियंटसाठी आहे. तर टॉप-एंड अकॉम्प्लिश्ड प्लस व्हेरियंटची किंमत 20.99 लाख रुपयांपासून सुरू होते, जी 1.5 लिटर टर्बो-पेट्रोल एटी इंजिनसाठी आहे. अकॉम्प्लिश्ड आणि अकॉम्प्लिश्ड प्लस ट्रिम्सच्या तपशीलवार किंमती खालीलप्रमाणे आहेत:
|पॉवरट्रेन
|अकॉम्प्लिश्ड (रु. लाख)
|अकॉम्प्लिश्ड+ (रु. लाख)
|1.5 एनए पेट्रोल एमटी
|17.99
|-
|1.5 टर्बो पेट्रोल एटी
|19.99
|20.99
|1.5 डिझेल एमटी
|18.99
|20.29
|1.5 डिझेल एटी
|19.99
|21.29
सिएरा इंजिन पर्याय
सिएरा तीन इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे: 1.5 लिटर एनए पेट्रोल (106 एचपी), 1.5 लिटर डिझेल (116 एचपी) आणि 1.5 लिटर टर्बो-पेट्रोल (160 एचपी). ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिकचा समावेश आहे. टर्बो-पेट्रोल व्हेरियंट फक्त ऑटोमॅटिकसह येते.
अकॉम्प्लिश्ड ट्रिममध्ये सर्व इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत (एनए पेट्रोल डीसीटी वगळता), तर अकॉम्प्लिश्ड प्लस ट्रिममध्ये फक्त टर्बो-पेट्रोल आणि डिझेल पर्याय आहेत. या हाय-एंड व्हेरियंट्समध्ये लेव्हल 2 एडीएएस, 12-स्पीकर जेबीएल साउंड सिस्टीम, पॉवर ड्रायव्हर्स सीट विथ मेमरी, पॉवर टेलगेट, हेड्स-अप डिस्प्ले आणि आयआरए कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी यांसारखी प्रगत फीचर्स आहेत.
टाटा सिएराचं पुनरागमन
या किंमतींसह सिएरा मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये मजबूत स्थान मिळवते, जिथं ती ह्युंदाई क्रेटा, किया सेल्टॉस, मारुती सुझुकी व्हिक्टोरिस, स्कोडा कुशाक, टोयोटा हायरीडर आणि होंडा एलिव्हेट यांसारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करते. या प्रतिस्पर्ध्यांकडे फीचर्स, स्पेस आणि ब्रँड रेकग्निशनची चांगली मिश्रण आहे, पण सिएराची अनोखी डिझाइन, प्रीमियम इंटीरियर आणि विविध पॉवरट्रेन पर्याय तिला वेगळे ठरवतात. टाटा सिएराचं पुनरागमन भारतीय ऑटोमार्केटसाठी उत्साहवर्धक आहे, कारण ते क्लासिक डिझाइनला आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडतं. टॉप व्हेरियंट्सच्या किंमती जाहीर झाल्यानं आता ग्राहकांना पूर्ण माहिती मिळाली आहे, आणि बुकिंग्स लवकरच सुरू होणार आहेत.
