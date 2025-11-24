Tata Sierra : सिएरा परतली रे! उद्या धूम धडाक्यात लॉंच..!
टाटा सिएरा उद्या लॉंच : 90 च्या दशकातील आयकॉन टाटा सिएरा (Tata Sierra SUV) आधुनिक अवतारात परत येतेय.
Published : November 24, 2025 at 1:31 PM IST
मुंबई : टाटा मोटर्स इंडिया उद्या, 25 नोव्हेंबर 2025 रोजी आपली अत्यंत प्रतिक्षित टाटा सिएरा एसयूव्ही लॉंच (Tata Sierra SUV launch) करणार आहे. यापूर्वी भारत मोबिलिटी एक्स्पोमध्ये प्रदर्शित झालेल्या या गाडीनं प्रेक्षकांचं मन जिंकली होती. त्यानंतर टाटा मोटर्सनं अनेक टीझर रिलीज करून त्याच्या डिझाईनचं रहस्य उलगडलं आहे. ताज्या टीझरमध्ये तब्बल सहा कलर ऑप्शन्स दाखवण्यात आले असून, चाहत्यांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. चला तर मग, लॉंचच्या एक दिवस आधी सिएराच्या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया...
डिझाईन
नवीन टाटा सिएरा (Tata Sierra SUV) ही 1990 च्या दशकातील आयकॉनिक सिएराची आधुनिक आवृत्ती (Tata Sierra 2025) आहे. त्या काळातील प्रसिद्ध “ग्लासहाऊस” लूक आजही कायम ठेवण्यात आला आहे. मोठा ग्लास एरिया, जाड बी-पिलर आणि ब्लॅक अॅक्सेंटसह ग्लास पॅनेल्स यामुळं गाडीला एक वेगळेच वैभव प्राप्त झालं आहे. बॉक्सी आकार, सरळ प्रोफाइल आणि ग्लॉस ब्लॅक डिटेलिंगमुळं एलईडी हेडलॅम्प्स, डेटाइम रनिंग लॅम्प्स (DRL), टाटा लोगो आणि “Sierra” अक्षरे एकमेकांशी जोडली गेली आहेत. बंपरमध्ये स्किड प्लेट आणि ड्युअल फॉग लॅम्प्स बसवले असून, एकूणच लूक अतिशय आकर्षक आणि दमदार दिसतो.
सहा आकर्षक कलर ऑप्शन्स
ताज्या टीझरमध्ये टाटा मोटर्सनं सिएराचे सहा कलर ऑप्शन्स उघड केले आहेत. त्यात बंगाल रूज (Bengal Rouge), कूर्ग क्लाउड्स (Coorg Clouds), मुन्नार मिस्ट (Munnar Mist), प्रिस्टीन व्हाईट (Pristine White), प्युअर ग्रे (Pure Grey), अंदमान अॅडव्हेंचर (Andaman Adventure) रंगाचा समावेश आहे.
आतील डिझाइन
सिएरा एसयूव्हीच्या केबिनमध्ये तीन मोठे डिजिटल डिस्प्ले आहेत. एक ड्रायव्हरसाठी, तर दोन इन्फोटेन्मेंट स्क्रीन्स ज्या एकमेकांशी कंटेंट शेअर करू शकतात. टाटा कर्व्हमधील चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील यात वापरण्यात आलं असून, त्यावर इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो आणि टच-सेन्सिटिव्ह कंट्रोल्स आहेत. ब्लॅक आणि ग्रे थीम, सी-पिलरपर्यंत पसरलेले पॅनोरॅमिक सनरूफ, ड्युअल-टोन बेज आणि ग्रे अपहोल्स्ट्री यामुळं केबिन अत्यंत प्रीमियम वाटतं. पाच आसनी लेआउटमध्ये प्रत्येक सीटला अॅडजस्टेबल हेडरेस्ट आणि थ्री-पॉईंट सीटबेल्ट देण्यात आलं आहे.
फीचर्स
लॉंचनंतर पूर्ण फीचर लिस्ट जाहीर होईल, पण आतापर्यंत जाहीर लीक फीचर खालील प्रमाणे आहेत.
- ड्युअल-झोन ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल
- वायरलेस चार्जिंग पॅड
- पॉवर व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- रियर सनशेड्स
- 360-डिग्री कॅमेरा
- लेव्हल-२ ADAS (अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम)
- इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
- पॅनोरॅमिक सनरूफ
या सर्व गोष्टी सिएराला सेगमेंटमधील सर्वात टेक्नॉलॉजिकली अॅडव्हान्स्ड SUV बनवतात.
इंजिन आणि पॉवरट्रेन
टाटा सिएरा प्रथम 1.5 लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिनसह लॉंच होण्याची शक्यता आहे. हे इंजिन ऑटो एक्स्पो 2023 मध्ये दाखवलं गेलं होतं. ते 170 एचपी पॉवर आणि 280 एनएम टॉर्क देतं. याला मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही ट्रान्समिशन मिळतील. याशिवाय 1.5 लिटर नॅचरली अॅस्पिरेटेड पेट्रोल आणि 118 एचपी, 260 एनएम देणारे 1.5 लिटर डिझेल इंजिनही येण्याची शक्यता आहे. हे डिझेल इंजिन सध्या कर्व्ह आणि नेक्सॉनमध्ये वापरलं जातं.
अपेक्षित किंमत आणि स्पर्धा
अपेक्षेनुसार टाटा सिएराची किंमत 15 ते 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) दरम्यान असू शकते. या किंमतीत ती महिंद्रा XUV700, ह्युंदाई क्रेटा, किया सेल्टोस, मारुती ग्रँड विटारा आणि टोयोटा हायडर यांच्याशी थेट स्पर्धा करेल.
90 च्या दशकातील वारसा आणि 2025 ची आधुनिक टेक्नॉलॉजी यांचा परफेक्ट मेळ असलेली टाटा सिएरा उद्या भारतीय बाजारपेठेत धडकणार आहे. रेट्रो लूक, प्रीमियम इंटीरियर, दमदार इंजिन आणि प्रगत फीचर्स यामुळं ही SUV नक्कीच ग्राहकांच्या मनात घर करेल, अशी अपेक्षा आहे.
