टाटा सिएराचा धमका! : पहिल्याच दिवशी 70 हजार बुकिंग्स, ग्राहकांचा सिएराला उंदड प्रतिसाद
टाटा मोटर्सच्या नव्या सिएरा एसयूव्हीला (Tata Sierra SUV) ग्राहकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळतोय. बुकिंग्स सुरू होताच पहिल्याच दिवशी 70 हजार गाड्याची नोंदनी झाली.
Published : December 17, 2025 at 3:47 PM IST
मुंबई : टाटा मोटर्सनं नोव्हेंबर 2025 मध्ये भारतीय बाजारात आयकॉनिक टाटा सिएरा एसयूव्ही (Sierra SUV) लाँच केली. ही एसयूव्ही आता पुन्हा एकदा ग्राहकांच्या मनात घर करत आहे. अलीकडेच बुकिंग्स सुरू झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी 70 हजारांहून अधिक कन्फर्म बुकिंग्स कंपनीला मिळाल्या आहेत. याशिवाय, अतिरिक्त 1.35 लाख ग्राहकांनी त्यांच्या पसंतीच्या कॉन्फिगरेशनची नोंद करून बुकिंग प्रक्रिया पूर्ण करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही एसयूव्ही 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. तिच्या आधुनिक डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि शक्तिशाली इंजिन पर्यायांमुळं तिला ग्राहकांची प्रचंड पसंती मिळतेय.
टाटा सिएरा डिझाइन
टाटा सिएराचं डिझाइन बॉक्सी आकाराचं आहे, जे पूर्वीच्या मॉडेलपासून प्रेरित आहे, परंतु त्यात अनेक आधुनिक घटक जोडले आहेत. एसयूव्हीची उभी पोझिशन, ग्लॉस-ब्लॅक डिटेल्स, एलईडी हेडलाइट्स आणि डेटाइम रनिंग लाइट्स टाटा लोगो आणि 'सिएरा' इन्सिग्नियाशी जुळते. फ्रंट बंपरमध्ये स्किड प्लेट आणि ड्युअल फॉग लाइट्स अत्यंत सुंदर रीतीनं समाविष्ट केले आहेत.
टाटा सिएरा इंटीरियर
आतल्या भागात टाटा सिएराची लक्झुरियस इंटीरियर आहे, ज्यात तीन डॅशबोर्ड स्क्रीन्स आहेत: ड्रायव्हरसाठी एक आणि इन्फोटेनमेंटसाठी दोन, ज्या कंटेंट शेअरिंग सुविधा आहे. टाटा कर्व्हमधील चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील यात कायम आहे, ज्यात इलुमिनेटेड टाटा एम्ब्लेम आणि टच-सेंसिटिव्ह कंट्रोल्स आहेत.
टाटा सिएरा फीचर
कम्फर्ट आणि सुविधांसाठी, सिएरामध्ये 12-स्पीकर जेबीएल ऑडिओ सिस्टीम, सेगमेंटमधील पहिली सोनिकशाफ्ट साउंडबार, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, भारतातील सर्वात मोठे पॅनोरॅमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग डॉक, रियर सनशेड्स आणि व्हेंटिलेटेड, पॉवर्ड फ्रंट सीट्स यासारख्या अनेक सुविधा आहेत. इंटीरियरमध्ये सॉफ्ट-टच मटेरियल्स आणि फ्लोटिंग आर्मरेस्टमुळं आधुनिक आणि अपस्केल फील येतो.
लेव्हल 2 एडीएएस सूट
सुरक्षेच्या बाबतीत, टाटा सिएरा लेव्हल 2 एडीएएस सूटसह येते, ज्यात इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360-डिग्री कॅमेरा, ड्युअल ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग आणि 21 फंक्शन्स असलेले इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ईएसपी) समाविष्ट आहे. याशिवाय, सहा एअरबॅग्स, सीटबेल्ट प्रिटेन्शनर्स, आयसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी आणि सर्व प्रवाशांसाठी थ्री-पॉइंट ईएलआर सीटबेल्ट्स यासारख्या महत्त्वाच्या सुरक्षेच्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
टाटा सिएरा पॉवरट्रेन
पॉवरट्रेनच्या बाबतीत, पेट्रोल व्हेरिएंटमध्ये टाटाचं नवं 1.5-लिटर 4-सिलिंडर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बोचार्ज्ड इंजिन आहे, जे 160 एचपी आणि 255 एनएम टॉर्क देते. ते एआयएसआयएनच्या 6-स्पीड ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनशी जोडलेलं आहे. नॅचरली एस्पिरेटेड व्हर्जन 106 एचपी आणि 145 एनएम टॉर्क देतं (अॅटकिन्सन सायकलसाठी बेहतर इफिशियन्सी), जे 6-स्पीड मॅन्युअल आणि 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिकसह उपलब्ध आहे. डिझेल व्हेरिएंटमध्ये 1.5-लिटर इंजिन 118 एचपी देते, ज्यात 6-स्पीड मॅन्युअल (260 एनएम) आणि 6-स्पीड ऑटोमॅटिक (280एनएम) पर्याय आहेत.
ग्राहकांची प्रचंड मागणी
टाटा सिएरानं बाजारात धडक देताच ग्राहकांची प्रचंड मागणी दिसून येत आहे. ही एसयूव्ही टाटाच्या एसयूव्ही लाइनअपमध्ये मजल मारणारआहे. कारची डिलिव्हरी जानेवारी 2026 पासून सुरू होणार आहे. टाटा मोटर्सच्या या नव्या लाँचनं मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये ग्राहकांना अणखी एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
