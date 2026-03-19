ETV Bharat / technology

टाटा सिएरा एसयूव्हीला भारत NCAPपमध्ये पूर्ण 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग!

सिएरा SUV ला भारत NCAP मध्ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळालंय. तीनं प्रौढ संरक्षणात 32 पैकी 31.14 आणि बालक संरक्षणात 49 पैकी 44.73 गुण मिळवले.

author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 19, 2026 at 3:32 PM IST

|

Updated : March 19, 2026 at 4:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : टाटा मोटर्सची नवीनतम एसयूव्ही ‘टाटा सिएरा’नं (Sierra SUV) भारत एनकॅप (Bharat New Car Assessment Programme) च्या क्रॅश टेस्टमध्ये पूर्ण 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिळवलं (Sierra SUV 5 Star Safety Rating) आहे. कंपनीनं प्रवासी संरक्षणावर विशेष भर दिला असून, सिएरानं प्रौढ प्रवासी संरक्षणात 32 पैकी 31.14 गुण आणि बालक प्रवासी संरक्षणात 49 पैकी 44.73 गुण मिळवले आहेत. हे रेटिंग संपूर्ण सिएरा रेंजसाठी लागू आहेत. टेस्टिंगसाठी Accomplished+ आणि Adventure+ व्हेरियंट्स वापरण्यात आले तरीही सर्व व्हेरियंट्सना हेच रेटिंग मिळालं आहे. यामुळं टाटा सिएरा आता सुरक्षितता, आराम आणि किंमत यांच्या बाबतीत बाजारात एक मजबूत स्पर्धक म्हणून उभी राहिली आहे.

टाटा सिएरा: प्रौढ प्रवासी संरक्षण
प्रौढ प्रवासी संरक्षण विभागात टाटा सिएरानं जवळपास परफेक्ट कामगिरी केली. फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बॅरियर टेस्टमध्ये 16 पैकी 15.14 गुण मिळाले आहेत. ड्रायव्हरच्या डोकं, मानेचे, पेल्व्हिस, मांड्या आणि पाय यांचं संरक्षण ‘गुड’ रेटिंगमध्ये होतं. छाती आणि टिबिया विभागात ‘अॅडिक्वेट’ रेटिंग मिळालंय. को-ड्रायव्हरसाठी सर्व भाग ‘गुड’ होते, फक्त उजव्या टिबियाला ‘अॅडिक्वेट’ रेटिंग मिळालं. साइड इम्पॅक्ट टेस्टमध्ये (मूव्हेबल डिफॉर्मेबल बॅरियर आणि साइड पोल इम्पॅक्ट) डोक्याचे, छातीचे, पोटाचे आणि पेल्व्हिसचे संरक्षण ‘गुड’ होतं. साइड पोल इम्पॅक्टमध्ये एकूण ‘ओके’ रेटिंग मिळालं तरीही एकूण कामगिरी उत्कृष्ट राहिली. या चाचण्यांमुळं टाटा सिएरा मोठ्या अपघातातही प्रवाशांना उत्तम संरक्षण देऊ शकते, हे सिद्ध झालं आहे.

टाटा सिएरा: बालक प्रवासी संरक्षण
बालक संरक्षण विभागातही सिएरानं 44.73 गुण मिळवून प्रभावी कामगिरी केली. 18 महिन्यांचा आणि 3 वर्षांचा बालक डमी रिअर-फेसिंग चाइल्ड सीटमध्ये बसवण्यात आला होता. फ्रंटल क्रॅशमध्ये 18 महिन्यांच्या डमीला 8 पैकी 7.73 गुण तर 3 वर्षांच्या डमीला पूर्ण 8 गुण मिळाले. साइड इम्पॅक्टमध्ये दोन्ही डमींना 4 पैकी 4 गुण मिळाले. डायनॅमिक अॅसेसमेंटमध्ये 24 पैकी 23.73 गुण आणि चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (CRS) इन्स्टॉलेशनमध्ये पूर्ण 12 पैकी 12 गुण मिळाले. यामुळं सिएरामध्ये चाइल्ड सीट्स सहज बसवता येतात. व्हेइकल अॅसेसमेंटमध्ये थोडी वजावट झाली तरीही एकूण बालक संरक्षण उत्कृष्ट आहे.

टाटा सिएरा: सुरक्षा वैशिष्ट्ये
टाटा सिएरा स्टँडर्ड स्वरूपातच सहा एअरबॅग्ज, ABS with EBD, ट्रॅक्शन कंट्रोल, रिअर पार्किंग सेंसर आणि ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक्स देते. इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आणि ऑटो होल्ड सारखी वैशिष्ट्ये देखील उपलब्ध आहेत. उच्च व्हेरियंट्समध्ये 360 डिग्री कॅमेरा, लेव्हल-2 ADAS, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग आणि ऑटो-डिमिंग IRVM सारखी अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा मिळतात. यामुळं सिएरा केवळ क्रॅश टेस्टमध्ये नाही, तर दैनंदिन ड्रायव्हिंगमध्येही सुरक्षितता सुनिश्चित करते.

टाटा सिएरा: पॉवरट्रेन आणि अनुभव
सिएरा तीन इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे. 1.5 लिटर पेट्रोल, 1.5 लिटर टर्बो-पेट्रोल (160 hp आणि 255 Nm) आणि 1.5 लिटर डिझेल इंजिन यात आहे. टर्बो-पेट्रोल आणि डिझेल पर्याय लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी उत्तम टॉर्क आणि इंधनक्षमता देतात.

टाटा सिएरा: किंमत आणि स्पर्धक
एक्स-शोरूम किंमत 11.49 लाख ते 21.29 लाख रुपये दरम्यान आहे. यामुळं मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी परवडणारी सुरक्षित एसयूव्ही उपलब्ध झाली आहे. मुख्य स्पर्धक म्हणजे ह्युंडाई क्रेटा, रेनॉल्ट डस्टर, मारुती सुझुकी विक्टोरिस आणि इतर मॉडेल्स आहेत. मात्र 5-स्टार रेटिंग आणि समृद्ध फीचर्समुळं टाटा सिएरा बाजारात वेगळी छाप पाडेल. टाटा सिएरानं भारत एनकॅपमध्ये दिलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळं भारतीय ग्राहकांना सुरक्षित आणि विश्वासार्ह एसयूव्हीची निवड सोपी झाली आहे. कंपनीच्या ‘सुरक्षा प्रथम’ धोरणाचं हे उत्तम उदाहरण आहे.

TAGGED:

TATA SIERRA SUV
TATA SIERRA SUV SAFETY RATING
SIERRA SUV
टाटा सिएरा
SIERRA SUV 5 STAR SAFETY RATING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.