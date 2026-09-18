टाटा सिएरा 'लिजेंड सिरीज' लाँच! आता अधिक परवडणाऱ्या किमतीत प्रीमियम वैशिष्ट्ये...
टाटा मोटर्सनं 'सिएरा लिजेंड सिरीज' (Tata Sierra Legend Series) भारतात लॉंच केलीय. या गाडीची सुरुवातीची किंमत 11.99 लाख आहे.
Published : September 18, 2026 at 3:14 PM IST
मुंबई: टाटा मोटर्सनं सिएराच्या व्हेरिएंट श्रेणीची पुनर्रचना करून 'लिजेंड सिरीज' (Sierra Legend) सादर केली आहे, ज्यामध्ये कॅबिनची रचना (डिझाइन) अद्ययावत करण्यात आली आहे. याची किंमत 11.99 लाख (एक्स-शोरूम) पासून सुरू होते. या लाँचद्वारे कंपनीनं प्रीमियम साहित्य, आणि अधुनिक तंत्रज्ञान व्हेरिएंट्समध्ये उपलब्ध करून दिलं आहे. लिजेंड सिरीज ही विद्यमान सिएरा श्रेणीला पूरक ठरते.
लिजेंड सिरीजचे व्हेरिएंट्स : लिजेंड सिरीजमध्ये Smart+ L, Pure L, Pure L(O), Pure+ L आणि Adventure+ L यांसारख्या ट्रिम्सचा समावेश आहे. प्रत्येक ट्रिममध्ये आधीच्या व्हेरिएंटची वैशिष्ट्ये कायम ठेवून अतिरिक्त सोयीसुविधा जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांना अपग्रेड करण्याचा स्पष्ट आणि सोपा मार्ग मिळतो. Smart+ L पासून सुरुवात करून, या सिरीजमध्ये अधिक प्रीमियम वैशिष्ट्ये मिळतात.
सिएरा लिजेंड सिरीजचे रंगांचे पर्याय: लिजेंड सिरीज विविध आकर्षक रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. Pristine White, Pure Grey आणि Coorg Clouds हे मूळ (बेस) पर्याय आहेत. Munnar Mist हा रंग Pure L ट्रिमपासून उपलब्ध आहे, तर Bengal Rouge (Tinted) आणि Andaman Adventure हे रंग Pure+ L आणि Adventure+ L ट्रिम्सला मिळताय. हे रंग गाडीला एक वेगळा आणि आकर्षक लूक देतात.
कॅबिन आणि वैशिष्ट्यांची सविस्तर माहिती : Smart+ (O) व्हेरिएंटपासून लेदररेट सीट्स, लेदररेट डोअर ट्रिम्स आणि आर्मरेस्ट्स, स्टिअरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो-फोल्डिंग ORVMs, फुल कव्हर्ससह 17-इंच स्टील व्हील्स आणि रूफ रेल्स यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात. मानक सुरक्षा वैशिष्ट्यांमध्ये सहा एअरबॅग्ज, ESP, सर्व चाकांवर डिस्क ब्रेक्स आणि ऑटो-होल्डसह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांचा समावेश आहे.
Pure (O) व्हेरिएंट: Pure (O) व्हेरिएंटमध्ये टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, आठ-स्पीकर्सची ऑडिओ यंत्रणा, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले, गाईडलाईन्ससह रिअर कॅमेरा, क्रूझ कंट्रोल, ड्राइव्ह मोड्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPMS, 17-इंच अलॉय व्हील्स आणि रिअर वॉश-वाइप फंक्शन यांसारख्या अतिरिक्त सुविधांचा समावेश होतो.
Pure+ (O) व्हेरिएंट : Pure+ (O) व्हेरिएंटमध्ये पूर्णपणे लेदरेट (कृत्रिम चामड्याचे) इंटिरियर, 'थाय-सपोर्ट एक्सटेंडर'सह सहा-मार्गी (six-way) इलेक्ट्रिकली ॲडजस्ट होणारी ड्रायव्हरची सीट, 'बॉस मोड', ड्युअल-झोन ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, ड्रायव्हरच्या बाजूला 'वन-टच अँटी-पिंच' खिडकी, मागील बाजूस USB-C चार्जिंग पोर्ट्स आणि इतर अतिरिक्त सुविधांचा समावेश आहे.
Adventure+ (O) टॉप व्हेरिएंट: Adventure+ (O) हे या श्रेणीतील सर्वोच्च (top-spec) व्हेरिएंट आहे. यात '4Sight' ब्लाइंड-स्पॉट व्ह्यूसह 360-डिग्री HD सराउंड-व्ह्यू सिस्टम, फ्रंट पार्किंग सेन्सर्स, कॉर्नरिंग फंक्शनसह LED फॉग लॅम्प्स, फ्रिक्वेन्सी-डिपेंडंट डॅम्पिंग असलेली 'सुपरग्लाइड' सस्पेन्शन सिस्टम, नॉर्मल/वेट/रफ टेरेन मोड्स, मोठे डिजिटल डिस्प्ले, दोन टप्प्यांत रिक्लाइन होणारी मागील सीट, मागील आर्मरेस्ट, मूड लाइटिंग, कूल्ड ग्लोव्हबॉक्स आणि वायरलेस चार्जिंग यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.
पॉवरट्रेन पर्याय: 'लेजेंड' (Legend) मालिकेसाठी पॉवरट्रेनचे पर्याय जैसे-थे ठेवण्यात आले आहेत. यात Revotron 1.5-लिटर पेट्रोल, Kryojet 1.5-लिटर डिझेल आणि Hyperion 1.5-लिटर TGDi इंजिन्स उपलब्ध आहेत. विविध व्हेरिएंट्समध्ये ही इंजिन्स 6MT, 6AT आणि 7DCA ट्रान्समिशन पर्यायांसह जोडली गेली आहेत, ज्यामुळं ग्राहकांना त्यांच्या विशिष्ट गरजांनुसार योग्य इंजिन आणि गिअरबॉक्सची निवड करता येते.
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