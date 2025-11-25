ETV Bharat / technology

टाटाची बहुप्रतीक्षित सिएरा लाँच; किंमत फक्त 11.49 लाख रुपयांपासून सुरू!

टाटा सिएरानं 20 वर्षांनंतर भारतात पुन्हा पुनरागमन केलंय. केवळ 11.49 लाखांपासून मिळणारी ही प्रीमियम एसयूव्ही क्रेटा-सेल्टॉसला जबरदस्त टक्कर देणार आहे.

Tata Sierra
टाटाची सिएरा (Tata)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 4:11 PM IST

|

Updated : November 25, 2025 at 4:29 PM IST

3 Min Read
मुंबई : टाटा मोटर्सनं आज आपली आयकॉनिक नेमप्लेट ‘सिएरा’ तब्बल दोन दशकांनंतर पुन्हा लॉंच केली. नवीन टाटा सिएरा ही मिड-साइज एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये थेट ह्युंदाई क्रेटा, किया सेल्टॉस, होंडा एलिव्हेट, फॉक्सव्हॅगन टाइगन, स्कोडा कुशाक यांसारख्या दिग्गजांशी स्पर्धा करणार आहे. आकर्षक डिझाइन, प्रीमियम फीचर्स आणि तीन पॉवरट्रेन पर्यायांसह ही गाडी केवळ 11.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) किंमतीत उपलब्ध होणार आहे.

टाटाची सिएरा (Etv Bharat Reporter)

तिहेरी स्क्रीन सेटअप
सिएराचं इंटीरियर भन्नाट आहे! डॅशबोर्डवर तीन मोठ्या स्क्रीन्सचा समावेश. ड्रायव्हर डिस्प्ले, इन्फोटेनमेंट सिस्टम आणि समोरच्या प्रवाशासाठी स्वतंत्र पॅसेंजर स्क्रीन. हा तिहेरी स्क्रीन सेटअप देणारी सिएरा ही भारतातली पहिलीच SUV ठरलीय. 5G कनेक्टिव्हिटी, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो-ॲपल कारप्ले, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी यासह JBL चा 12-स्पीकर डॉल्बी अ‍ॅटमॉस सपोर्टेड साऊंड सिस्टम आणि डॅशबोर्डमधला खास सोनिकशाफ्ट साउंडबार संगीतप्रेमींना थक्क करणार आहे.

इंजिन पर्याय आणि परफॉर्मन्स
नवीन सिएरा तीन इंजिन पर्यायांसह येते. सिएरासाठी टाटानं पूर्णपणे नवं 1.5 लिटर TGDi टर्बो पेट्रोल इंजिन विकसित केलंय, जे 168 bhp पॉवर आणि 280 Nm टॉर्क देते. याशिवाय 1.5 लिटर डिझेल पर्यायही उपलब्ध आहे. दोन्ही इंजिन्स मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्ससह मिळतील. सर्वात महत्त्वाचं सिएरात ऑल-व्हील-ड्राईव्ह (AWD) सिस्टमचा पर्याय पहिल्यांदाच मिळणार आहे.

किंमत
टाटानं सिएराची एक्स-शोरूम किंमत 11.49 लाख रुपयांपासून सुरू ठेवलीय. ही किंमत सेगमेंटमधील स्पर्धकांपेक्षा अत्यंत आकर्षक आहे. गाडी सहा आकर्षक रंगांत उपलब्ध आहे. कूर्ग व्हाईट (सिल्व्हर), बेंगाल रग (लाल), मुन्नार मिस्ट (हिरवा), अंदमान एडव्हेंचर (पिवळा), मिंटल ग्रे (करडा) आणि प्रिस्टीन व्हाईट (पांढरा). येत्या 15 डिसेंबर 2025 पासून अधिकृत बुकिंग आणि टेस्ट ड्राईव्ह सुरू होईल, तर पहिल्या ग्राहकांना डिलिव्हरी जानेवारी 2026 पासून मिळू लागेल.

इंजिन पर्यायपॉवरटॉर्कगिअरबॉक्स पर्यायएक्स-शोरूम किंमत (अंदाजे)
1.5L Kryojet टर्बो डिझेल118 PS260 Nm (MT) / 280 Nm (AT)6-स्पीड MT / 6-स्पीड AT11.49 – 15.80 लाख
1.5L NA Revotron पेट्रोल106 PS145 Nm6-स्पीड MT / 7-स्पीड DCT11.49 – 14.20 लाख
1.5L TGDi Hyperion टर्बो पेट्रोल160 PS255 Nm6-स्पीड MT / 7-स्पीड DCT13.50 – 17.50 लाख

मुख्य वैशिष्ट्ये (सेगमेंट-फर्स्ट/बेस्ट-इन-क्लास)

श्रेणीवैशिष्ट्ये
डिस्प्लेतीन स्क्रीन्स (ड्रायव्हर + ड्युअल इन्फोटेनमेंट), कंटेंट शेअरिंग
ऑडिओ12-स्पीकर JBL + SonicShaft साऊंडबार
कम्फर्टभारतातील सर्वात मोठा पॅनोरॅमिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड-पॉवर फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड्स
सेफ्टी (Level-2 ADAS)360° कॅमेरा, ड्युअल ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर, 21 फंक्शन्ससह ESP, 6 एअरबॅग्स

डिझाइन
ग्राहकांना मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही गिअरबॉक्सचे पर्याय मिळतील. डिझाइन जुनी सिएराची आठवण करून देणाऱ्या बॉक्सी सिल्हूटसह नवीन सिएरा पूर्णपणे आधुनिक दिसते. समोरच्या भागात ग्लॉस-ब्लॅक पॅनेल्स, एलईडी हेडलॅम्प्स आणि डीआरएल्स, टाटा लोगो आणि ‘Sierra’ लेटरिंग एकत्रित केलं आहे. खालच्या भागात स्किड प्लेट आणि फॉग लॅम्प्स बंपरमध्ये अत्यंत स्टायलिश रीतीनं बसवले आहेत.

कसं आहे केबिन
सिएराच्या आत प्रवेश करताच प्रीमियमप फीचरची जाणीव होते. तीन मोठे डिस्प्ले (ड्रायव्हर डिस्प्ले + ड्युअल इन्फोटेनमेंट स्क्रीन्स), कंटेंट शेअरिंग सुविधा, टाटा कर्व्हमधला चार-स्पोक स्टीयरिंग (इल्युमिनेटेड लोगोसह), टच-सेंसिटिव्ह कंट्रोल्स, 12-स्पीकर जेबीएल साऊंड सिस्टिम, सेगमेंट-फर्स्ट सोनिकशाफ्ट साऊंडबार, भारतातील सर्वात मोठा पॅनोरॅमिक सनरूफ, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, व्हेंटिलेटेड-पॉवर फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड्स आणि सॉफ्ट-टच मटेरियल्सनं सजलेले इंटीरियर असं यात अधुनिक वैशिष्ट्य आहे.

लेव्हल 2 एडीएएस
सिएरा सेफ्टीसिएरा लेव्हल 2 एडीएएस पॅकेजसह येते. 360° कॅमेरा, ड्युअल ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 21 फंक्शन्ससह ईएसपी. याशिवाय 6 एअरबॅग्स, सीटबेल्ट प्री-टेन्शनर्स, आयसोफिक्स चाइल्ड सीट अँकर, सर्व प्रवाशांसाठी 3-पॉइंट ईएलआर सीटबेल्ट्स ही स्टँडर्ड फीचर्स आहेत. पुढच्या सीट्सना एक्सटेंडेबल लेग सपोर्ट, एक्सटेंडेबल सन व्हायझर, बूट उघडताच आपोआप सुरू होणारी टेल लॅम्प, हायपर HUD आणि लेव्हल-2 ADAS सारखी प्रगत सेफ्टी सिस्टम सिएराला खरंच लक्झरी फील देतात.

बुकिंग
बुकिंग 16 डिसेंबर 2025 पासून सुरू होईल, तर डिलिव्हरी 15 जानेवारी 2026 पासूम शुरू होणार आहे. टाटा सिएरानं एकदा परत सिद्ध केलं की, भारतीय ग्राहकांना परवडणाऱ्या किंमतीत प्रीमियम आणि सेफ एसयूव्ही देण्याचं कौशल्य फक्त टाटाकडेच आहे.

