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सिएरा SUV नं ओलांडला 50,000 युनिट विक्रीचा टप्पा; ज्युबिली एडिशनसह नवीन अ‍ॅक्सेसरी पॅक्स सादर

टाटा मोटर्सने सिएरा SUV चं ज्युबिली एडिशन सादर केलं. डीलर-फिटेड अ‍ॅक्सेसरी पॅक्ससह आता सिएरा अधिक स्टाइलिश आणि सुविधाजनक झाली आहे.

Tata Sierra
सिएरा SUV (Tata Motor)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 11, 2026 at 5:31 PM IST

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मुंबई:टाटा मोटर्सनं आपल्या लोकप्रिय सिएरा SUV साठी एक खास ज्युबिली एडिशन सादर केली आहे. कंपनीनं 50,000 युनिट विक्रीचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठला असून, ग्राहकांना आकर्षक आणि तयार अ‍ॅक्सेसरी पॅकेजेस उपलब्ध करून दिले आहेत. नवीन ट्रिमऐवजी टाटा मोटर्सनं सिएराच्या निवडक व्हेरिएंट्ससाठी क्युरेटेड डीलर-फिटेड अ‍ॅक्सेसरी आणली आहेत. यामुळं ग्राहकांना डीलरशिपवरूनच तयार आणि स्टाइलिश सिएरा घेता येणार आहे.

50,000 युनिट्सची विक्री : सिएरा SUV भारतीय बाजारात आपल्या मजबूत बिल्ड क्वालिटी, ऑफ-रोड क्षमता आणि आरामदायक फीचर्समुळं लोकप्रिय ठरली आहे. 50,000 युनिट्सची विक्री ही कंपनीसाठी अभिमानास्पद उपलब्धी आहे. ज्युबिली एडिशन या यशस्वी प्रवासाचा उत्सव साजरा करण्यासाठीच लॉंच करण्यात आली आहे. यात कॉस्मेटिक, सुरक्षा आणि सुविधा वाढवणारे अ‍ॅक्सेसरीजचा समावेश आहे. ग्राहकांना पूर्ण पॅकेज घेण्याचा किंवा वैयक्तिक अ‍ॅक्सेसरीज निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.

स्मार्ट+ ज्युबिली एडिशन : स्मार्ट+ ज्युबिली एडिशनमध्ये SUV च्या देखाव्यात लक्षणीय बदल दिसतील. यात फ्रंट ग्रिल अ‍ॅड-ऑन्स आणि टेलगेट क्लॅडिंग देण्यात आले आहे. यामुळं सिएरा अधिक आकर्षक आणि वेगळी दिसतेय. या पॅकेजमध्ये रूफ रेल्स, सेमी-लेदरेट सीट कवर्स, चार स्पीकर्स, 10.25 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम (वायरलेस Apple CarPlay आणि Android Auto सह) आणि रियर पार्किंग कॅमेरा यांचा समावेश आहे. दैनंदिन वापरात सुविधा आणि स्टाइल दोन्ही मिळवण्यासाठी हा पर्याय आदर्श आहे.

प्युअर ज्युबिली एडिशन : प्युअर ज्युबिली एडिशन स्मार्ट+ पॅकेजवर आधारित आहे. यात समान ग्रिल अ‍ॅड-ऑन आणि टेलगेट क्लॅडिंगसह अतिरिक्त फीचर्स जोडण्यात आले आहेत. यामध्ये व्हील आर्च क्लॅडिंग, पार्सल ट्रे, मॅग्नेटिक सनशेड्स, पूर्ण लेदरेट सीट कवर्स, लेदरेट स्टीअरिंग व्हील कव्हर आणि फ्रंट-रियर डॅश कॅमेरे यांचा समावेश आहे. या पॅकेजमुळं SUV चा लूक अधिक प्रिमियम होतो आणि आतल्या आरामातही वाढ होते. कुटुंबासह दीर्घ प्रवास करणाऱ्या ग्राहकांसाठी हे पॅकेज उपयुक्त ठरेल.

अ‍ॅडव्हेंचर ज्युबिली एडिशन : रुगर आणि अ‍ॅडव्हेंचरस प्रेमींसाठी टाटा मोटर्सनं अ‍ॅडव्हेंचर ज्युबिली एडिशन सादर केली आहे. यात कंपनीच्या संपूर्ण ROQ अ‍ॅक्सेसरी किटचा समावेश आहे. यासोबत डॅश कॅमेराही उपलब्ध आहे. ऑफ-रोडिंग आणि खडतर रस्त्यांवर साहस करणाऱ्या ग्राहकांना हे एडिशन विशेष आकर्षित करेल. ROQ किटमुळं SUV ची मजबूती आणि संरक्षण क्षमता वाढते.

ज्युबिली एडिशन हे स्वतंत्र व्हेरिएंट नाही, तर प्रत्येक ट्रिमसाठी तयार केलेली अ‍ॅक्सेसरी आहे. ग्राहक आपल्या गरजेनुसार वैयक्तिक अ‍ॅक्सेसरीजही निवडू शकतात. कंपनीनं या पॅकेजेसची किंमत अद्याप जाहीर केलेली नाही. इच्छुक ग्राहकांनी जवळच्या टाटा डीलरशी संपर्क साधून व्हेरिएंटनुसार किंमत आणि उपलब्धता जाणून घ्यावी. या उपक्रमामुळं टाटा मोटर्स ग्राहकांना अधिक वैयक्तिकृत आणि तयार उत्पादन देण्याच्या दिशेनं पाऊल टाकत आहे. सिएरा SUV च्या लोकप्रियतेत आणखी वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे.

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TATA SIERRA JUBILEE EDITION
सिएरा ज्युबिली एडिशन
SIERRA JUBILEE EDITION
TATA SIERRA JUBILEE EDITION PACKS

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