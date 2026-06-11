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Sierra EV 30 जून रोजी होणार सादर, अपेक्षित किंमत आणि वैशिष्ट्ये

टाटा सिएरा ईव्ही 30 जून रोजी सादर भारतात होणार होणार आहे. ही कार AWD 550 किमीची रेंज आणि प्रीमियम वैशिष्ट्यासह येण्याची शक्यता आहे.

Sierra
Sierra (Tata)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 5:16 PM IST

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मुंबई : टाटा मोटर्स आपली बहुप्रतिक्षित इलेक्ट्रिक एसयूव्ही (e-SUV), 'सिएरा ईव्ही', (Sierra EV) 30 जून 2026 रोजी सादर करणार आहे. ही करा सर्वप्रथम 'ऑटो एक्सपो 2020' मध्ये 'कॉन्सेप्ट' म्हणून सादर करण्यात आली होती आणि त्यानंतर 'ऑटो एक्सपो 2023' मध्येही ती प्रदर्शित करण्यात आली. 2025 च्या उत्तरार्धात, उत्पादन-सज्ज आवृत्तीचं अंतिम डिझाइन दर्शवणारा एक टीझर तसंच ICE (अंतर्गत ज्वलन इंजिन) सिएरा सादर करण्यात आली होती.

सिएरा ईव्ही: सिएरा ईव्हीमध्ये ICE आवृत्तीपेक्षा वेगळे विशिष्ट डिझाइन घटक आहेत, ज्यामध्ये 'ब्लँक-ऑफ' (बंद) ग्रिल आणि सुधारित फ्रंट बंपरचा समावेश आहे. टीझरमध्ये दिसणारे अलॉय व्हील्स दोन्ही आवृत्त्यांमध्ये सारखेच वाटत असले तरी, ईव्ही प्रकाराला (व्हेरियंटला) अधिक वेगळे दर्शवण्यासाठी कदाचित अद्वितीय डिझाइन दिलं जाऊ शकतं. टाटाच्या इतर ईव्हीप्रमाणेच, यावरही 'ev' बॅजिंग असेल.

बॅटरी, कामगिरी आणि आर्किटेक्चर: हॅरियर ईव्हीप्रमाणेच, सिएरा ईव्हीमध्ये 65 kWh आणि 75 kWh बॅटरी पॅकचे पर्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे. ही कार टाटाच्या 'ACTi EV+' आर्किटेक्चरवर आधारित असेल. 'ऑटोकार इंडिया'शी बोलताना, कंपनीचे मुख्य व्यावसायिक अधिकारी (CCO) विवेक श्रीवास्तव यांनी दुजोरा दिला की सिएरा ईव्ही RWD (रिअर-व्हील ड्राइव्ह) आणि AWD (ऑल-व्हील ड्राइव्ह) अशा दोन्ही कॉन्फिगरेशन्समध्ये उपलब्ध असेल; AWD पर्याय केवळ 75 kWh बॅटरीसह दिला जाईल. टाटा मोटर्सच्या ईव्ही पोर्टफोलिओमध्ये, सिएरा ईव्हीला 'कर्व्ह ईव्ही' (Curvv EV) आणि 'हॅरियर ईव्ही' (Harrier EV) यांच्या दरम्यान स्थान दिलं जाईल, ज्यामुळं ग्राहकांना मध्यम आकाराच्या प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूव्हीचा पर्याय मिळेल.

इंटिरिअर आणि वैशिष्ट्ये: सिएरा ईव्हीचे इंटिरिअर (आतील भाग) बऱ्याच अंशी ICE (अंतर्गत ज्वलन इंजिन) आवृत्तीसारखेच असेल. तिच्या टॉप-स्पेक प्रकारात 'ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप' असेल, ज्यामध्ये 10.25-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, 12.3 इंच सेंट्रल टचस्क्रीन आणि 12.3 इंच पॅसेंजर स्क्रीनचा समावेश असेल. लोअर-स्पेक मॉडेल्समध्ये ड्युअल-स्क्रीन सेटअप आणि हेड-अप डिस्प्ले (HUD) असेल. यात पॅनोरामिक सनरूफ, पॉवर्ड आणि व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, प्रीमियम ऑडिओ सिस्टम आणि विविध ड्राइव्ह मोड्स यांसारखी आधुनिक वैशिष्ट्ये असण्याची अपेक्षा आहे. सुरक्षेसाठी, यात 'ॲडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम' (ADAS) आणि अनेक एअरबॅग्ज असतील.

किंमत आणि स्पर्धा: सिएरा ईव्हीची (Sierra EV) किंमत 18 लाख ते 25 लाख रुपयांच्या दरम्यान असण्याची शक्यता आहे. ही गाडी 'कर्व्ह ईव्ही' (Curvv EV - 16.99 लाख ते 19.19 लाख रुपये) आणि 'हॅरियर ईव्ही' (Harrier EV - 21.49 लाख ते 28.99 लाख रुपये) यांच्या दरम्यानच्या श्रेणीत येईल. बाजारपेठेत ही गाडी महिंद्रा BE.05, ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिक, एमजी ZS EV आणि मारुती e-Vitara यांसारख्या मॉडेल्सशी स्पर्धा करेल.

गेल्या काही वर्षांत टाटा मोटर्सनं ईव्ही (EV) क्षेत्रात आपली मजबूत पकड निर्माण केली आहे. सिएरा ईव्हीच्या माध्यमातून कंपनी प्रीमियम एसयूव्ही (SUV) सेगमेंटमधील आपलं स्थान अधिक बळकट करत आहे. 30 जून रोजी होणाऱ्या लाँचिंगनंतर ग्राहकांना टेस्ट ड्राइव्ह आणि बुकिंगची संधी मिळेल.

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SIERRA EV UNVEILED ON JUNE 30
TATA SIERRA EV
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