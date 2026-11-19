भारत एनसीएपी क्रॅश टेस्टमध्ये टाटा सिएरा ईव्हीला मिळालं 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग...!
भारत NCAP नं टाटा मोटर्सच्या इलेक्ट्रिक SUV, टाटा सिएरा EV ची क्रॅश टेस्ट केली आहे. या कारला 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग देण्यात आलं आहे.
Published : November 19, 2026 at 5:25 PM IST
हैदराबाद: भारत NCAP (Bharat NCAP) नं टाटा मोटर्सच्या 'टाटा सिएरा ईव्ही' (Tata Sierra EV) या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीची क्रॅश टेस्ट घेतली असून, तिला 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग दिलं आहे. प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या मूल्यमापनात या वाहनानं 35 पैकी 30.62 गुण मिळवले आहेत, तर लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी 49 पैकी 49 गुण प्राप्त केले आहेत. या चाचण्यांसाठी वाहनाच्या टॉप-एंड व्हेरिएंटचा, म्हणजेच 'एम्पॉवर्ड ए 75kWh क्यूडब्ल्यूडी' (Empowered A 75kWh QWD) चा वापर करण्यात आला होता. हे रेटिंग या इलेक्ट्रिक मिड-साईज एसयूव्हीच्या सर्व व्हेरिएंट्सना लागू होते असं समजलं जातं.
टाटा सिएरा ईव्ही BNCAP प्रौढ प्रवासी सुरक्षा : 'फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बॅरियर' (frontal offset deformable barrier) चाचणीमध्ये, टाटा सिएरा ईव्हीनं चालक आणि पुढच्या सीटवरील प्रवासी यांच्या डोके, छाती, पेल्विस (कंबरेचा भाग) आणि मांड्यांच्या भागासाठी 'उत्तम' (good) सुरक्षा प्रदान केली. पायांच्या खालच्या भागासाठी सुरक्षा 'पुरेशी' (adequate) असल्याचं टेस्टमध्ये दिसून आलं आहे. 'साईड मूव्हेबल डिफॉर्मेबल बॅरियर' (side movable deformable barrier) चाचणीमध्ये, वाहनानं शरीराच्या सर्व महत्त्वाच्या भागांसाठी 'उत्तम' सुरक्षा दिली, तर 'साईड पोल इम्पॅक्ट' (side pole impact) चाचणीमध्ये याला 'पुरेशी' (adequate) श्रेणी मिळाली.
BNCAP बाल प्रवासी सुरक्षा (COP) निकाल: बाल प्रवासी सुरक्षा (COP) चाचण्यांमध्ये, टाटा सिएरा ईव्हीनं उत्तम कामगिरी केली आहे—फ्रंटल क्रॅश टेस्टमध्ये 8 पैकी 8 गुण आणि साईड क्रॅश टेस्टमध्ये 4 पैकी 4 गुण मिळवले (हे निकाल 18 महिने आणि 3 वर्षे वयाच्या मुलांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डमींच्या आधारे देण्यात आले आहेत). तसंच, 'चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम' (CRS) इन्स्टॉलेशनसाठी 12 पैकी 12 गुण मिळाले, मात्र वाहन मूल्यमापन गुणांमधून 4 गुण वजा करण्यात आले. परिणामी, लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी या वाहनाला एकूण 49 पैकी 45 गुण मिळाले आहेत.
टाटा सिएरा ईव्हीची सुरक्षा वैशिष्ट्ये: सुरक्षेच्या दृष्टीनं, सिएरा ईव्हीमध्ये सहा एअरबॅग्ज, मॅन्युअल डे/नाईट इनसाईड रिअरव्ह्यू मिरर (IRVM), रेन-सेन्सिंग वायपर्स, रिअर वायपर आणि वॉशर, रिअरव्ह्यू कॅमेरा आणि 'ऑटो-होल्ड' फंक्शनसह इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक यांसारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, वाहनामध्ये सर्व सीटसाठी ॲडजस्टेबल हेडरेस्ट, सर्व चाकांवर डिस्क ब्रेक, आयएसओफिक्स माउंट्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-होल्ड असिस्ट, हिल-डिसेंट कंट्रोल, ट्रॅक्शन कंट्रोल सिस्टम, एबीएस आणि ईबीडी यांचा समावेश आहे. ही सर्व वैशिष्ट्ये स्टँडर्ड म्हणून दिली आहेत. किंमतीबद्दल बोलायचं झाल्यास, सिएरा ईव्हीची किंमत 18.79 लाख ते 25.99 लाख दरम्यान आहे. ही महिंद्रा बीई 6ई स्पोर्टेक, ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिक, मारुती ई-विटारा, विनफास्ट व्हीएफ 6 आणि एमजी झेडएस ईव्ही यांसारख्या वाहनांशी स्पर्धा करते.
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