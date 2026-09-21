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Tata Sierra Dark Edition लाँच! आकर्षक 'Stealth Black' लूकसह पदार्पण...

टाटा मोटर्सनं 'डार्क एडिशन' या ब्लॅक-आउट कॉस्मेटिक पॅकेजसह 'टाटा सिएरा' बाजारात आणली आहे. तिची किंमत 13.99 लाख रुपये आहे..

Tata Sierra Dark Edition
Tata Sierra Dark Edition (Instagram/tata.cars.sierra)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 3:03 PM IST

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मुंबई: टाटा मोटर्सनं 'सिएरा'ची 'डार्क एडिशन' सादर केली आहे. काळा 'स्टेल्थ' लूक, जांभळ्या रंगाचे तपशील (purple accents) आणि 13.99 लाख रुपयांची आकर्षक सुरुवातीची किंमत असलेली ही आवृत्ती बाजारात दाखल झाली आहे.

Tata Sierra Dark Edition ची किंमत: 'Pure L' च्या वरच्या सर्व ट्रिम्ससाठी, Dark Edition ची किंमत स्टँडर्ड आवृत्तीपेक्षा 30,000 रुपयांनी जास्त आहे. Tata Sierra Dark Edition च्या किंमती 'Pure L' ट्रिमसाठी 13.99 लाख रुपयांपासून ते टॉप-स्पेक 'Accomplished+' ट्रिमसाठी 21.59 लाख रुपयांपर्यंत (एक्स-शोरूम) आहेत. ही किंमत भारतीय ग्राहकांना आकर्षित करेल अशी शक्यता आहे, कारण या अतिरिक्त खर्चामुळं गाडीला एक स्टायलिश लूक मिळतो.

बाह्य स्वरूप (Exterior): अपेक्षेप्रमाणे, Dark Edition मध्ये 'Frisian Black' फिनिश स्टँडर्ड म्हणून दिलं आहे. बाहेरील बहुतेक भागांवर क्रोमऐवजी काळं फिनिश देण्यात आलं आहे. Tata चा लोगो आणि अलॉय व्हील्सनाही गडद (डार्क) लूक देण्यात आला आहे. या विशेष 'stealth-spec' Tata Sierra च्या फ्रंट फेंडर्सवर 'DARK' बॅजिंग आहे, ज्यामुळं गाडीला अधिक आकर्षक आणि आधुनिक स्वरूप प्राप्त होतं.

आतील भाग (Interior): कॅबिनमध्ये 'ब्लॅक-आउट' फिनिश असलं तरी, Tata Motors नं 'पर्पल मेटॅलिक ट्रिम'चा वापर करून एक अद्वितीय रंगसंगती (कलर कॉन्ट्रास्ट) साधली आहे. ही ट्रिम AC व्हेंट बेझल्स, डोअर हँडल्स, फ्रंट आर्मरेस्ट आणि पुढच्या सीटच्या मागील बाजूस दिसून येते. सीटच्या शिलाईमध्येही जांभळ्या रंगाचे अंश (accents) दिसतात, ज्यामुळं आतील भागाला अधिक प्रीमियम आणि आकर्षक लूक मिळतो.

वैशिष्ट्ये: आतील रचनेत किंवा वैशिष्ट्यांच्या यादीत कोणतेही बदल केलेले नाहीत. व्हेरिएंटनुसार, यात ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पॅनोरामिक सनरूफ, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, पॉवर्ड टेलगेट, कनेक्टेड कार टेक्नॉलॉजी, लेव्हल-2ADAS, 360-डिग्री कॅमेरा आणि 12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम यांसारखी वैशिष्ट्ये मिळतात. या सुविधांमुळं Dark Edition अधुनिक दिसते.

इंजिन आणि गिअरबॉक्स पर्याय: पॉवरट्रेनमध्येही कोणतेही बदल केलेले नाहीत; मानक (स्टँडर्ड) ट्रिम्समधील कॉन्फिगरेशन्स यात कायम ठेवण्यात आलं आहे. व्हेरिएंटनुसार, यात 106 एचपी (hp) पॉवर देणारे 1.5-लिटर नॅचरली ॲस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन मिळतं, जे 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 7-स्पीड डीसीटी (DCT) गिअरबॉक्सच्या पर्यायासह उपलब्ध आहे. 1.5-लिटर डिझेल इंजिन 118 एचपी पॉवर देतं आणि ते 6-स्पीड मॅन्युअल किंवा 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर गिअरबॉक्सच्या पर्यायासह येतं. तिसरा पर्याय म्हणजे 1.5-लिटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजिन, जे 160 एचपी पॉवर निर्माण करतं; हे इंजिन केवळ 6-स्पीड टॉर्क कन्व्हर्टर गिअरबॉक्ससह उपलब्ध आहे.

'टाटा सिएरा डार्क एडिशन' ही आवृत्ती स्टाईल आणि परफॉर्मन्स यांचा उत्तम समतोल साधते. आपल्या गडद काळ्या लूक आणि जांभळ्या रंगाच्या हायलाइट्समुळं, हे वाहन तरुण आणि स्टाईलबाबत जागरूक असलेल्या ग्राहकांना नक्कीच आकर्षित करेल. टाटा मोटर्सची ही नवीन पेशकश एसयूव्ही (SUV) सेगमेंटमधील स्पर्धा अधिक तीव्र करेल अशी शक्यता आहे. ग्राहकांना शोरूमला भेट देऊन या आकर्षक एडिशनचा प्रत्यक्ष अनुभव घेण्याचं आवाहन कंपनीकडून केलं जात आहे.

टाटा सिएरा डार्क एडिशन: किंमत, व्हेरियंट्स आणि वैशिष्ट्ये :

व्हेरियंटपेट्रोल MTपेट्रोल DCTटर्बो-पेट्रोल ATडिझेल MTडिझेल ATप्रमुख वैशिष्ट्ये (ट्रिमनुसार वाढत जातात)
Pure L DARK13.9915.29-15.44-टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट, 8-स्पीकर ऑडिओ, वायरलेस अ‍ॅपल कारप्ले/अँड्रॉइड ऑटो, रियर कॅमेरा, क्रूझ कंट्रोल, ड्राइव्ह मोड्स, TPMS, लेदरेट सीट्स, अ‍ॅलॉय व्हील्स
Pure L (O) DARK14.5915.89-16.0417.34वरील + पॅनोरामिक सनरूफ (व्हॉइस-असिस्टेड), ऑटो हेडलॅम्प्स, रेन-सेन्सिंग वाइपर्स
Pure+ L DARK15.2916.59-16.7418.04वरील + व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पावर्ड ड्रायव्हर सीट, थाय सपोर्ट, बॉस मोड, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल
Adventure+ L DARK17.2918.5919.2918.4919.79वरील + 360° एचडी कॅमेरा, सुपरग्लाइड सस्पेंशन + टेरेन मोड्स, मोठे डिस्प्लेज, अतिरिक्त केबिन युटिलिटी
Accomplished DARK18.29-20.2919.2920.29वरील + लेव्हल-2 ADAS (13 फिचर्स), AR HUD, 12-स्पीकर JBL सिस्टीम (डॉल्बी अ‍ॅटमॉस), व्हेंटिलेटेड लेदर सीट्स
Accomplished+ DARK--21.2920.5921.59वरील + लेव्हल-2+ ADAS (22फिचर्स), ट्रिपल-स्क्रीन, पावर्ड टेलगेट, आयआरए कनेक्टेड (5G+ अ‍ॅलेक्सा), ड्रायव्हर मेमरी

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