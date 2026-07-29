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टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्टला 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग: सुरक्षेचा एक नवीन मापदंड.

टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्टनं 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिळवलं. प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी 32 पैकी 31.09 गुण आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी 49 पैकी 45 गुण मिळवले.

Tata Punch EV Facelift
टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्ट (Bharat NCAP X Account)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 5:20 PM IST

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नवी दिल्ली: टाटा मोटर्सच्या लोकप्रिय कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक एसयूव्ही (SUV) असलेल्या 'पंच ईव्ही'च्या 2026 फेसलिफ्ट मॉडेलला 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिळालं. सुरक्षेच्या दृष्टीनं ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. फेसलिफ्ट मॉडेलनं प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी 32 पैकी 31.09 गुण आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेसाठी 49 पैकी 45 गुण मिळवले. हे रेटिंग सर्व प्रकारच्या (व्हेरिएंट्सच्या) मॉडेल्सना लागू होतं, ज्यामुळं अगदी सुरुवातीच्या श्रेणीतील (एन्ट्री-लेव्हल) ग्राहकांसाठीही उच्च सुरक्षा मानके सुनिश्चित होतात. भारत NCAP च्या कठोर चाचणीदरम्यान, पंच ईव्हीनं आपली मजबूत बांधणी गुणवत्ता आणि प्रगत सुरक्षा तंत्रज्ञान सिद्ध केलं. भारतीय कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक एसयूव्ही बाजारपेठेत सुरक्षेची ही पातळी अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण अनेक कुटुंबे त्यांच्या खरेदीचा निर्णय सुरक्षा रेटिंगच्या आधारावर घेतात.

क्रॅश टेस्टचे गुण: प्रौढ प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या श्रेणीत पंच ईव्हीनं उत्कृष्ट कामगिरी केली. 'फ्रंटल ऑफसेट डिफॉर्मेबल बॅरियर टेस्ट'मध्ये 16 पैकी 15.28 गुण आणि 'साइड मुव्हेबल डिफॉर्मेबल बॅरियर टेस्ट'मध्ये 16 पैकी 15 .80 गुण मिळवले. तसेच, 'साइड पोल इम्पॅक्ट टेस्ट'मध्येही तिनं यशस्वी कामगिरी केली. हे परिणाम वाहनाची मजबूत संरचना आणि एअरबॅग्जची प्रभावी कामगिरी अधोरेखित करतात. लहान मुलांच्या सुरक्षेबाबतही उत्कृष्ट परिणाम दिसून आले. 'चाइल्ड रेस्ट्रेन्ट सिस्टम' (CRS) डायनॅमिक टेस्टमध्ये वाहनाने 24 पैकी 24 गुण मिळवले; तसंच CRS इन्स्टॉलेशनसाठी 12 पैकी 12 आणि वाहन मूल्यांकनासाठी 13 पैकी 9 गुण मिळवले. 'ISOFIX अँकरेजेस'च्या समावेशामुळे लहान मुलांच्या सीट बसवणे सोपे आणि सुरक्षित झालं आहे.

सुरक्षा वैशिष्ट्ये: पंच ईव्ही फेसलिफ्टच्या सर्व प्रकारांमध्ये (व्हेरिएंट्समध्ये) मानक सुरक्षा वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी कंट्रोल (ESC), साइड हेड कर्टन एअरबॅग्ज, पादचारी सुरक्षा (पेडस्ट्रियन प्रोटेक्शन) आणि सर्व सीटसाठी सीट-बेल्ट रिमाइंडर यांचा समावेश आहे. परिणामी, सुरक्षिततेची सुविधा आता केवळ 'टॉप-एंड' (सर्वात महागड्या) मॉडेलपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. मागील चाचणीशी तुलना करता, ही या वाहनाची दुसरी 'भारत NCAP' (Bharat NCAP) चाचणी आहे. 2024 मध्ये तपासलेल्या मॉडेलच्या तुलनेत, प्रौढांच्या सुरक्षेचा स्कोअर (adult protection score) किंचित कमी झाला आहे (31.46 वरून 31.09 पर्यंत), तर मुलांच्या सुरक्षेचा स्कोअर (child protection score) 45/49 असा कायम राहिला आहे. हा फरक जरी किरकोळ असला, तरीही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्पर्धात्मक बाजारपेठेत प्रत्येक गुणाला महत्त्व असते. यावरून सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याबाबतची टाटा मोटर्सची कटिबद्धता स्पष्टपणे दिसून येते. भारतीय ग्राहक आता केवळ किंमत, रेंज आणि वैशिष्ट्ये (features) यांच्या आधारावरच नव्हे, तर 'क्रॅश टेस्ट रेटिंग्ज'चा विचार करूनही खरेदीचा निर्णय घेतात; 'पंच ईव्ही फेसलिफ्ट' (Punch EV facelift) या अपेक्षा पूर्ण करते.

5-स्टार रेटिंगसह, 'टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्ट'नं भारतीय ईव्ही बाजारपेठेत सुरक्षिततेचा एक नवीन मापदंड प्रस्थापित केला आहे. विश्वासार्ह वाहन शोधणाऱ्या कुटुंबांसाठी हा एक उत्कृष्ट पर्याय ठरतो. टाटा आपल्या भविष्यातील वाहनांमध्येही सुरक्षिततेचा हाच उच्च दर्जा कायम राखेल, अशी अपेक्षा आहे.

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TAGGED:

TATA PUNCH EV FACELIFT
टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्ट
PUNCH EV
BHARAT NCAP
PUNCH EV FACELIFT 5 STAR RATING

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