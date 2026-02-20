ETV Bharat / technology

नवी कोरी टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्ट भारतात लाँच : 468 किमी पर्यंतची रेंज

इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रातील दिग्गज टाटा मोटर्सनं आज त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन, टाटा पंच 'ईव्ही'चं नवीन फेसलिफ्ट मॉडेल (Tata Punch EV Facelift ) लाँच केलंय.

Tata Punch EV Facelift
टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्ट (Tata)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 20, 2026 at 3:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : टाटा मोटर्सनं आज त्यांच्या सर्वात लोकप्रिय इलेक्ट्रिक वाहन, टाटा पंच ईव्हीचं नवीन फेसलिफ्ट मॉडेल भारतात लाँच केलंय. हे मॉडेल आकर्षक लूक, हाय-टेक फीचर्स आणि शक्तिशाली बॅटरी पॅकसहसह येतं. कंपनीनं टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्ट अधिक परवडणाऱ्या किमतीत लॉंच केलीय. कंपनीनं आजपासून टाटा पंच ईव्ही फेसलिफ्ट मॉडेलसाठी अधिकृत बुकिंग सुरू केली आहे. देशभरातील शोरूममध्ये या कारची डिलिव्हरी लवकरच सुरू होईल. कमी किंमत आणि मजबूत श्रेणीमुळं ही कार एक उत्तम पर्याय असेल.

प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर लक्ष
टाटा मोटर्सनं त्यांच्या नवीन पंच ईव्ही फेसलिफ्टसह इलेक्ट्रिक कार बाजारात तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेला एका नवीन स्तरावर पोहोचलंय. कंपनीनं केवळ किंमतीवरच नव्हे, तर कारच्या इंटीरियर डिझाइनवर आणि प्रवाशांच्या सुरक्षिततेवर देखील लक्ष केंद्रित केले आहे.

इंटीरियर
नवीन पंच ईव्हीचं इंटीरियर पूर्णपणे बदललं आहे. हलक्या रंगाच्या ड्युअल-टोन डॅशबोर्ड आणि प्रीमियम लेदरेट अपहोल्स्ट्रीमुळं कारला आलिशान लूक मिळाला आहे. या कारमध्ये 10 इंचाचा मोठा इन्फोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस अ‍ॅपल कारप्ले, अँड्रॉइड ऑटो आणि व्हॉइस असिस्टंट मिळत आहे. उन्हाळ्याचा विचार करता, त्यात हवेशीर फ्रंट सीट्स, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, एल आणि थंड ठेवण्यासाठी कूल्ड ग्लोव्हबॉक्स देण्यात आला आहे.

6 एअरबॅग्ज
टाटा मोटर्सनं सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केलेली नाही. आता पंच ईव्हीच्या सर्व मॉडेल्समध्ये 6 एअरबॅग्ज मिळतील. सुरक्षेसाठी 360-डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक स्टॅबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड असिस्ट आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम सारखी महत्त्वाची वैशिष्ट्ये जोडण्यात आली आहेत. ही कारमध्ये तीन नवीन फियरलेस यलो, बंगाल रूज आणि कॅरमेल रंगात उपलब्ध आहेत.

किंमत
टाटा मोटर्सनं ग्राहकांची रेंजची चिंता दूर करण्यासाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. कंपनीनं देशभरात 130 मेगा-चार्जिंग हब लाँच केले आहेत. या हबची पुढील काही महिन्यांत संख्या 800 पर्यंत वाढवण्याचे कंपनीचं उदिष्ट्ये आहे. यामुळं लांब प्रवासादरम्यान चार्जिंग सोपी होणार आहे. या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीची सुरुवातीची किंमत 9.69 लाख रुपये ठेवण्यात आली आहे. बॅटरी-अ‍ॅज-अ-सर्व्हिस (BaaS) पर्यायाअंतर्गत, पंच ईव्ही 6.49 लाखांना खरेदी करता येईल. याचा अर्थ प्रति किलोमीटर बॅटरी चार्ज 2.6 आहे. शिवाय, ग्राहकांना नवीन पंचमध्ये सुधारित रेंजचा अनुभव येईल.

468 किमी पर्यंतची रेंज
पंच ईव्ही फेसलिफ्टची बॅटरी आणि रेंज ही सर्वात मोठी वैशिष्ट्ये आहेत. आता त्यात 40 किलोवॅट प्रति तास बॅटरी पॅक आहे, जो 30 किलोवॅट प्रति तास व्यतिरिक्त, एका चार्जवर 468 किमी पर्यंत एआरएआय-प्रमाणित रेंज देण्याचा दावा करते. ही बॅटरी जुन्या मॉडेलपेक्षा लक्षणीय अपग्रेड मानली जाते. चार्जिंगसाठी, ती 3.3 किलोवॅट आणि 7.2 किलोवॅट एसी चार्जर्सना सपोर्ट करते. 65 किलोवॅट डीसी फास्ट चार्जर फक्त 26 मिनिटांत 20 ते 80 टक्के बॅटरी चार्ज होते.

हे वाचलंत का :

  1. निसान ग्रॅव्हिटे 7 सीटर एमपीव्ही भारतात लाँच : जाणून घ्या, व्हेरिएंट्स, किंमती आणि बुकिंग तपशील
  2. BMW X3 30 xDrive M Sport Pro भारतात लॉंच : सर्वात शक्तिशाली व्हेरिएंट, 74.50 लाख रुपये किंमत
  3. महिंद्रा उदो : महिंद्रा यूडीओ ई ऑटो लाँच, 200 किमी रेंजसह विमानासारखं डिझाइन

TAGGED:

TATA PUNCH EV FACELIFT
टाटा पंच ईव्ही
TATA PUNCH EV FACELIFT PRICE
PUNCH EV
TATA PUNCH EV FACELIFT LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.