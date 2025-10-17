ETV Bharat / technology

टाटा नेक्सॉन रेड डार्क एडिशन नवीन ADAS तंत्रज्ञानासह लॉंच

नवीन ADAS तंत्रज्ञानासह टाटा नेक्सन रेड डार्क एडिशन भारतात लाँच झालं आहे. यामध्ये काय आहे खास चला जाणून घेऊया...

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 11:08 AM IST

हैदराबाद : भारतीय ऑटोमोबाइल बाजारात सुरक्षा सुविधांना प्राधान्य देत वाहन निर्माता कंपन्या सातत्यानं नाविन्यपूर्ण बदल करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, टाटा मोटर्सनं आपली लोकप्रिय एसयूव्ही टाटा नेक्सॉनमध्ये प्रगत ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम (ADAS) तंत्रज्ञानाचा समावेश करत नवीन व्हेरिएंट लॉंच केलं आहे. हे तंत्रज्ञान ड्रायव्हिंगला केवळ सोपं करत नाही, तर रस्त्यावरील सुरक्षेचे नवे मानक देखील स्थापित करतं. यासोबतच कंपनीनं रेड डार्क एडिशन सादर केलं आहे, जे आकर्षक डिझाइन आणि प्रगत वैशिष्ट्यांसह ग्राहकांचं लक्ष वेधत आहे.

ADAS तंत्रज्ञान आणि वैशिष्ट्ये
टाटा नेक्सॉनच्या नव्या पेट्रोल-ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये लेव्हल-2 ADAS तंत्रज्ञानाचा समावेश आहे. या व्हेरिएंटची किंमत 13.53 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) ठेवण्यात आली आहे, जी मागील मॉडलपेक्षा 27,000 रुपये जास्त आहे. ADAS तंत्रज्ञान केवळ चेतावणी देण्यापुरते मर्यादित नाही, तर स्मार्ट सहाय्य प्रदान करतं. यामध्ये फ्रंट कोलिजन वॉर्निंग, ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग, लेन डिपार्चर वॉर्निंग आणि लेन कीप असिस्ट यासारख्या सुविधांचा समावेश आहे. याशिवाय, हाय बीम हेडलाइट कंट्रोल आणि रोड साइन रेकग्निशन यांसारखी प्रगत वैशिष्ट्ये चालकाला रस्त्याच्या परिस्थितीनुसार योग्य निर्णय घेण्यास मदत करतात. ही वैशिष्ट्ये यापूर्वी केवळ प्रीमियम कार्समध्येच उपलब्ध होती.

रेड डार्क एडिशन
टाटा मोटर्सनं नेक्सॉनचा खास रेड डार्क एडिशन देखील सादर केला आहे, जो पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी अशा तिन्ही इंजिन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे. या एडिशनची सुरुवाती किंमत 12.44 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. रेड डार्क एडिशनच्या आतील बाजूस लाल रंगाची थीम, व्हेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मागील सीट्ससाठी सनशेड आणि हार्मनचा 26.03 सेंटीमीटरचा प्रगत इन्फोटेनमेंट सिस्टम यामुळं हे मॉडल आकर्षक आणि वैशिष्ट्यपूर्ण बनलं आहे. पेट्रोल मॅन्युअल व्हेरिएंटची किंमत 12.44 लाख रुपये, पेट्रोल DCA (ऑटोमॅटिक) ADAS सह 13.81 लाख रुपये, डिझेल मॅन्युअल 13.52 लाख रुपये, डिझेल AMT 14.15 लाख रुपये आणि सीएनजी मॅन्युअल 13.36 लाख रुपये आहे.

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग
टाटा नेक्सॉन ही भारतातील पहिली कार आहे, जिला क्रॅश टेस्टमध्ये 5-स्टार रेटिंग मिळाली आहे. ही कार ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (GNCAP) आणि भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (BNCAP) या दोन्हींमध्ये 5-स्टार सेफ्टी रेटिंगसह येते. ADAS तंत्रज्ञानामुळं या कारची सुरक्षा आणखी वाढली आहे. गेल्या सप्टेंबरमध्ये टाटा मोटर्सने या एसयूव्हीच्या 22,000 हून अधिक युनिट्सची विक्री केली, ज्यामुळे ती भारतातील सर्वाधिक विक्री होणारी कार ठरली.

किंमत कपात
22 सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या नव्या GST 2.0 संरचनेनंतर टाटा नेक्सॉनच्या किंमतीत 1.55 लाख रुपयांपर्यंत कपात झाली आहे. बेस मॉडलची किंमत आता 7.32 लाख रुपये आहे, जी यापूर्वी 8.0 लाख रुपये होती. फियरलेस प्लस ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटची किंमत 14.05 लाख रुपये झाली आहे, जी आधी 15.59 लाख रुपये होती. ADAS तंत्रज्ञान आणि रेड डार्क एडिशनच्या समावेशामुळं टाटा नेक्सॉन शहरातील आणि लांबच्या प्रवासासाठी अधिक सुरक्षित आणि आकर्षक पर्याय बनली आहे. भारतीय बाजारात तिची लोकप्रियता आणि विश्वासार्हता यामुळे ती ग्राहकांची पसंती बनली आहे.

