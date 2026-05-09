Tata Nexon Pure Plus PS व्हेरिएंट भारतात 9.59 लाख रुपयांना लाँच

पॅनोरॅमिक सनरूफसह Tata Nexon Pure Plus PS व्हेरिएंट भारतात 9.59 लाख रुपयांना लाँच झालं आहे.

Published : May 9, 2026 at 10:44 AM IST

मुंबई: टाटा मोटर्स पॅसेंजर व्हेइकल्सनं बाजारात एक नवीन व्हेरिएंट सादर केलं आहे. Tata Nexon Pure Plus PS 10 लाखांपेक्षा कमी किमतीत लाँच करण्यात आलं आहे. 'पॅनोरॅमिक सनरूफ' (Panoramic Sunroof) सुविधा देणारी ही भारतातील पहिलीच कार ठरली आहे; याच्या पेट्रोल MT मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत 9.59 लाख आहे. या लाँचच्या निमित्तानं, कंपनीनं Nexon च्या 10 लाख (1 दशलक्ष) युनिट्सच्या विक्रीचा महत्त्वपूर्ण टप्पा गाठल्याचा आनंदही साजरा केला. अत्यंत स्पर्धात्मक अशा 'कॉम्पॅक्ट SUV' विभागात, या विक्री विक्रमानं Nexon साठी एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. पॅनॅरमिक सनरूफ या वैशिष्ट्याव्यतिरिक्त, ही कार पेट्रोल, ट्विन-सिलिंडर iCNG आणि डिझेल यांसारख्या विविध पॉवरट्रेन पर्यायांमध्ये उपलब्ध आहे.

Tata Nexon Pure+ PS: किंमत आणि व्हेरिएंट्स

Tata Nexon Pure+ PS व्हेरिएंट्सकिंमत
Petrol MT 9.59 लाख
Petrol AMT10.14 लाख
Twin Cylinder iCNG MT10.39 लाख
Diesel MT 10.51लाख
Diesel AMT 11.19 लाख

प्रमुख वैशिष्ट्ये: Tata Nexon Pure Plus PS हे व्हेरिएंट तुलनेनं परवडणाऱ्या किमतीत अनेक प्रीमियम वैशिष्ट्ये उपलब्ध करून देतं. यामुळं कारची दैनंदिन उपयुक्तता वाढते आणि ग्राहकांना सहसा उच्च-श्रेणीच्या वाहनांशी संबंधित असलेली अतिरिक्त किंमत (प्रीमियम) मोजण्याची गरज उरत नाही. या कारच्या प्रमुख वैशिष्ट्यांमध्ये 'व्हॉइस-असिस्टेड पॅनॅरमिक सनरूफ'चा समावेश आहे, जे कारच्या केबिनमध्ये अत्यंत मोकळे आणि हवेशीर वातावरण निर्माण करतं.

सहा-स्पीकर ऑडिओ सेटअप : ही कार 10.25 -इंचाच्या 'Harman' टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टमने सुसज्ज आहे, जी अखंड कनेक्टिव्हिटीसाठी 'Wireless Android Auto' आणि 'Apple CarPlay' ला सपोर्ट करते. या कारमध्ये सहा-स्पीकर ऑडिओ सेटअप, महामार्गावरील आरामदायी प्रवासासाठी 'Cruise Control' आणि कोणत्याही हवामानात सोयी सुनिश्चित करण्यासाठी—पुढच्या व मागच्या दोन्ही बाजूंना बसवलेल्या 'Rain-Sensing Wipers' (पाऊस-संवेदक वायपर्स) यांसारख्या सुविधाही देण्यात आल्या आहेत. या पॅकेजचं आकर्षण आणखी वाढवणारी अतिरिक्त वैशिष्ट्ये म्हणजे 'Auto LED Headlights', 'Dynamic Guidelines' आणि 'Parking Sensors' सह सुसज्ज असलेला HD रिव्हर्स कॅमेरा, 'Auto-Fold' फंक्शनसह इलेक्ट्रिकली ॲडजस्टेबल ORVMs (बाहेरील आरसे), स्टायलिश LED टेल लॅम्प्स आणि 'Push-Button Start' सुविधा आहे.

Tata Nexon चे पॉवरट्रेन पर्याय: 'सब-4 मीटर SUV' विभागात, Tata Nexon ही सर्वाधिक विक्री होणाऱ्या मॉडेल्सपैकी एक म्हणून ओळखली जाते. या श्रेणीमध्ये, ती Maruti Suzuki Brezza, Hyundai Venue, Kia Sonet, Mahindra XUV300 आणि इतर मॉडेल्सशी थेट स्पर्धा करते. सध्या, भारतात पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि इलेक्ट्रिक हे चारही पॉवरट्रेन पर्याय उपलब्ध करून देणारी Nexon ही एकमेव कार आहे.

