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टाटा नेक्सॉन कॅमो एडिशन भारतात लाँच; जाणून घ्या किंमत आणि वैशिष्ट्ये…

टाटा मोटर्सनं भारतात नेक्सॉन 'कॅमो एडिशन' लाँच केलीय. 9.99 लाख रुपये किंमत असलेली ही 'लिमिटेड एडिशन' विशेष तंत्रज्ञानातील सुधारणांसह सादर करण्यात आली आहे.

Tata Nexon Camo Edition
Tata Nexon Camo Edition (Tata)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 3:46 PM IST

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मुंबई : टाटा मोटर्सनं भारतात नेक्सॉन कॅमो एडिशन लॉंच केलीय. या खास आवृत्तीची किंमत 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) आहे. मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्ध असलेली ही स्पेशल एडिशन क्रिएटिव्ह आणि त्यापेक्षा उच्च व्हेरिएंट्सवर आधारित आहे. यात विशेष स्टायलिंग तपशील आणि काही उपयुक्त तंत्रज्ञान अपग्रेड्स दिले आहेत, तर नेक्सॉनच्या नियमित पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजी पॉवरट्रेन्स कायम ठेवले आहेत.

कॅमो एडिशनचे डिझाइन आणि कॅबिन अपग्रेड्स : नेक्सॉन कॅमो एडिशनला दोन खास बाह्य रंग, मुन्नार मिस्ट आणि कूर्ग क्लाउड मिळाले आहेत. एसयूव्हीच्या फ्रंट फेंडर्सवर कॅमो बॅजिंग आहे, ज्यामुळं नियमित नेक्सॉनच्या परिचित डिझाइनला बदल न करता या आवृत्तीला वेगळी ओळख मिळते. आतल्या भागात कॅमो थीम आहे. फ्रंट सीट हेडरेस्ट्सवर ‘कॅमो’ परफोरेशन आहे. कॅबिनमधील सर्वात मोठा अपग्रेड म्हणजे नवीन 12.3-इंच हार्मन टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम. ही सिस्टीम नियमित नेक्सॉनच्या संबंधित व्हेरिएंट्सवरील 10.25 -इंच युनिटची जागा घेते. 10.25-इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर मात्र तसंच आहे. टाटानं एक इंटिग्रेटेड डॅशकॅमही जोडलं आहे, जो एसयूव्हीच्या 360-डिग्री कॅमेरा सिस्टमसोबत काम करतं. ज्या खरेदीदारांना अतिरिक्त दृश्यमानता आणि आफ्टरमार्केट डिव्हाइस न बसवता प्रवासाचे रेकॉर्डिंग हवं आहे, त्यांच्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल.

फीचर्स आणि सुरक्षा व्यवस्था : व्हेरिएंटनुसार नेक्सॉन कॅमो एडिशनमध्ये पॅनोरामिक सनरूफ, व्हेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, जेबीएलची नऊ-स्पीकर ऑडिओ सिस्टीम, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अ‍ॅपल कारप्ले, वायरलेस चार्जर आणि कनेक्टेड-कार तंत्रज्ञान यांसारखी वैशिष्ट्ये उपलब्ध आहेत. उच्च व्हेरिएंट्समध्ये 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड-व्ह्यू मॉनिटरिंग आणि अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम्सही मिळतात. ही 'कॅमो एडिशन' (Camo Edition) Creative, Creative+ S, Creative+ PS, Fearless+ PS आणि Fearless+ A PS अशा विविध प्रकारांमध्ये (personas) उपलब्ध आहे. पॉवरट्रेननुसार, ग्राहक वैशिष्ट्ये, इंधनाचा प्रकार किंवा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनला प्राधान्य देऊन गाडी खरेदी करू शकता.

इंजिन आणि गिअरबॉक्स पर्याय : या स्पेशल एडिशनमध्ये नेक्सॉनची विद्यमान इंजिन रेंज कायम आहे. 1.2-लिटर टर्बो-पेट्रोल इंजिन 120 एचपी आणि 170 एनएम टॉर्क देते, तर 1.5-लिटर डिझेल 115 एचपी आणि 260 एनएम टॉर्क निर्माण करतं. 1.2-लिटर टर्बो-पेट्रोल सीएनजी आवृत्ती सीएनजी मोडमध्ये 100 एचपी आणि 170 एनएम देते. ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये 6-स्पीड मॅन्युअल, एएमटी आणि 7-स्पीड ड्युअल-क्लच ऑटोमॅटिक यांचा समावेश आहे. इंजिन आणि व्हेरिएंटनुसार हे पर्याय उपलब्ध आहेत.

टाटा नेक्सॉन कॅमो एडिशन मारुती सुझुकी ब्रेझा, ह्युंदाई व्हेन्यू, किया सॉनेट, महिंद्रा एक्सयूव्ही 3एक्सओ, स्कोडा कायलाक आणि किया सायरॉस यांच्याशी स्पर्धा करेल. खरेदीदार नियमित मॉडेलच्या तुलनेत खास रंग, मोठा टचस्क्रीन आणि इंटिग्रेटेड डॅशकॅमला किती महत्त्व देतात, यावर या आवृत्तीचे आकर्षण अवलंबून असेल. मर्यादित कालावधीसाठी उपलब्ध असल्यानं इच्छुक खरेदीदारांनी लवकर निर्णय घेणे गरजेचं आहे. नेक्सॉनची लोकप्रियता, मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी आणि आता मिळणारे अतिरिक्त स्टायलिंग, तंत्रज्ञान यामुळं कॅमो एडिशन बाजारात लक्ष वेधून घेईल.

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