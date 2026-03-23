जलसंवर्धनामुळं खोडजाईवाडीत पुन्हा शेती करणे शक्य, टाटा मोटर्सनं संपवला पाण्याचा वनवास
सातारा जिल्ह्यातील खोडजाईवाडी गावातील 48 वर्षीय शेतकरी बाजरंग कोकाटे यांचं जीवन टाटा मोटर्च्या उपक्रामामुळं बदललं आहे.
Published : March 23, 2026 at 2:41 PM IST
सातारा: सातारा जिल्ह्यातील खोडजाईवाडी गावात 48 वर्षीय शेतकरी बाजरंग कोकाटे यांना नेहमी पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत होता. त्यांची शेती पाण्याच्या टंचाईमुळं नेहमी अनिश्चित राहत होती. हिवाळ्यात गावातील मुख्य पाण्याचे स्रोत आटून जात होतं.त्यामुळं बाजरंग कोकाटे यांना कामाच्या शोधात स्थलांतर करावं होती.याच स्थलांतरामुळं त्यांची शेती जमीन ओसाड पडत होती. मात्र, टाटा मोटर्सच्या पुढाकारानं त्यांच्या शेतीत आला बहर आलाय.
पाणी संवर्धनानं घडवला चमत्कार
टाटा मोटर्सनं खोडजाईवाडी गाव निवडून महाराष्ट्र सरकारच्या ‘गाळ मुक्त धरण गाळ युक्त शिवार योजना’ अंतर्गत भरणी तलावाचं पुनरुज्जीवन केलं. या कामात सुमारे 1,50,000 घनमीटर गाळ काढण्यात आला. यामुळं खोडजाईवाडीसाठी 13 कोटी लिटरपेक्षा जास्त पाण्याची अतिरिक्त क्षमता निर्माण झाली. शेतकऱ्यांनी सक्रिय सहभाग घेत या पोषक गाळाचा वापर त्यांच्या पडिक जमिनीसाठी केला. बाजरंग कोकाटं यांनी 1.5 एकर शेतात त्यांच्या ज्वारीसाठी गाळ टाकला. त्यामुळं त्याचं उत्पादन 8 क्विंटलवरून 14 क्विंटलपर्यंत वाढलं. पाणी आणि मातीच्या सुधारणेमुळं त्यांनी गहू, ऊस, मूंग यासह विविध पिके घेण्यास सुरुवात केली. गावातील शेतकऱ्यांसोबत त्यांनी सहकार्य वाढलं. यामुळं डोंगर उतारावरील जमिनीवर बागायती शेती सुरू झाली आणि अतिरिक्त उत्पादन मिळाल्यामुळं त्यांना मोठा फायदा झाला.
बाजरंग कोकाटे यांनी सांगितलं, “आमच्या दुर्गम गावात वर्षभर पाणी नव्हतं. महिलांना पाण्यासाठी लांब पायपीट करावी लाग होती. जानेवारीत तलाव कोरडा पडल्यानं मी दरवर्षी कामासाठी बाहेर जायचो. तलावाच्या पुनरुज्जीवनामुळं एकाधिक पीक घेता आली. पूर्वी अशक्य वाटणारा गहू, ऊस आणि मूंग पिकवता येत आहे. पाण्यामुळं आमच्यात एकता निर्माण झाली. एकेकाळी ओसाड पडलोल्या जमिनी आता हिरव्यागार झाल्या आहेत. पाण्यामुळं शेतकऱ्यांच्या जीवनात स्थिरता आली असून गावात समृद्धी नांदतेय.”
टाटा मोटर्स फाउंडेशन
टाटा मोटर्स फाउंडेशनचे सीईओ विनोद कुलकर्णी म्हणाले, “पाण्याची विश्वसनीय उपलब्धता ग्रामीण भागाचं भविष्य बदलू शकते. खोडजाईवाडीत भरणी तलावाचं पुनरुज्जीवन केल्यानं शेतीला पाणी मिळालं आणि बाजरंग सारख्या शेतकऱ्यांना त्यांची शेतीवरची कायम ठेवता आली. विश्व जल दिनाच्या निमित्तानं सार्वजनिक-खासगी भागीदारीनं ग्रामीण महाराष्ट्रात पाणी सुरक्षा मजबूत होऊ शकते.” आता बाजरंग यांना स्थलांतराची गरज पडणार नाही. सुधारित उत्पादन आणि विश्वसनीय पाण्यामुळं ते सतत शेती करत आहेत. हे उदाहरण दाखवते की स्थानिक जलस्रोतांचं पुनरुज्जीवन ग्रामीण उपजीविका आणि समुदाय लवचिकता मजबूत करण्यासाठी किती प्रभावी आहे.
